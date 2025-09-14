Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Adana'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?

Adana'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adana&#039;daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?
Adana, Orman Yangını, Feke, Yangın Söndürme, Rüzgar, Helikopter, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika orman yangını haberi Adana'dan gelmişti. Sabah erken saatlerde başlayan yangın rüzgarın etkisi ile hızla yayılmış, adrese sevk edilen çok sayıda ekip müdahaleye başlamıştı. Adana Feke'deki orman yangınında son durum merak edildi. Peki Adana'daki orman yangını söndürüldü mü? İşte detaylar...

Adana'daki orman yangını ile ilgili son dakika detaylar araştırılıyor. Adana'daki yangın nerede çıktı, söndürüldü mü, Feke orman yangının sebebi belli mi, son durum ne? diye merak ediliyor. İşte Adana'daki orman yangını ile ilgili ayrıntılar. 

Adana'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? - 1. Resim

ADANA'DAKİ ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Belenköy Kahveci Yaylası'nda bu sabah saat 10:00 sularında orman yangını çıktı. 

Adana'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? - 2. Resim

ADANA'DAKİ ORMAN YANGININ SEBEBİ BELLİ Mİ? 

Adana Feke'deki orman yangının çıkış sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Jandarma ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

Adana'daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? - 3. Resim

ADANA'DAKİ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Adana'da sabah erken saatlerde başlayan orman yangınına ihbar üzerine adese gelen ekipler hızlıca müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisi ile alevler yayılınca devrede yangın söndürme helikopterleri de girdi. Çok sayıda ekibin havadan karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, 2 dönümlük alanın zarar gördüğü aktarıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD Donanması Venezuela teknesine baskın düzenledi! 9 balıkçı alıkonduTrabzonsporlu eski futbolcu Mehmet Cemil Altın’ın oğlu Antalya'da restoranda öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jhon Duran ve Edson Alvarez Trabzonspor maçında neden yok? Fenerbahçe kadrosunda yoklar - HaberlerJhon Duran ve Edson Alvarez Trabzonspor maçında neden yok? Fenerbahçe kadrosunda yoklarPSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmanın canlı yayıncısı belli oldu - HaberlerPSG - Lens maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Karşılaşmanın canlı yayıncısı belli olduGönül Dağı Cemile değişti mi, Nazlı Pınar Kaya diziden ayrıldı mı? Yeni sezon oyuncu kadrosu gündemde! - HaberlerGönül Dağı Cemile değişti mi, Nazlı Pınar Kaya diziden ayrıldı mı? Yeni sezon oyuncu kadrosu gündemde!Marmaraereğlisi’nde denize girmek yasak mı? Sebebi merak edildi - HaberlerMarmaraereğlisi’nde denize girmek yasak mı? Sebebi merak edildiTeşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi netleşmeye başladı! - HaberlerTeşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi netleşmeye başladı!Türkiye-Almanya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte TRT 1 frekans bilgileri! - HaberlerTürkiye-Almanya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte TRT 1 frekans bilgileri!
Sonraki Haber Yükleniyor...