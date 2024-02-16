Arda Turan'ın Galatasaray hayali gerçekleşti! Mazbatasını Dursun Özbek'ten aldı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türk futbolunun iz bırakan isimlerinden olan Arda Turan, Galatasaray üyelik mazbatasına kavuştu. Rams Park'ta Dursun Özbek ile bir araya gelen Turan, futbolcu olarak hizmet ettiği kulübe üye oldu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, Galatasaray üyesi oldu.
Daha önce üyeliği kabul edilen Turan, bugün mazbatasını aldı.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Rams Park'ta bir araya gelen Arda Turan, büyük hayaline ulaştı.
Sarı kırmızılı takımda futbolcu olarak hizmet eden ve şampiyonluklar yaşayan efsane oyuncu, resmi kulüp üyesi oldu.
EYÜPSPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARMAK İSTİYOR
TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Eyüpspor, Arda Turan önceliğinde yoluna doludizgin devam ediyor.
Liderliğini sürdüren İstanbul ekibinin sezonu şampiyon bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
En yakın takipçisi Göztepe'ye 7 puan fark atan Arda Turan ve öğrencileri, 52 puanla zirvede bulunuyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi