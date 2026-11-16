Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 13 uzman yardımcısı ve 7 denetçi yardımcısı olmak üzere 20 personel alımı yapacak. Adaylar, AFAD personel alımı başvurularını yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Diğer yöntemlerle gerçekleştirilen başvurular kabul edilmeyecek. Peki, AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, bitecek?

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere iki ayrı giriş sınavı düzenleyecek. Resmî Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, 13 uzman yardımcısı ve 7 denetçi yardımcısı AFAD bünyesinde istihdam edilecek. AFAD personel alımı sürecinin ayrıntılarına yayımlanan kılavuzda yer verildi.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar başvurularını, 23 Kasım 2026 saat 10:00 - 30 Kasım 2026 saat 17:00 arasında Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar. . Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2027 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1992 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı Giriş Sınavına iki defadan fazla katılmamış olmak.

Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak. Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

AFAD personel alımı yapacak (Başvuru tarihleri açıklandı)

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ DENETÇİ YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

2027 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1992 tarihinden sonra doğmuş olmak.)

Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.

Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak.

Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

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