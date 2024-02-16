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    • Haberler > Spor > Süper Lig ekipleri tehlike altında! TFF, 8 takımı uyardı

    Süper Lig ekipleri tehlike altında! TFF, 8 takımı uyardı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Süper Lig ekipleri tehlike altında! TFF, 8 takımı uyardı
    TFF, Süper Lig, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de tartışma konusu haline gelen bozuk zeminlerle ilgili harekete geçti. Toplam 8 takıma uyarılarda bulunuldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu, bozuk zeminlere karşı önlem alarak yaptırım uygulanacağını açıkladı.

    Stadyumlarda inceleme yapan TFF heyeti, Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine iç Saha maçlarını oynadıkları ve zeminlerinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi.

    Süper Lig ekipleri tehlike altında! TFF, 8 takımı uyardı

    TFF STADYUM KAPATACAK

    Daha önce de Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor’a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.

    Ankaragücü - Galatasaray maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadyumu zemini uzun süre tartışma konusu olmuştu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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