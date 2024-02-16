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    • Haberler > Spor > Fenerbahçe'den 60 milyon euroluk satış! Sezon sonu imzalar atılacak

    Fenerbahçe'den 60 milyon euroluk satış! Sezon sonu imzalar atılacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe&#039;den 60 milyon euroluk satış! Sezon sonu imzalar atılacak
    Fenerbahçe, Süper Lig, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan Szymanski, Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için Avrupa takımları sıraya girdi. Beklentilere uygun teklifleri değerlendirme kararı alan Sarı-lacivertlilerin en az 60 milyon euro gelir hedeflediği öğrenildi.

    Süper Lig'de Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, sezon sonunda hareketli bir transfer dönemine hazırlanıyor.

    Sezon başı transfer edilen Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek için ara transfer döneminde gelen ilgiye soğuk bakan sarı-lacivertlilerin, sezon sonunda karar değiştirebilir.

    Beklentilere uygun teklifleri değerlendirme kararı alan Ali Koç'un Ferdi Kadıoğlu için yaptığı "Benim tahminim. Ferdi Kadıoğlu sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacak" açıklaması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

    Fenerbahçe'den 60 milyon euroluk satış! Sezon sonu imzalar atılacak

    FENERBAHÇE EN AZ 60 MİLYON EURO HEDEFLİYOR

    Fransa'dan İsmail Yüksek, İngiltere ve İtalya'dan Szymanski ve  Ferdi Kadıoğlu için takipte olan kulüplerin sezon sonunda Fenerbahçe'ye teklif yapması bekleniyor.

    Toplam 3 oyuncudan en az 60 milyon euro bonservis kazanmayı planlayan Fenerbahçe'nin yüklü miktarda gelir elde edeceği konuşuluyor.

    Yaz transfer döneminde Arda Güler'i 20 milyon euro + bonuslar karşılığında Real Madrid'e satan Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

    Fenerbahçe'den 60 milyon euroluk satış! Sezon sonu imzalar atılacak

    SÜPER LİG AVRUPA DEVLERİNİN ODAK NOKTASI OLDU

    Ara transfer döneminde Sacha Boey'i 30 milyon euro + 5 milyon euro bonus karşılığında Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, rekor gelirin sahibi olmuştu.

    Son dönemlerde Süper Lig'den birçok oyuncunun Avrupa'nın büyük takımlarına gitmesi sporseverlerin dikkatini çekmedi.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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