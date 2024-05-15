AFAD deprem kira yardımı ödemelerinin 15-16 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2024 20:12 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 20:52 - Güncelleme:

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Türkiye'nin yüreklerini yakan 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından destekler devam ederken AFAD, evlerini kaybeden depremzedelere kira ve barınma desteği yapıyor. Mayıs ayı ödemesini alamayanlar ise deprem kira yardımı bitti mi, neden yatmadı gibi sorulara cevap arıyor.