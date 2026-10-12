Ankara elektrik kesintisi 12-13-14 Ekim (Akyurt, Çubuk, Mamak, Sincan, Çankaya, Ayaş, Kahramankazan, Altındağ, Elmadağ)
Ankara'da 12, 13 ve 14 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintileri için program açıklandı. Şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında Akyurt, Altındağ, Ayaş, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle ve diğer bazı ilçelerde belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. İşte, Ankara elektrik kesintisi 12-13-14 Ekim listesi...
Ankara elektrik kesintisi 12-13-14 Ekim programı Başkent Elektrik tarafından duyuruldu. Yapılan duyuruya göre Akyurt, Çubuk, Mamak, Sincan, Çankaya, Ayaş, Kahramankazan, Altındağ, Elmadağ, Güdül, Bala, Polatlı, Yenimahalle, Keçiören, Çamlıdere, Beypazarı, Nallıhan ve Şereflikoçhisar ilçelerinde planlı kesinti yapılacağı aktarıldı.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 12-13-14 EKİM BAŞKENT ELEKTRİK
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AKYURT, İlçesi'nde planlanan 14 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAŞÇAVUŞ, AHMETADİL, ŞEHİT MACİT AĞCA, YAPRAK, BALLIBABA, BAĞLAR, SEYRAN, YAĞCIOĞLU FEHMİ EFE, 174
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ÇORAKLIK, HARMAN YERİ, GÜLYAĞI, OKYERİ, İSMET PAŞA, SAMSUN DEVLET YOLU, 19 MAYIS, BURCULAR, İLLER, KAYAŞ, 2053, 1539, 84, 1539/5, MEHMET AKİF, GÜNAY, BAĞ DERESİ, ŞEHİT YÜKSEL ARSLAN, KIZILCAKÖY, TEKÇİLER, 2364, 2351, 2352, 2353, GÖKÇEYURT, FATİH., KARATEPE, YENİ BAYINDIR, KIZILCA KÖY, ÜÇGÜLLER, 2055, CAMİ.., PINARCIK, MEZARLIK, ORTAKÖY
Bakım Çalışması
12.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 99, ALEM 2, TEKİN IŞIK, ERENLER, BESTE 4, ANAYURT 2, ANAYURT 4, NAMZET, ANAYURT 3, ANKARA(2.KISIM), SANCAK 1, ANKARA, ÇANKIRI, BEREKETLİ, SANCAK 3, ACELE, PAZAR, ASUMAN 1, PAZAR 2, SANCAK 2, PAZAR 1, ALEM 1, ALEM 4, SANCAK 5, ASUMAN, CEVHER DUDAYEV, MEHMET ZAHİT KOTKU, SEFAHAT, ŞEHİT ERCAN CÜCEOĞLU, SANCAK 8, BESTE, PAZAR 3, BESTE 1, DORUK, BESTE 2, SANCAK 4
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, MİMAR SİNAN, 3., 1., ÇAMLIK KÜME, TURGUT ÖZAL, YUNUS EMRE, VİŞNE, YUKARI ÇAVUNDUR YOLU, ÇİĞDEM YUKARI ÇAVUNDUR, FATİH, DİREKLİ MEVKİ, 23.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ÇAMLIK KÜME, ÇİĞDEM YUKARI ÇAVUNDUR, ŞHT. İBRAHİM ÇİÇEK, ŞHT. OSMAN USTA, TURGUT ÖZAL, 1. ÇIKMAZ, AHMET YESEVİ_1, ŞEYH EDİBALİ, TURGUT REİS_2
Bakım Çalışması
14.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, PAPATYA YUKARI ÇAVUNDUR, AKŞEMSEDDİN, BAHÇE, ÇAMLIK KÜME, LALE, ŞHT. OSMAN USTA, TURGUT ÖZAL, TURGUT REİS_2, 1., 1. ÇIKMAZ, KÖSRELİK, ŞHT. MEHMET FATİH ATA, MEHMET AKİF ERSOY, MEVLANA., ATATÜRK., ŞEHİT OSMAN USTA, ERTUĞRUL GAZİ, ADNAN MENDERES., BURAK_4, BURAK
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 1407, 68, ZİYABEY, AŞKAABAT, İNÖNÜ BULVARI GÖKKUŞAĞI PARKI İŞY., AKDENİZ, ŞEHİT MEHMET ARAS, AŞKABAT, WİLHELM THOMSEN
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 159, ZİYA ÜLHAK, KILIÇ 4, SÜNLÜ SERPMELERİ, OVA 7, SÜNLÜ, OVA 3, GALABA11, OVA 2, SERHAT, OVA 6, ÇANKIRI, KARAGÖL KIŞLACIK, 211, EBU HANEFİ, OVA 5, 210, SÜNLÜKÖY, TAŞPINAR, CÜCÜK
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAGÜNEY, KARACALAR
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAGÜNEY, KARACALAR
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, TIP FAKÜLTESİ
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ALTILI, MAMAK, GÜZELTEPE, DÖNEN
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ALTILI, MAMAK, AKÇADAĞ, TIP FAKÜLTESİ, GAZİLER
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMAVER, ULUCANLAR, DUMLUPINAR, YAKUPABDAL, VEZİNLİ, ATATÜRK, HALAY, TEKKEKÖY, AKÇAALİ, DOĞUKENT-, ELVANKENT BANKA KONUTLARI, LEYLAK, 2730, OSMANLI, KIBRIS KÖYÜ, NATOYOLU, 2361, KUSUNLAR, KIBRISKÖY, SELÇUKLU, 2457, 2762, KAŞGARLI MAHMUT, 2759, 2739, KURUÇAY MEVKİ-, DOĞUKENT, TOKİ, SEKİ PINAR, 2736
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTIN, BARBAROS, KARŞIYAKA, AĞCATAŞ YOLU, BEKPINAR YOLU, EKİNCİK, ODABAŞI, ODABAŞI KARŞIYAKA
