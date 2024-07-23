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AKOM uyarısına göre bugün öğleden sonra İstanbul'da gök gürültülü yağış bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AKOM uyarısına göre bugün öğleden sonra İstanbul&#039;da gök gürültülü yağış bekleniyor
İstanbul, Hava Durumu, Yağmur, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son günlerde İstanbul'da hissedilen sıcaklık derecesinin fazla olması İstanbulluları bunaltırken bugün AKOM'dan sağanak yağmur uyarısı geldi. Vatandaşlar bugün yağmur var mı 23 Temmuz merak ederken MGM tarafından günlük hava durumu verisi paylaşıldı.

Yaz ayının gelmesiyle beraber aşırı sıcakların hakim olduğu İstanbul'da bugün öğleden sonra yağmur bekleniyor. AKOM, ani yağış hakkında vatandaşı uyarırken bugün İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak merak edildi.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI 23 TEMMUZ?

Bu yıl yaz ayında sıcaklık derecesinin fazla olmasıyla beraber vatandaşlar yağmur yağmasını beklerken AKOM, öğle saatlerinde yağış olmasını beklediğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların 3-5 derece azalacağını belirtirken bugün İstanbul'da yağmur bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu hava hakim olurken Marmara’nın kuzeyi, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Toroslar Mevkisi ile Çanakkale Afyonkarahisar, Konya’nın batısı, Bolu, Karabük, Kastamonu çevresinde yağış bekleniyor.

Yağmurun öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevresinde kuvvetli olması beklenirken Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevresinde sağanak yağış öngörüldü.

AKOM uyarısına göre bugün öğleden sonra İstanbul'da gök gürültülü yağış bekleniyor - 1. Resim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre ise bugün Afyonkarahisar, Isparta, Tekirdağ ve Samsun'da da yağış bekleniyor. 23 Temmuz hava durumu haritası ise şöyle paylaşıldı:

AKOM uyarısına göre bugün öğleden sonra İstanbul'da gök gürültülü yağış bekleniyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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