AFAD deprem kira yardımı ödemelerinin 15-16 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin yüreklerini yakan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından destekler devam ederken AFAD, evlerini kaybeden depremzedelere kira ve barınma desteği yapıyor. Mayıs ayı ödemesini alamayanlar ise deprem kira yardımı bitti mi, neden yatmadı gibi sorulara cevap arıyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından birçok vatandaş evini kaybederken AFAD tarafından kira yardımı yapılıyor. Nisan ayında ödemelerin hesaplara geçmesinin ardından bu ay ödemelerin ne zaman yatacağı merak konusu old.
Depremzedelere ödenen yardımın 1 sene boyunca devam edileceği söylenirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, evler teslim edilene kadar yardımların süreceğini ifade etmişti.
Evlerini alacak olan varandaşlara ödeme yapılmazken Nisan ayında yapılan açıklamayla evlerin 1.5 sene içinde teslim edileceği öğrenilmişti.
Mayıs ayı yardımının bugün veya yarın hesaplara yatması beklenirken henüz bir açıklama gelmedi. Ödemeler genellikle ayın 15'inde yapılıyor. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılırken resmi bir açıklama henüz paylaşılmadı.
Evini almayan vatandaşlara 5 bin TL, ev sahiplerine ise 7.500 TL'lik ödeme yapılıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi