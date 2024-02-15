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    • TFF resmen duyurdu! Süper Lig'de artık yabancı gözlemci görev yapacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    TFF resmen duyurdu! Süper Lig&#039;de artık yabancı gözlemci görev yapacak
    Süper Lig, TFF, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi uygulamasının başlayacağını açıkladı. İşte o isimler...

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk hakemliğinin gelişmesi amacıyla programına aldığı yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulaması Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren yürürlüğe girecek.

    TFF'den yapılan açıklamaya göre; günümüzde UEFA'da üst düzey görevlerde bulunan 10 yabancı gözlemci, bu haftadan itibaren Trendyol Süper Lig'de görev yapan hakemleri değerlendirip puanlama yapacak. Bu gözlemci grubunun vereceği puanlar, yeni dönemde hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturarak performans ölçümlerinde belirleyici rol oynayacak. Puanlamanın diğer yüzde 50'si de saha gözlemcilerinin yanı sıra, VAR kadrosu, en üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından yapılacak anket değerlendirmesi ile belirlenecek.

     

    TFF resmen duyurdu! Süper Lig'de artık yabancı gözlemci görev yapacak

    Frank De Bleeckere

     

    Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren görev almaya başlayacak yabancı gözlemcilerin isimleri şöyle:

    Frank De Bleeckere (Belçika)

    Jorn West Larsen (Danimarka)

    Mike Riley (İngiltere)

    David Borbalan (İspanya)

    Cees Bakker (Hollanda)

    Alan Snoddy (Kuzey İrlanda)

    Lucilio Batista (Portekiz)

    Alexs Deaconu (Romanya)

    William Young (İskoçya)

    Bo Karlsson (İsveç

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Spor > TFF resmen duyurdu! Süper Lig'de artık yabancı gözlemci görev yapacak
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