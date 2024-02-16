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    • Haberler > Spor > Anadolu Efes finalde! Türkiye Kupası şampiyonu Konya'da belli olacak

    Anadolu Efes finalde! Türkiye Kupası şampiyonu Konya'da belli olacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Anadolu Efes finalde! Türkiye Kupası şampiyonu Konya&#039;da belli olacak
    Anadolu Efes, Basketbol, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Konya'da oynanan Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda ilk finalist Anadolu Efes oldu.

    Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu heyecanı Konya'da yaşanıyor.

    Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes ile Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Karşıyaka, yarı final maçında karşı karşıya geldi.

    Anadolu Efes finalde! Türkiye Kupası şampiyonu Konya'da belli olacak

    ANADOLU EFES RAKİBİNİ BEKLİYOR

    Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 81-77'lik skorla Anadolu Efes oldu.

    Efes'in finaldeki rakibi, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçının galibi olacak.

    Karşılaşma bugün 21.00'de oynanacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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