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI
Bakım Çalışması
13.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 82, 23, 44, 51, 52, 33, 19, 41, 24, 20, 53, 21, 50, ŞEHİT UMUT COŞKUN, 57, 55, 56.., GÜLSER, 6, 34
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMAVER, ULUCANLAR, DUMLUPINAR, YAKUPABDAL, VEZİNLİ, ATATÜRK, HALAY, TEKKEKÖY, AKÇAALİ, DOĞUKENT-, ELVANKENT BANKA KONUTLARI, LEYLAK, 2730, OSMANLI, KIBRIS KÖYÜ, NATOYOLU, 2361, KUSUNLAR, KIBRISKÖY, SELÇUKLU, 2457, 2762, KAŞGARLI MAHMUT, 2759, 2739, KURUÇAY MEVKİ-, DOĞUKENT, TOKİ, SEKİ PINAR, 2736
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AYAŞ, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALÇİÇEK, AYAŞ ANKARA, UĞURÇAYIRI, 200
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, TÜRKOBASI, ESENLER MEZRA, GÖKLER, ANAYURT., KESİKTAŞ, TATLAR KÖYÜ, POLATLAR, ÇİÇEKTEPE, ESENLER, YENİ PEÇENEK
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 101, 102, BAĞLAR, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, PAŞA, PİRİREİS, BALÇİÇEK, SÜLÜKLÜ, ULUYOL, ÇİFTLİK, C KÜMESİ İLHANKÖY, KARANFİL-, KAĞNI YOLU, GÜDÜLYOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, ARIKLAR MEVKİ, ERTEKİN, HACIVELİ, 111, 109, AVŞAR, AYAŞ POLATLI YOLU, 117, 3.ÇUKURÖREN, EMEK, 106, İSTİKLAL, 113, 2.ÇUKURÖREN, GÖKÇEBAĞ, 108, ULUPINAR, ÖREN, 122, KARAKÖY, AYAŞ ANKARA, 114, KÖY BAYRAM, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN, 116
Bakım Çalışması
13.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, MERKEZ, ERKEKSU, BAVLAZ, CEYLAN, ATASOY, AHLATLI, TEKKE, GİRMEÇ, ALAY MEVKİ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, 176, BACI., SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, 2300, 2306, ANAYURT., B KÜMESİ AKKAYA, TEKKE KÜME, GÖKLER
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, GÜNEYCE
Bakım Çalışması
13.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAFAHAT, DUMLUPINAR, 4415, 4385, REYYAN
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FERUZ, BAŞAYAŞ
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4567, 4576, 4569, 4574, YUKARI YURTÇU, AŞAĞI YURTÇU, 4572, 4566, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 4571, ÇEVRE YOLU, ÇİÇEKTEPE
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 1752, AŞAĞIKARAÖREN, 1622., 1610., 1625., 1602., 1601, PALAMUT, AHİ MESUD, YAŞAR KEMAL, KAMİL, MESAİ, MİMAR SİNAN, OYTUN, OĞLAK, ŞEHİT BEYTULLAH MELİH IŞIK, VATAN, SARAYCIK, 92, YENİ PEÇENEK, ULUÇ ALİ PAŞA, 2436, 1602, PETROL, 1611., 1633, ÇİMŞİT, 1632, 1630., 1609, 1613, MUAMMER AKSOY, PAŞA_1, PELİN, 1612., 1604, 1626, 1620., 1616., 1615, 1614, 1601.., 1646., 1635., 1609., 1651., ÇİÇEKTEPE, ÖZTEKİN, OYUN, 1606, 1619., 1618., 100, 99, ÖZGENÇ, KALİTELİ, 87, SÖYLEŞİ, OLGUN, RESİM, RANA, POSTACI, POLAT, ŞEHİT HAKAN ALTUNYURT, PINAR., PENÇELİ
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BALA, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHRİBAN, BÜYÜKBAYAT, BÜYÜKBOYALIK, ÜÇEM
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT ÖZAL, TEKYAPI_SİLİNECEK, 29 EKİM, MEHMETÇİK, 2696, 2668, 2707, 2693, 2698, 2655, 2700, MİSAKIMİLLİ, 2699, 2654, 2656, ZAFER, 2694
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:45 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAHAMZALI
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2670, TEKYAPI_SİLİNECEK, 30 AĞUSTOS, 2721, 2644, BAĞLAR, 2643, TURGUT ÖZAL, 3648, 2665, KIZILCAŞAR, 2669, 2648, 2649, 2640, 2650, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2645, HÜRRİYET, MİSAKIMİLLİ, MEHMETÇİK, 2666, 2647, 2646
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEKYAPI_SİLİNECEK, 2694, ÖZGÜR, 2703
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKKOYUNLU, DAVDANLI
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BEYPAZARI, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARAY KÜME, KÖSELER
Bakım Çalışması
13.10.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MACUN
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇAMLIDERE, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORTA, YAYLA AKKAYA, YAYLA YEDİÖREN, AKKAYA
