Arda Turan'ın Galatasaray hayali gerçekleşti! Mazbatasını Dursun Özbek'ten aldı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Şubat 2024 19:05 - Güncelleme: 16 Şubat 2024 19:08 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun iz bırakan isimlerinden olan Arda Turan, Galatasaray üyelik mazbatasına kavuştu. Rams Park'ta Dursun Özbek ile bir araya gelen Turan, futbolcu olarak hizmet ettiği kulübe üye oldu.