Anadolu Efes finalde! Türkiye Kupası şampiyonu Konya'da belli olacak
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Konya'da oynanan Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda ilk finalist Anadolu Efes oldu.
Basketbol erkeklerde Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu heyecanı Konya'da yaşanıyor.
Tomislav Mijatovic yönetimindeki Anadolu Efes ile Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Karşıyaka, yarı final maçında karşı karşıya geldi.
ANADOLU EFES RAKİBİNİ BEKLİYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 81-77'lik skorla Anadolu Efes oldu.
Efes'in finaldeki rakibi, Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçının galibi olacak.
Karşılaşma bugün 21.00'de oynanacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi