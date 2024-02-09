Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!
    Ekonomik Destekler, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Emekli aylıklarını arttıran hükûmet, bayram ikramiyelerinin de 2.000 liradan 5.000 liraya çıkarılmasını gündemine aldığı emekliler için çalışmayı genişletti. En düşük emekli aylığı alan ve hiçbir geliri olmayan emekliler için elektrik, doğalgaz ve su faturalarında indirim ile kira yardımı yapılması da çalışmalar arasında.

    YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ

    2024 yılının ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilmesinin ardından, ilgili tüm bakanlıklar emeklilere yönelik yeni projeler konusunda çalışmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Emekliler Yılı’ açıklamasından sonra emeklilerle ilgili ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinin yanı sıra refah düzeylerini artırıcı düzenlemeler için düğmeye basıldı. Yapılacak çalışmalarla, emeklilerin hayat kalitesinin arttırılması, sosyal haklarının genişletilmesi, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkânlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede emeklilere özel hizmetler sunulması amaçlanıyor. Emeklilere birçok hizmette öncelik, ayrıcalık, indirim gibi imkânlar sağlanacak.

    5.000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ

    Ekonomi yönetimi, bayram ikramiyelerinin arttırılması konusunda hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere verilecek ikramiyenin 5.000 liraya çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İlgili bakanlıkların maliyet analizlerinin de 5.000 lira üzerinden yapıldığı ifade ediliyor. Bir yandan da merkezî idare ve yerel yönetimlerin emeklilere yönelik ne gibi adımlar atabileceği üzerinde alternatifler hazırlanıyor. Bu kapsamda, kamu kurumlarıyla, bankalarla, özel sektörle emeklilere verilecek hizmetler konusunda protokoller imzalanacak.  

    İNDİRİMLİ SU İMKÂNI

    Hükûmet cephesinde yapılan hazırlıklar iki kanaldan yürütülüyor. Bu çalışmaların bir ayağı yerel yönetimlerle ortak yürütülecek, diğer ayağı ise merkezî yönetimin atacağı adımlardan oluşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının önümüzdeki günlerde Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile konuyla ilgili protokol imzalayacağı belirtildi. Buna göre belediyelerin emeklileri, örneğin su faturaları gibi bazı hizmetlerden indirimli yararlandırabileceği ifade ediliyor.

    HER BAKANLIKTAN AYRI HAZIRLIK

    Merkezî idarenin hizmetleri açısından ise tüm bakanlıklar ve kamu kurumları da ayrı bir hazırlık yapıyor. AK Parti kaynakları, bu hazırlıklar arasında elektrik ve doğalgaz faturalarında indirim, en düşük emekli aylığı alan ve başka bir geliri olmayan emeklilere kira yardımı desteği verilmesi gibi alternatiflerin masaya yatırıldığı ifade ediliyor.

    İNDİRİMLİ TATİL, İNDİRİMLİ ULAŞIM

     Ayrıca, şehirler arası ulaşımda da indirimli uygulamalara gidilebileceği belirtiliyor. Yine, Turizm ve Kültür Bakanlığının sorumluluğunda bulunan sanatsal faaliyetler, kamuya bağlı sosyal tesislerde indirimli tatil imkânı gibi seçenekler de hazırlıklar arasında yer alıyor. Emekliler Yılı nedeniyle yapılan bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra bir paket hâlinde Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna duyurulacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ekonomik Destekler
    Haberler > Ekonomi > En düşük maaşlı emekliye kira yardımı geliyor!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bitcoin bir ay sonra 45 bin dolar sınırını yeniden aştı - EkonomiBitcoin bir ay sonra 45 bin dolar sınırını yeniden aştıTCMB güven verdi, gözler Fitch’e çevrildi! Not artışı gelebilir piyasa o tarihe kilitlendi - EkonomiTCMB güven verdi, gözler Fıtch’e çevrildiABD işsizlik maaşı başvuruları piyasaya sürpriz yaptı - EkonomiABD işsizlik maaşı başvuruları piyasaya sürpriz yaptıÇiğ köfte devi 36 yıllık ünlü dönerciyi satın aldı! - EkonomiÇiğ köfte devi 36 yıllık ünlü dönerciyi satın aldı!Satılan iki elektrikli araçtan biri Togg oldu: Dünya devleri gerisinde kaldı - EkonomiSatılan iki elektrikli araçtan biri Togg olduSürücüler dikkat, Zorunlu Trafik Sigortası'nda büyük oyun! Yüzde 50'ye varan farklar koyuyorlar - EkonomiSigorta şirketlerinin büyük oyunu ifşa oldu!Uluslararası kuruluşlardan deprem bölgesine 2,8 milyar dolar destek - EkonomiDeprem bölgesi için 2,8 milyar dolar kaynak sağladılarEkmek zammı vatandaşı ayağa kaldırdı! "Derhal geri çekilmeli" - EkonomiEkmek zammı vatandaşı ayağa kaldırdı!Boykotların ardından sürpriz gelişme! Starbucks Türkiye el değiştiriyor - EkonomiStarbucks Türkiye el değiştiriyorMerkez Bankası rezervleri yine geriledi! İşte kasadaki miktar - EkonomiMerkez Bankası rezervleri açıklandı
    Sonraki Haber Yükleniyor...