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    • Haberler > Spor > Süper Lig'de sürpriz karar: 26. haftanın VAR kayıtları açıklanacak

    Süper Lig'de sürpriz karar: 26. haftanın VAR kayıtları açıklanacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Süper Lig&#039;de sürpriz karar: 26. haftanın VAR kayıtları açıklanacak
    TFF, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların VAR kayıtları resmi olarak açıklanacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26. haftasından itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

    TFF'NİN AÇIKLAMASI

    Açıklamaya göre VAR kararları haftanın ardından TFF'nin Youtube kanalında yayınlanacak.

    "Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

    Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

    On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

    Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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