Bakım Çalışması
13.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAKOÇ, YAYLA MEŞELER, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ALAKOÇ
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BUĞRALAR, ÇAL, TOKAR, MANDIRA BÖKELER, MANDIRA ÖZMÜŞ, AKPINAR ÇATAĞI, YAHŞİHAN YAYLASI, YAYLA ELVANLAR, ÇİT, ÇİFT, YAYLA İNCEÖZ, YAYLA SARIKAVAK, YAYLA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, YAYLA BUĞRALAR, YAYLA BÖKELER, BAKIRLI
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 18 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CİNNAH
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAŞÇAVUŞ, AHMETADİL, ŞEHİT MACİT AĞCA, YAPRAK, BALLIBABA, BAĞLAR, SEYRAN, YAĞCIOĞLU FEHMİ EFE, 174
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ÇORAKLIK, HARMAN YERİ, GÜLYAĞI, OKYERİ, İSMET PAŞA, SAMSUN DEVLET YOLU, 19 MAYIS, BURCULAR, İLLER, KAYAŞ, 2053, 1539, 84, 1539/5, MEHMET AKİF, GÜNAY, BAĞ DERESİ, ŞEHİT YÜKSEL ARSLAN, KIZILCAKÖY, TEKÇİLER, 2364, 2351, 2352, 2353, GÖKÇEYURT, FATİH., KARATEPE, YENİ BAYINDIR, KIZILCA KÖY, ÜÇGÜLLER, 2055, CAMİ.., PINARCIK, MEZARLIK, ORTAKÖY
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 1407, 68, ZİYABEY, AŞKAABAT, İNÖNÜ BULVARI GÖKKUŞAĞI PARKI İŞY., AKDENİZ, ŞEHİT MEHMET ARAS, AŞKABAT, WİLHELM THOMSEN
Bakım Çalışması
12.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ MUSTAFA KEMAL
Bakım Çalışması
13.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 95
Bakım Çalışması
13.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUMRULAR, 95
Bakım Çalışması
13.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, MERKEZ, ERKEKSU, BAVLAZ, CEYLAN, ATASOY, AHLATLI, TEKKE, GİRMEÇ, ALAY MEVKİ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, 176, BACI., SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, 2300, 2306, ANAYURT., B KÜMESİ AKKAYA, TEKKE KÜME, GÖKLER
Bakım Çalışması
14.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 95
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 95
Bakım Çalışması
14.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 95
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2670, TEKYAPI_SİLİNECEK, 30 AĞUSTOS, 2721, 2644, BAĞLAR, 2643, TURGUT ÖZAL, 3648, 2665, KIZILCAŞAR, 2669, 2648, 2649, 2640, 2650, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2645, HÜRRİYET, MİSAKIMİLLİ, MEHMETÇİK, 2666, 2647, 2646
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2652, 2654, 2653, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, 2655, BAĞLAR, ZAFER, MEHMETÇİK
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İLKER, ASARKAYA, KARGALI
Bakım Çalışması
14.10.2026 00:30 - 07:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARALILAR, 2467
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMAVER, ULUCANLAR, DUMLUPINAR, YAKUPABDAL, VEZİNLİ, ATATÜRK, HALAY, TEKKEKÖY, AKÇAALİ, DOĞUKENT-, ELVANKENT BANKA KONUTLARI, LEYLAK, 2730, OSMANLI, KIBRIS KÖYÜ, NATOYOLU, 2361, KUSUNLAR, KIBRISKÖY, SELÇUKLU, 2457, 2762, KAŞGARLI MAHMUT, 2759, 2739, KURUÇAY MEVKİ-, DOĞUKENT, TOKİ, SEKİ PINAR, 2736
Bakım Çalışması
14.10.2026 13:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAKUPABDAL, TEKKEKÖY, AKÇAALİ, KIBRISKÖY, SEKİ PINAR, KIBRIS KÖYÜ
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1627, 1623
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇUBUK, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 23., DİREKLİ MEVKİ, ÇAMLIK KÜME, YUKARI ÇAVUNDUR YOLU, YUNUS EMRE
Bakım Çalışması
12.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 99, ALEM 2, TEKİN IŞIK, ERENLER, BESTE 4, ANAYURT 2, ANAYURT 4, NAMZET, ANAYURT 3, ANKARA(2.KISIM), SANCAK 1, ANKARA, ÇANKIRI, BEREKETLİ, SANCAK 3, ACELE, PAZAR, ASUMAN 1, PAZAR 2, SANCAK 2, PAZAR 1, ALEM 1, ALEM 4, SANCAK 5, ASUMAN, CEVHER DUDAYEV, MEHMET ZAHİT KOTKU, SEFAHAT, ŞEHİT ERCAN CÜCEOĞLU, SANCAK 8, BESTE, PAZAR 3, BESTE 1, DORUK, BESTE 2, SANCAK 4
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, MİMAR SİNAN, 3., 1., ÇAMLIK KÜME, TURGUT ÖZAL, YUNUS EMRE, VİŞNE, YUKARI ÇAVUNDUR YOLU, ÇİĞDEM YUKARI ÇAVUNDUR, FATİH, DİREKLİ MEVKİ, 23.
