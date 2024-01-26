İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv İstanbul'a gelmeyecek! Anadolu Efes iç saha maçını farklı ülkede oynayacak

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague’in 26. haftasında, 8 Şubat 2024 Perşembe günü Maccabi Tel Aviv’i konuk edeceğimiz karşılaşma, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Letonya’da oynanacaktır.

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile oynanacak maçın Letonya'da oynanacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Turkish Airlines EuroLeague’in 26. haftasında, 8 Şubat 2024 Perşembe günü Maccabi Playtika Tel Aviv’i konuk edeceğimiz karşılaşma, yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Letonya’da oynanacaktır.

ANADOLU EFES - MACCABI TEL AVIV MAÇI LETONYA'DA OYNANACAK

Söz konusu karşılaşma 8 Şubat 2024’te, Letonya'nın başkenti Riga’da bulunan Arena Riga'da yerel saatle 19.30’da, Türkiye saati ile 20.30’da başlayacak ve seyircili şekilde oynanacaktır. Karşılaşmaya gitmek isteyen kombine sahiplerimizin, 31 Ocak 2024 Çarşamba gününe kadar Mobilet ile anadoluefes@mobilet.com adresine mail atarak iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Maçın tekil bilet satışı ile ilgili açıklamamız da kısa süre içerisinde resmi iletişim mecralarımızdan paylaşılacaktır.

Saygılarımızla.