Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv İstanbul'a gelmeyecek! Anadolu Efes iç saha maçını farklı ülkede oynayacak

    Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 26. haftasında, 8 Şubat 2024 Perşembe günü Maccabi Tel Aviv’i konuk edeceğimiz karşılaşma, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Letonya’da oynanacaktır.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv İstanbul&#039;a gelmeyecek! Anadolu Efes iç saha maçını farklı ülkede oynayacak
    Anadolu Efes, İsrail, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile oynanacak maçın Letonya'da oynanacağını açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Turkish Airlines EuroLeague’in 26. haftasında, 8 Şubat 2024 Perşembe günü Maccabi Playtika Tel Aviv’i konuk edeceğimiz karşılaşma, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Letonya’da oynanacaktır.

    ANADOLU EFES - MACCABI TEL AVIV MAÇI LETONYA'DA OYNANACAK

    Söz konusu karşılaşma 8 Şubat 2024’te, Letonya'nın başkenti Riga’da bulunan Arena Riga'da yerel saatle 19.30’da, Türkiye saati ile 20.30’da başlayacak ve seyircili şekilde oynanacaktır. Karşılaşmaya gitmek isteyen kombine sahiplerimizin, 31 Ocak 2024 Çarşamba gününe kadar Mobilet ile anadoluefes@mobilet.com adresine mail atarak iletişime geçmeleri gerekmektedir.

    Maçın tekil bilet satışı ile ilgili açıklamamız da kısa süre içerisinde resmi iletişim mecralarımızdan paylaşılacaktır.

    Saygılarımızla.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Anadolu Efesİsrail
    Haberler > Spor > İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv İstanbul'a gelmeyecek! Anadolu Efes iç saha maçını farklı ülkede oynayacak
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bonkör Fenerbahçe! Ligin en çok gol atanı aynı zamanda en çok kaçıranı oldu - SporLigin en çok gol atanı aynı zamanda en çok kaçıranıTRT'den 'Şampiyonlar Ligi'ne 100 milyon euro' açıklaması - SporTRT'den 'Şampiyonlar Ligi'ne 100 milyon euro' açıklamasıSantos sabırsızlanıyor! Portekizli teknik adam yeni takviyeler bekliyor - SporSantos sabırsızlanıyor! Portekizli teknik adam yeni takviyeler bekliyorBayern Münih'in anlaştığı Sacha Boey için Manchester United devreye girdi! Galatasaray'a 2 oyuncu verecekler - SporManchester United İstanbul'a yönetici gönderdiReal Madrid’in efsanevi yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Ali Koç kesenin ağzını açtı, 432 gol 197 asist... - SporReal Madrid’in efsanevi yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor! Ali Koç kesenin ağzını açtı, 432 gol 197 asist...Çağlar Söyüncü transferi mutlu sonla bitti! Fenerbahçe'den kazanacağı yıllık ücret belli oldu - SporÇağlar Söyüncü Süper Lig devine transfer olduPFDK'dan Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'e 8 maç men kararı! - SporPFDK'dan Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'e 8 maç men kararı!Galatasaray - İstanbulspor maçına damga vuran karar! Hakem golü iptal edip, penaltı çaldı - SporGalatasaray - İstanbulspor maçına damga vuran karar! Hakem golü iptal edip, penaltı çaldıTrabzonspor hızla eriyor! Karadeniz derbisinde kazanan Rizespor - SporTrabzonspor kaybetmeye devam ediyorKerem Aktürkoğlu resital sundu! Galatasaray, İstanbulspor'u devirdi - SporKerem Aktürkoğlu, İstanbulspor'u yıktı
    Sonraki Haber Yükleniyor...