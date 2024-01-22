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    • - Güncelleme Tarihi:

    İstanbul'da kira yardımı 7 bin TL'ye çıkarıldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), riskli binalar için yaptığı 4 bin 500 TL'lik kira yardımını yüzde 55 artırarak 7 bin TL'ye yükseltti. Yardım, kentsel dönüşüm alanlarındaki riskli yapılarda oturan kiracılara ve hak sahiplerine verilecek.

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    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentsel dönüşümü hızlandırmak ve İstanbul’un depreme dirençli hale getirmek amacıyla başlattığı kira yardımı programını güncelledi. Buna göre, Hızlı Tarama Yöntemi ile en riskli grupta olduğunu tespit ettiği binalar için yapılan kentsel dönüşüm kira yardımları yüzde 55 oranında artırıldı.

    İBB Encümeninden geçen karara göre İstanbul’da ikamet eden maliklere 18 ay boyunca verilen aylık 4 bin 500 TL kira yardımı 7 bin TL’ye çıkarıldı. Kiracılara 12 ay boyunca sağlanan aylık 4 bin 500 TL yardım da yine 7 bin TL’ye çıkarıldı.

    Binada ikamet etmeyen maliklere ise 18 ay boyunca aylık 3 bin TL tutarındaki yardım yüzde 50 artırılarak 4 bin 500 TL’ye çıkarıldı.

    İBB’den kira yardımı alanlar aynı zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği kira yardımından da yararlanabilecekler.

    İstanbul'da kira yardımı 7 bin TL'ye çıkarıldı

    İBB KİRA YARDIMINDAN NASIL YARARLANILACAK?

    İBB yetkisinde bulunan Riskli ve Rezerv Alanlar ile hızlı tarama sonucu kendi kendine çökme ihtimali tespit edilen 1.556 binada yaşayan ve kira yardımından faydalanmak isteyen İstanbullular, riskli yapı tespitinin ardından tahliye ve yıkım işlemlerini tamamlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilçe belediyesi üzerinden kira yardımına onay vermesi ile İBB kira yardımına başlayacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulKira YardımıİBB
    Haberler > Ekonomi > İstanbul'da kira yardımı 7 bin TL'ye çıkarıldı
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