Bakım Çalışması
13.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAAĞAÇ KÜME
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ÇAMLIK KÜME, ÇİĞDEM YUKARI ÇAVUNDUR, ŞHT. İBRAHİM ÇİÇEK, ŞHT. OSMAN USTA, TURGUT ÖZAL, 1. ÇIKMAZ, AHMET YESEVİ_1, ŞEYH EDİBALİ, TURGUT REİS_2
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak VİŞNE, ŞHT. MEHMET FATİH ATA, ÇAMLIK KÜME, ÇİĞDEM YUKARI ÇAVUNDUR
Bakım Çalışması
14.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, PAPATYA YUKARI ÇAVUNDUR, AKŞEMSEDDİN, BAHÇE, ÇAMLIK KÜME, LALE, ŞHT. OSMAN USTA, TURGUT ÖZAL, TURGUT REİS_2, 1., 1. ÇIKMAZ, KÖSRELİK, ŞHT. MEHMET FATİH ATA, MEHMET AKİF ERSOY, MEVLANA., ATATÜRK., ŞEHİT OSMAN USTA, ERTUĞRUL GAZİ, ADNAN MENDERES., BURAK_4, BURAK
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORMAN GÜLÜ, ABDÜLHAMİT HAN, HAN, KIZIL TEPE, GAZİ GÜRKAN MEMİŞ, ANKARA, BAYRAK, HASANHACI, YAYLAEVLERİ, GÖKÇEÖREN, YUKARI YAYLA, YAYLA EVLERİ, BÜĞDÜZ
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 159, ZİYA ÜLHAK, KILIÇ 4, SÜNLÜ SERPMELERİ, OVA 7, SÜNLÜ, OVA 3, GALABA11, OVA 2, SERHAT, OVA 6, ÇANKIRI, KARAGÖL KIŞLACIK, 211, EBU HANEFİ, OVA 5, 210, SÜNLÜKÖY, TAŞPINAR, CÜCÜK
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, ALTAY, DELİ DUMRUL, 3254, KUMLUDERE, CEVİZLİDERE, ESTERGON, DİRSEHAN, İLTERİŞ, 3240, 3258, KARATAŞ, KIZGIN, DEVRİK, AHİ EVRAN, YAZAN, 3255, OTLUK, BİRLİK, ALSANCAK, SELÇUKLU, NAZAR, 3241, ULUBATLI HASAN, KAYIBOYU, 1020, AHİ, ÇALIKUŞU, ŞEHİT FATİH ALPASLAN, YAKUPHASAN, GEYİKLİBABA, PEÇENEK, HEKİM KAYI, GÖRKEMLİ, SULTAN EMİN, GÜNBAŞI, KAYI, YAYALAR, YASSIÇİMEN, MERAM, BİLGEHAN, BEZİRHANE, KILIÇLAR KÜME, ŞEHİT ÖMER YENER, AKÇAKOCA, ŞEHİT METİN ÖZDEMİR, İNCEĞİZ, İÇÖREN, UÇARI, TOPHANE, ALPAGUT, YAKUPDERVİŞ, SARIYER, ÇALI
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAPINAR, ŞEHİT ABDULKADİR ACAR, YEŞİLÖZ DEREYAYLA, BÜYÜKYAKALI, KÜÇÜKYAKALI
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAPINAR, ŞEHİT ABDULKADİR ACAR, YEŞİLÖZ DEREYAYLA, BÜYÜKYAKALI, KÜÇÜKYAKALI
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ELMADAĞ, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTIN, BARBAROS, KARŞIYAKA, AĞCATAŞ YOLU, BEKPINAR YOLU, EKİNCİK, ODABAŞI, ODABAŞI KARŞIYAKA
Bakım Çalışması
12.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGALI
Bakım Çalışması
14.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KONUT-KUR, KOZALAK, GÜZİN, KARADUT, ŞAHİNKOÇ, AVANOS, YİĞİT, CEVİZ, ÇAMLIK, AYSUN, TAŞÇILAR, ŞEHİT COŞKUN ELBER
Bakım Çalışması
13.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TIP FAKÜLTESİ, ASARKAYA, ŞEHİT NEJAT UZUN, KARGALI
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İLKER, ASARKAYA, KARGALI
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SUNGUR, KARACAHASAN, MESLEK, ELMAS, 513, AKÇA, SUNGUR ORMAN, MİMAR SİNAN, ÇAMLIK, ÜZÜMLÜ
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMAVER, ULUCANLAR, DUMLUPINAR, YAKUPABDAL, VEZİNLİ, ATATÜRK, HALAY, TEKKEKÖY, AKÇAALİ, DOĞUKENT-, ELVANKENT BANKA KONUTLARI, LEYLAK, 2730, OSMANLI, KIBRIS KÖYÜ, NATOYOLU, 2361, KUSUNLAR, KIBRISKÖY, SELÇUKLU, 2457, 2762, KAŞGARLI MAHMUT, 2759, 2739, KURUÇAY MEVKİ-, DOĞUKENT, TOKİ, SEKİ PINAR, 2736
Bakım Çalışması
14.10.2026 13:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAKUPABDAL, TEKKEKÖY, AKÇAALİ, KIBRISKÖY, SEKİ PINAR, KIBRIS KÖYÜ
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 14 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, TÜRKOBASI, ESENLER MEZRA, GÖKLER, ANAYURT., KESİKTAŞ, TATLAR KÖYÜ, POLATLAR, ÇİÇEKTEPE, ESENLER, YENİ PEÇENEK
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL
Bakım Çalışması
13.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, MERKEZ, ERKEKSU, BAVLAZ, CEYLAN, ATASOY, AHLATLI, TEKKE, GİRMEÇ, ALAY MEVKİ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, 176, BACI., SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, 2300, 2306, ANAYURT., B KÜMESİ AKKAYA, TEKKE KÜME, GÖKLER
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2167, 1773, 2190, 1782, 2201, KÜRŞAT, 2202
Bakım Çalışması
13.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI YURTÇU
Bakım Çalışması
13.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAFAHAT, DUMLUPINAR, 4415, 4385, REYYAN
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇUKUROVA, ZİRVE, KAHYAOĞLU, 1808, 1807, 1803, 1795
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1760, 1739, ARGUVAN
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MALAZGİRT 1071, 2642, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 2650, KAPLAN
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİMŞİT., BOSNA, KARTAL, KARANFİL., AYAŞ ANKARA YOLU, MERMER, AYAŞ, KARANFİL
Bakım Çalışması
13.10.2026 10:29 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELVANKENT BANKA KONUTLARI
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMAVER, ULUCANLAR, DUMLUPINAR, YAKUPABDAL, VEZİNLİ, ATATÜRK, HALAY, TEKKEKÖY, AKÇAALİ, DOĞUKENT-, ELVANKENT BANKA KONUTLARI, LEYLAK, 2730, OSMANLI, KIBRIS KÖYÜ, NATOYOLU, 2361, KUSUNLAR, KIBRISKÖY, SELÇUKLU, 2457, 2762, KAŞGARLI MAHMUT, 2759, 2739, KURUÇAY MEVKİ-, DOĞUKENT, TOKİ, SEKİ PINAR, 2736
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4567, 4576, 4569, 4574, YUKARI YURTÇU, AŞAĞI YURTÇU, 4572, 4566, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 4571, ÇEVRE YOLU, ÇİÇEKTEPE
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 1752, AŞAĞIKARAÖREN, 1622., 1610., 1625., 1602., 1601, PALAMUT, AHİ MESUD, YAŞAR KEMAL, KAMİL, MESAİ, MİMAR SİNAN, OYTUN, OĞLAK, ŞEHİT BEYTULLAH MELİH IŞIK, VATAN, SARAYCIK, 92, YENİ PEÇENEK, ULUÇ ALİ PAŞA, 2436, 1602, PETROL, 1611., 1633, ÇİMŞİT, 1632, 1630., 1609, 1613, MUAMMER AKSOY, PAŞA_1, PELİN, 1612., 1604, 1626, 1620., 1616., 1615, 1614, 1601.., 1646., 1635., 1609., 1651., ÇİÇEKTEPE, ÖZTEKİN, OYUN, 1606, 1619., 1618., 100, 99, ÖZGENÇ, KALİTELİ, 87, SÖYLEŞİ, OLGUN, RESİM, RANA, POSTACI, POLAT, ŞEHİT HAKAN ALTUNYURT, PINAR., PENÇELİ
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÖLBAŞI, İlçesi'nde planlanan 19 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ERCAN, SOĞULCAK, YAĞLIPINAR
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak VAN GÖLÜ, ÇORUH, EYMİR GÖLÜ, ÖRENCİK, 892, 897, 899, BEYŞEHİR GÖLÜ, YEDİGÖLLER, KIZILIRMAK
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT ÖZAL, TEKYAPI_SİLİNECEK, 29 EKİM, MEHMETÇİK, 2696, 2668, 2707, 2693, 2698, 2655, 2700, MİSAKIMİLLİ, 2699, 2654, 2656, ZAFER, 2694
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ERCAN, SOĞULCAK, YAĞLIPINAR
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAĞLIPINAR, OĞULBEY
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SUSAM, İYİMAYA, BİLGEN, BOZTEPE, ESERTEPE, REYHAN, RIZA ÇÖLLÜOĞLU, 4443, BEŞEVLER
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2670, TEKYAPI_SİLİNECEK, 30 AĞUSTOS, 2721, 2644, BAĞLAR, 2643, TURGUT ÖZAL, 3648, 2665, KIZILCAŞAR, 2669, 2648, 2649, 2640, 2650, İNCEK ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ, 2645, HÜRRİYET, MİSAKIMİLLİ, MEHMETÇİK, 2666, 2647, 2646
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEKYAPI_SİLİNECEK, 2694, ÖZGÜR, 2703
Bakım Çalışması
14.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1516, 1514, 1495, 1494, 1521, 1505, 1491, 1493, 1492
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2652, 2654, 2653, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, 2655, BAĞLAR, ZAFER, MEHMETÇİK
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOPARAN77
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEKYAPI_SİLİNECEK, MEHMETÇİK, 2668, 2656, 2655, 2654
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1463, 1464, 1466, YASEMİN, 1479/1, 1465
Bakım Çalışması
14.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HACILAR KÜME, BALLIKPINAR MAHALLESİ, 1510, ORKİDE, 1499, 1676, ŞEHİT CÜNEYT KANDEMİR, 1677, 1508, 1675, BALLIKPINAR KÜME, 1678, 1656, SARMAŞIK.., NERGİZ
Bakım Çalışması
12.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1658, 1655, AÇELYA, 1656
Bakım Çalışması
13.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALLIKPINAR MAHALLESİ, BALLIKPINAR KÜME, ŞEHİT CÜNEYT KANDEMİR
Bakım Çalışması
13.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BALLIKPINAR MAHALLESİ, 1653, 1687., MENEKŞE, 1682, ORKİDE, ŞEHİT CÜNEYT KANDEMİR, 1687, ZAMBAK, 1686, 1685, 1684., LEYLAK, BALLIKPINAR KÜME, MENEKŞE., IHLAMUR..
