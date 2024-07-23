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AKOM'dan son dakika yağmur uyarısı! İstanbullu dikkat, radara girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Hava Durumu, Yağış, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AKOM, aşırı sıcaklarla mücadele eden İstanbul'a yağmur müjdesini verdi. Kurum, megakentte öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Haftalardır yüksek sıcaklara eşlik eden rekor nem seviyesiyle mücadele eden İstanbulluyu sevindiren haber geldi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada İstanbul için bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış müjdesi verildi.

AKOM'dan son dakika yağmur uyarısı! İstanbullu dikkat, radara girdi - 1. Resim

Yapılan açıklamada İstanbul’u yaklaşık iki haftadır etkisi altına alan sıcak ve bunaltıcı havanın etkisini azaltacağının tahmin edildiği aktarıldı.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların, iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. 

AKOM'dan son dakika yağmur uyarısı! İstanbullu dikkat, radara girdi - 2. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların öğle saatlerinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı çağrısı yapıldı. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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