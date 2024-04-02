Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor'u 98-73 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında heyecan sürüyor. Anadolu Efes, evinde Aliağa Petkimspor'u ağırladı. Peki, Anadolu Efes Aliağa Petkimspor maçı kaç kaç? İşte maç skoru...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes ile Aliağa Petkimspor, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Petkimspor, Anadolu Efes deplasmanında farkla yenildi. İşte Anadolu Efes Aliağa Petkimspor maç sonucu...

ANADOLU EFES, ALİAĞA PETKİMSPOR'U 98-73 YENDİ

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabaka saat 18.00'de başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta maçında Anadolu Efes, evinde Aliağa Petkimspor'u 98-73 yendi.

Anadolu Efes'te forma giyen Beaubois, attığı 23 sayı ile karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu. Skorlar şöyle gelişti;

Anadolu Efes: Beaubois 23, Rıdvan Öncel 5, Clyburn 3, Oturu 23, Daum 9, Salih Altuntaş 5, Emre Melih Tunca 6, Thompson 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Burak Can Yıldızlı 1, Erkan Yılmaz 14

Aliağa Petkimspor: Efianayi 18, Starks 2, Yunus Emre Sonsırma 5, Simmons 14, Aldridge 7, Emre Tanışan 2, Zoriks 2, Ata Can Atsüren 2, Mahir Ağva 15, Yavuz Gültekin 6, Anıl Osman Cevahir