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÖRENÇARŞAK, AHİBOZ, SOĞULCAK, BEZİRHANE MERKEZ
Bakım Çalışması
14.10.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EMİRLER, BEZİRHANE MERKEZ, ÇİMŞİT
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÜDÜL, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 101, 102, BAĞLAR, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, PAŞA, PİRİREİS, BALÇİÇEK, SÜLÜKLÜ, ULUYOL, ÇİFTLİK, C KÜMESİ İLHANKÖY, KARANFİL-, KAĞNI YOLU, GÜDÜLYOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, ARIKLAR MEVKİ, ERTEKİN, HACIVELİ, 111, 109, AVŞAR, AYAŞ POLATLI YOLU, 117, 3.ÇUKURÖREN, EMEK, 106, İSTİKLAL, 113, 2.ÇUKURÖREN, GÖKÇEBAĞ, 108, ULUPINAR, ÖREN, 122, KARAKÖY, AYAŞ ANKARA, 114, KÖY BAYRAM, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN, 116
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, HİLMİ ÇAYIRLIOĞLU, GÜNEYCE
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KAHRAMANKAZAN, İlçesi'nde planlanan 11 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DUTÖZÜ
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILBANT, 3002, 3001, ULUBATLI
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YASSIÖREN
Bakım Çalışması
14.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK, AYDIN
Bakım Çalışması
13.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, MERKEZ, ERKEKSU, BAVLAZ, CEYLAN, ATASOY, AHLATLI, TEKKE, GİRMEÇ, ALAY MEVKİ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, 176, BACI., SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, 2300, 2306, ANAYURT., B KÜMESİ AKKAYA, TEKKE KÜME, GÖKLER
Bakım Çalışması
14.10.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARALAR MERKEZ
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANKARA, ALTAY, DELİ DUMRUL, 3254, KUMLUDERE, CEVİZLİDERE, ESTERGON, DİRSEHAN, İLTERİŞ, 3240, 3258, KARATAŞ, KIZGIN, DEVRİK, AHİ EVRAN, YAZAN, 3255, OTLUK, BİRLİK, ALSANCAK, SELÇUKLU, NAZAR, 3241, ULUBATLI HASAN, KAYIBOYU, 1020, AHİ, ÇALIKUŞU, ŞEHİT FATİH ALPASLAN, YAKUPHASAN, GEYİKLİBABA, PEÇENEK, HEKİM KAYI, GÖRKEMLİ, SULTAN EMİN, GÜNBAŞI, KAYI, YAYALAR, YASSIÇİMEN, MERAM, BİLGEHAN, BEZİRHANE, KILIÇLAR KÜME, ŞEHİT ÖMER YENER, AKÇAKOCA, ŞEHİT METİN ÖZDEMİR, İNCEĞİZ, İÇÖREN, UÇARI, TOPHANE, ALPAGUT, YAKUPDERVİŞ, SARIYER, ÇALI
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DURHASAN, SEMER, AHİ EVRAN, GİRAYHAN, ŞEHİT ÖMER YENER, SİLAHTAR
Bakım Çalışması
13.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHİ EVRAN, 3254, KUMLUDERE, 3255, ULUBATLI HASAN, ÇALIKUŞU, ŞEHİT FATİH ALPASLAN, HEKİM KAYI, YASSIÇİMEN, ŞEHİT ÖMER YENER, ŞEHİT METİN ÖZDEMİR
Bakım Çalışması
13.10.2026 18:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 623
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 1752, AŞAĞIKARAÖREN, 1622., 1610., 1625., 1602., 1601, PALAMUT, AHİ MESUD, YAŞAR KEMAL, KAMİL, MESAİ, MİMAR SİNAN, OYTUN, OĞLAK, ŞEHİT BEYTULLAH MELİH IŞIK, VATAN, SARAYCIK, 92, YENİ PEÇENEK, ULUÇ ALİ PAŞA, 2436, 1602, PETROL, 1611., 1633, ÇİMŞİT, 1632, 1630., 1609, 1613, MUAMMER AKSOY, PAŞA_1, PELİN, 1612., 1604, 1626, 1620., 1616., 1615, 1614, 1601.., 1646., 1635., 1609., 1651., ÇİÇEKTEPE, ÖZTEKİN, OYUN, 1606, 1619., 1618., 100, 99, ÖZGENÇ, KALİTELİ, 87, SÖYLEŞİ, OLGUN, RESİM, RANA, POSTACI, POLAT, ŞEHİT HAKAN ALTUNYURT, PINAR., PENÇELİ
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTIN, BARBAROS, KARŞIYAKA, AĞCATAŞ YOLU, BEKPINAR YOLU, EKİNCİK, ODABAŞI, ODABAŞI KARŞIYAKA
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1510, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ, 1498, 1499, 301, BALCILAR, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, CAMBIL, 1503, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, 312, 308, 307, 1470, 298
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 101, 102, BAĞLAR, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, PAŞA, PİRİREİS, BALÇİÇEK, SÜLÜKLÜ, ULUYOL, ÇİFTLİK, C KÜMESİ İLHANKÖY, KARANFİL-, KAĞNI YOLU, GÜDÜLYOLU, ŞEVKET ÇİFTÇİOĞLU, ARIKLAR MEVKİ, ERTEKİN, HACIVELİ, 111, 109, AVŞAR, AYAŞ POLATLI YOLU, 117, 3.ÇUKURÖREN, EMEK, 106, İSTİKLAL, 113, 2.ÇUKURÖREN, GÖKÇEBAĞ, 108, ULUPINAR, ÖREN, 122, KARAKÖY, AYAŞ ANKARA, 114, KÖY BAYRAM, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN, 116
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMAVER, ULUCANLAR, DUMLUPINAR, YAKUPABDAL, VEZİNLİ, ATATÜRK, HALAY, TEKKEKÖY, AKÇAALİ, DOĞUKENT-, ELVANKENT BANKA KONUTLARI, LEYLAK, 2730, OSMANLI, KIBRIS KÖYÜ, NATOYOLU, 2361, KUSUNLAR, KIBRISKÖY, SELÇUKLU, 2457, 2762, KAŞGARLI MAHMUT, 2759, 2739, KURUÇAY MEVKİ-, DOĞUKENT, TOKİ, SEKİ PINAR, 2736
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 16 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ÇORAKLIK, HARMAN YERİ, GÜLYAĞI, OKYERİ, İSMET PAŞA, SAMSUN DEVLET YOLU, 19 MAYIS, BURCULAR, İLLER, KAYAŞ, 2053, 1539, 84, 1539/5, MEHMET AKİF, GÜNAY, BAĞ DERESİ, ŞEHİT YÜKSEL ARSLAN, KIZILCAKÖY, TEKÇİLER, 2364, 2351, 2352, 2353, GÖKÇEYURT, FATİH., KARATEPE, YENİ BAYINDIR, KIZILCA KÖY, ÜÇGÜLLER, 2055, CAMİ.., PINARCIK, MEZARLIK, ORTAKÖY
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTIN, BARBAROS, KARŞIYAKA, AĞCATAŞ YOLU, BEKPINAR YOLU, EKİNCİK, ODABAŞI, ODABAŞI KARŞIYAKA
Bakım Çalışması
12.10.2026 17:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1856/2, 1868
Bakım Çalışması
12.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 200/1, 203, 205, 213, 212, 211, 206
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 42, 71, AKTENLİ-, 66, 39, 37, 47, 43, 89/3, 82, 32, 834, 41, 36, 69, 72, 44, 38., 70, ORHANELİ, ŞEHİT İDRİS YILMAZ, GAZELHAN
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, TIP FAKÜLTESİ
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ALTILI, MAMAK, GÜZELTEPE, DÖNEN
Bakım Çalışması
13.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 82, 23, 44, 51, 52, 33, 19, 41, 24, 20, 53, 21, 50, ŞEHİT UMUT COŞKUN, 57, 55, 56.., GÜLSER, 6, 34
Bakım Çalışması
13.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TIP FAKÜLTESİ, ASARKAYA, ŞEHİT NEJAT UZUN, KARGALI
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ALTILI, MAMAK, AKÇADAĞ, TIP FAKÜLTESİ, GAZİLER
Bakım Çalışması
14.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT SELÇUK PAKER, SAKİNLER, ŞEBEKE, SANCAK, HURİ, KAŞİF HOCA, USLU
Bakım Çalışması
13.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 38., DENİZLİ, 610, 36, PINARCIK., 50, 82, 63, 46, 48, 65, 45, 49, 35, 47
Bakım Çalışması
13.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT UMUT COŞKUN, 3, 1, 31, 41, 3/1, 29, 30, ŞEHİT İDRİS YILMAZ, 35, 32, 27, ARİF YALDIZ
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEMAVER, ULUCANLAR, DUMLUPINAR, YAKUPABDAL, VEZİNLİ, ATATÜRK, HALAY, TEKKEKÖY, AKÇAALİ, DOĞUKENT-, ELVANKENT BANKA KONUTLARI, LEYLAK, 2730, OSMANLI, KIBRIS KÖYÜ, NATOYOLU, 2361, KUSUNLAR, KIBRISKÖY, SELÇUKLU, 2457, 2762, KAŞGARLI MAHMUT, 2759, 2739, KURUÇAY MEVKİ-, DOĞUKENT, TOKİ, SEKİ PINAR, 2736
Bakım Çalışması
14.10.2026 13:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAKUPABDAL, TEKKEKÖY, AKÇAALİ, KIBRISKÖY, SEKİ PINAR, KIBRIS KÖYÜ
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, NALLIHAN, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKDERE, 110, ELVANLAR, YAKAPINAR, BOZYAKA, HACIHASANLAR, ÇOMAK, UZUNÖZ, OKLALAR, DURHANLAR, ALPAĞUT, BARAMAN, KARACASU, DOĞANDERE, BEYCİK, ÇİLLER, DANİŞMENT, GÜZELÖZ, ULUHAN, KABACA, DEREKÖY, ÇALICAALAN
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, POLATLI, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SELÇUK, KIRIKLAR, ADATOPRAKPINAR, EMEK YÜZÜKBAŞI, BULDUK, AŞAĞI UZUNBEY, YENİ, SİNANLI, YUKARI UZUNBEY
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLPINAR, AŞAĞI UZUNBEY, AŞAĞI HACIOSMANOĞLU, YUKARI UZUNBEY, ADATOPRAKPINAR, YUKARI HACIOSMANOĞLU, TÜFEKÇİOĞLU
Bakım Çalışması
13.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, MERKEZ, ERKEKSU, BAVLAZ, CEYLAN, ATASOY, AHLATLI, TEKKE, GİRMEÇ, ALAY MEVKİ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, 176, BACI., SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, 2300, 2306, ANAYURT., B KÜMESİ AKKAYA, TEKKE KÜME, GÖKLER
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 24 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, TÜRKOBASI, ESENLER MEZRA, GÖKLER, ANAYURT., KESİKTAŞ, TATLAR KÖYÜ, POLATLAR, ÇİÇEKTEPE, ESENLER, YENİ PEÇENEK
Bakım Çalışması
14.10.2026 15:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM
Bakım Çalışması
12.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEYRİCE MEVKİ, 1337, 252
Bakım Çalışması
13.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, MERKEZ, ERKEKSU, BAVLAZ, CEYLAN, ATASOY, AHLATLI, TEKKE, GİRMEÇ, ALAY MEVKİ, 2308, 2307, KARAKOYUNLU, 176, BACI., SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ, 2300, 2306, ANAYURT., B KÜMESİ AKKAYA, TEKKE KÜME, GÖKLER
Bakım Çalışması
12.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞİFA, FARABİ, İNÖNÜ.., İZMİR, ŞAH, 414., 412., MEHMET AKİF ERSOY, KUYUBAŞI, KUYU
Bakım Çalışması
13.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FARABİ, İZMİR, SARAN, ŞEHİT GÖKHAN UYSAL, 419, YAĞMUR, MEVLANA
Bakım Çalışması
13.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DÜZGÜN, KAYMAKAM, KÜTÜPHANE, ORTA, KÜLTÜR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, 408.
Bakım Çalışması
13.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İDARECİ, KATİP, KAYMAKAM, KÜLTÜR, YAZICI, İNÖNÜ.., ŞEHİT GÖKHAN UYSAL
Bakım Çalışması
13.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DÜZGÜN, KAYMAKAM, KÜTÜPHANE, ORTA, KÜLTÜR, GAZİ MUSTAFA KEMAL, 408.
Bakım Çalışması
14.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEVCAN..., SEVGİ, SEVTAP, SİNAN, YAZICI, 400, 406, ADAK., 399, GAZİ MUSTAFA KEMAL, DÜZGÜN
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HARPERENLER, İNÖNÜ.., SEDA, SEHER, ŞENAY, SEVTAP, SUZAN, 404., SERDİL, 403, MEHMET AKİF ERSOY, SEVGİ
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DÜZGÜN, İDARECİ, KAYMAKAM, YAZICI, ORTA, BUCAK, ERKAN, 407, KÜTÜPHANE
Bakım Çalışması
12.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 346, 330, 334, 252, 331, SEYRİCE MEVKİ, 1332
Bakım Çalışması
13.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 264, 250, 255, AHMET KABAKLI, 346, 263, 261, 276, 253/1, 266, 267, 277, 255/1, 265, 268, 262, 275, 269
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 255, 255/1, 253, 257, 258, 256, 260, 259, 253/1, 261, 262
Bakım Çalışması
13.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI YURTÇU
Bakım Çalışması
13.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAFAHAT, DUMLUPINAR, 4415, 4385, REYYAN
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇOĞLU MAHALLESİ, BORSA, AKINCILAR, NECİP FAZIL, 63, 688
Bakım Çalışması
14.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 185
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 65, NECİP FAZIL, 817, 815, KESKİN., 783, 814
Bakım Çalışması
14.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MELİH GÖKÇEK
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİMŞİT., BOSNA, KARTAL, KARANFİL., AYAŞ ANKARA YOLU, MERMER, AYAŞ, KARANFİL
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4567, 4576, 4569, 4574, YUKARI YURTÇU, AŞAĞI YURTÇU, 4572, 4566, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 4571, ÇEVRE YOLU, ÇİÇEKTEPE
Bakım Çalışması
14.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 1752, AŞAĞIKARAÖREN, 1622., 1610., 1625., 1602., 1601, PALAMUT, AHİ MESUD, YAŞAR KEMAL, KAMİL, MESAİ, MİMAR SİNAN, OYTUN, OĞLAK, ŞEHİT BEYTULLAH MELİH IŞIK, VATAN, SARAYCIK, 92, YENİ PEÇENEK, ULUÇ ALİ PAŞA, 2436, 1602, PETROL, 1611., 1633, ÇİMŞİT, 1632, 1630., 1609, 1613, MUAMMER AKSOY, PAŞA_1, PELİN, 1612., 1604, 1626, 1620., 1616., 1615, 1614, 1601.., 1646., 1635., 1609., 1651., ÇİÇEKTEPE, ÖZTEKİN, OYUN, 1606, 1619., 1618., 100, 99, ÖZGENÇ, KALİTELİ, 87, SÖYLEŞİ, OLGUN, RESİM, RANA, POSTACI, POLAT, ŞEHİT HAKAN ALTUNYURT, PINAR., PENÇELİ
ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ŞEREFLİKOÇHİSAR, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:15 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EBEMÖLEN YAYLASI, SADIKLI, KADINCIK
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOZAN YAYLASI, ÇAVUŞKÖY KÜME
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
13.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2167
Bakım Çalışması
13.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1467, 1467/1
Bakım Çalışması
13.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1467, 1467/1
Bakım Çalışması
13.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2122, 2120, 2123, 2610, 2121, 2269, 2113, 2119, 1949
Bakım Çalışması
13.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1940 BATI KARDELEN SİTESİ, 2141, 2582, 1949, 2167
Bakım Çalışması
13.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2122, 2120, 2123, 2610, 2121, 2269, 2113, 2119, 1949
Bakım Çalışması
13.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2122, 2120, 2123, 2610, 2121, 2269, 2113, 2119, 1949
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1940, 1954, 1942
Bakım Çalışması
14.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1947, 1949, 2113, 1946, 1954, 2116
Bakım Çalışması
14.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1953, DAMLADOL, 2118, 2263, 2113
Bakım Çalışması
14.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2118, 1467, 2113, 1953
Bakım Çalışması
14.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, ŞEHİT HAKKI SÖZER, 1012, AKGÜVERCİN, KARAHÖYÜK, 1031, 1009