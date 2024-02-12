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    • Arda Turan Süper Lig'e dönüyor! En büyük hedefine ulaşmaya çok yaklaştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Arda Turan Süper Lig&#039;e dönüyor! En büyük hedefine ulaşmaya çok yaklaştı
    Arda Turan, Eyüpspor, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Gençlerbirliği engelini de aşarak liderliğini sürdürdü. Futbolculuğunda birçok kupa kazanan Turan, bu defa antrenörlük hayatının ilk zaferini yaşamak için geri sayıma geçti.

    Yeni sezona fırtınalı bir giriş yapan Arda Turan'lı Eyüpspor, Süper Lig için geri sayıma başladı.

    İstanbul ekibi, TFF 1. Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

    Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 18'de Bruno kaydetti.

    Arda Turan Süper Lig'e dönüyor! En büyük hedefine ulaşmaya çok yaklaştı

    ARDA TURAN BİR İLK PEŞİNDE

    Daha önce yaptığı açıklamalarda en büyük hayalinin Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarmak olduğunu belirten Arda Turan, antrenörlük hayatının ilk şampiyonluğuna çok yaklaştı.

    Futbolculuğu döneminde Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona gibi üst düzet takımlarda şampiyonluklar yaşayan Turan, bu defa teknik direktör olarak bir ilke imza atmayı hedefliyor.

    En yakın rakibine 7 puan fark atan Eyüpspor, 52 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

    Arda Turan Süper Lig'e dönüyor! En büyük hedefine ulaşmaya çok yaklaştı

    EYÜPSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROLARI

    Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın (Dk. 46 Bekir Yılmaz), Fredy (Dk. 88 Tugay Kaçar), Recep Niyaz (Dk. 89 Uğur Demirok), Regattin, Ampem (Dk. 81 Ömer Bayram), Bruno (Dk. 81 Thuram)

    Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Alperen Babacan, Nzaba (Dk. 73 Melih Bostan), Yasin Güreler, Wu, Jimmy Durmaz (Dk. 89 Oltan Karakullukçu), Ensar Kemaloğlu (Dk. 46 Akabueze-Dk. 82 Elias Durmaz), Da Silva, Kayode (Dk. 46 Buğra Çağıran), Yatabare

    Gol: Dk. 18 Bruno (Eyüpspor)

    Sarı kartlar: Dk. 11 Ensar Kemaloğlu, Dk. 90+3 Yasin Güreler (Gençlerbirliği), Dk. 50 Bekir Yılmaz (Eyüpspor)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Arda Turan Eyüpspor
    Haberler > Spor > Arda Turan Süper Lig'e dönüyor! En büyük hedefine ulaşmaya çok yaklaştı
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