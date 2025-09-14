Adana'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?

Adana'daki orman yangını ile ilgili son dakika detaylar araştırılıyor. Adana'daki yangın nerede çıktı, söndürüldü mü, Feke orman yangının sebebi belli mi, son durum ne? diye merak ediliyor. İşte Adana'daki orman yangını ile ilgili ayrıntılar.

ADANA'DAKİ ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Belenköy Kahveci Yaylası'nda bu sabah saat 10:00 sularında orman yangını çıktı.

ADANA'DAKİ ORMAN YANGININ SEBEBİ BELLİ Mİ?

Adana Feke'deki orman yangının çıkış sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

ADANA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Adana'da sabah erken saatlerde başlayan orman yangınına ihbar üzerine adese gelen ekipler hızlıca müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisi ile alevler yayılınca devrede yangın söndürme helikopterleri de girdi. Çok sayıda ekibin havadan karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, 2 dönümlük alanın zarar gördüğü aktarıldı.