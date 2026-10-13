Ankara elektrik kesintisi 15-16 Ekim (Sincan, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Çankaya, Altındağ, Etimesgut, Bala, Polatlı, Çamlıdere, Çubuk, Kahramankazan, Keçiören)
Ankara elektrik kesintisi 15-16 Ekim programı Başkent Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Gerçekleştirilecek şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı ilçe, mahalle ve sokaklarda planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Ankara'nın Sincan, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Çankaya, Altındağ, Etimesgut, Bala, Polatlı, Çamlıdere, Çubuk, Kahramankazan, Keçiören, Akyurt, Elmadağ, Şereflikoçhisar, Ayaş, Beypazarı, Haymana, Kızılcahamam, Pursaklar, Evren, Güdül, Kalecik ve Nallıhan ilçelerinde planlı kesinti yapılacak.
Ankara elektrik kesintisi 15-16 Ekim listesi vatandaşların gündeminde. Sincan, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Çankaya, Altındağ, Etimesgut, Bala, Polatlı, Çamlıdere, Çubuk, Kahramankazan, Keçiören, Akyurt, Elmadağ, Şereflikoçhisar, Ayaş, Beypazarı, Haymana, Kızılcahamam, Pursaklar, Evren, Güdül, Kalecik, Nallıhan ilçelerinde yapılacak planlı kesintilerin kapsamı ve saatleri de duyuruldu. İşte, Başkent Elektrik planlı kesinti programı...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 15-16 EKİM
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT MUSTAFA ASLAN, BAĞDAT, BADEM, BAL, BARBAROS HAYRETTİN, BAYIR, BİLGE, HÖYÜK, ÇUBUK, MUSLİHATTİN TUNCA, BURCU, BULUT
Bakım Çalışması
15.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, MUSTAFA ÖZBEK, 12 NOLU, BAHÇELER, BAĞCILAR, 7 NOLU, 16, GALABA-, BAĞLAR GALABA, 8, 8 NOLU
Bakım Çalışması
15.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOZAYAĞI
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ORHANGAZİ, BEREKET, ÖZAL, PARK, SUNA, VEZİR, KÜBRA, SÜLÜN, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., AKÇAM, SEL, SUN_1, MİMAR SİNAN
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, AĞILCIK, EĞRİEKİN, SIĞIRLIHACI, YUKARIOBRUK, SÜLÜKLÜ, TUĞLA, KARAGÖL
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SERPMEEVLER, 3803, TATLAR KÖYÜ, 550, ÇAYIRÖZÜ, 527/1, 372, 517, 492, GİCİK.., KARAPÜRÇEK, SAKIZ AĞACI, TATLAR MAHALLESİ, PEÇENEK
Bakım Çalışması
15.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 799, ÖZALP, 1655/1, 1654/4, 1655/4, 1655/2, 1656, 1654, 1673, 1657, KARAPÜRÇEK, 1658, 1680, 1655, 1678, 2032
Bakım Çalışması
15.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1679, 1681, 1694, KARAPÜRÇEK, 1680, 1655, 1690, 1654, 1692
Bakım Çalışması
15.10.2026 10:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, HIDIRLAR, İNLER, 1021/1-, ILICA
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KENAR, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞEHİT HALUK ÇAĞLAR, PAMUK, SAĞ
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 659
Bakım Çalışması
16.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHADIR, 1111, KIZILIRMAK, SAKA., BOSNA, NUR., ÇAĞLAYAN
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MURAT, İMAMOĞLU, BAHÇE.., MUTLU, HASANOĞLU, ÇERKEZ, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN (YENİ), SANAYİ, FİDAN, AYAŞ-POLATLI YOLU, 506, GÜLAMİ, POLATLI 1, EMEK, BURHAN DEMİRBAŞ, ŞEHİT OLGUN GÖKMEN, ÇİFTLİK, KONUT, TEKKE, TEPE, VATAN, EMEK (YENİ), EVREN
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.OKUL, AÇELYE, ZAMBAK, SAĞLIK, KARANFİL, LADİN, SÖĞÜT, İSTİKLAL., KAYI BOYLARI, LALE, HUN, IHLAMUR, ULUYOL, CUMHURİYET, SELÇUKLU, AYAŞ, ANKARA., İNCE, PEHLİVAN, GÖKTÜRKLER, ALTAY, ATATÜRK., ÇİÇEK, KÖY PINARYAKA, ANKARA, GÜL, OĞUZLAR, FERUZ, BAYAT
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ATASOY, AHLATLI, GİRMEÇ, KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, ÇATALÇEŞME, BÜYÜKBOYALIK, KÜÇÜKBOYALIK
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHRİBAN, BÜYÜKBAYAT, BÜYÜKBOYALIK, ÜÇEM
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKKOYUNLU, DAVDANLI
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1640, 1634, 1653, 1812, 1633, 1633/1, 1807, YENİ BALLIKPINAR KOOP., 1632/1, 1467, 1623, 1647, BALLIKPINAR MAHALLESİ, YEŞİL VADİ KONUT YAPI KOOP., 1806, 1631, 1629, 1627, 1633/3, BALLIKPINAR KÜME, 1637, 1638, 1639, 1628, 1632, 1640/1, 1630, 1800, BAHÇEKENT, 1810, ŞEHİT CÜNEYT KANDEMİR
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:00 - 13:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BADEMLİK, 1653, 1697, 1620, BALLIKPINAR KÜME, 1639, 1926, BAHÇE KENT KOOP, BAHÇEKENT, 1638
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜREĞİL
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak VALİ DOĞAN ÜNLÜSOY, MADADIN
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇELER, BÜLBÜL, MUHSİN YAZICIOĞLU
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAKOÇ, YAYLA MEŞELER, YAYLA AVŞARLAR, YAYLA ALAKOÇ
Bakım Çalışması
15.10.2026 10:05 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAKIRLI
Bakım Çalışması
16.10.2026 00:30 - 04:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.KÜME BAYINDIR, HOCALAR, BELEN, MUAMMER AKSOY, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÇÖRTEN, YAYLA ÇAMKÖY, DÖKÜK, YAYLA AHATLAR, ÇAL, YAHŞİHAN, TEPE, TOKAR, FERAH, MANDIRA BÖKELER, MANDIRA ÖZMÜŞ, DOYMUŞ, AŞAĞI YILANLI, ALIÇBAŞI, KARADAĞ, MERKEZ YEDİÖREN, MERKEZ ELVANLAR, CUMHURİYET, AHMETLER, AŞAĞI DÖRTKONAK, ÖRENİÇİ, CAMİLİ, ELDELEK, GÜNEY YAYLA, GÜNEY, İNCEÖZ, MEŞELER, ESKİCE, MANDIRA OSMANSİN, 2034, MERKEZ YONCATEPE, KUYUBAŞI, GÜNEY TATLAK, KUZEY TATLAK, GÜNEY DAĞKUZÖREN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, DEDEM ÇAYIRI, AKPINAR ÇATAĞI, KUZEY YAYLA, DOĞANCI, ÖREN, MÜSELLİM, KUZEY DAĞKUZÖREN, YAHŞİHAN YAYLASI, GÜRAĞAÇ, YAYLA ELVANLAR, BENLİ YAYLA, YAYLA YILANLI, ÇİT, 1.KÜME ÇUKURÖREN, ÇİFT, YAYLA ELDELEK, YAYLA DÖRTKONAK, YAYLA İNCEÖZ, YAYLA SARIKAVAK, YAYLA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, ATÇA, HATIPLAR, AHATLAR, BENLİ YAYLASI KÜME EVLERİ, ORTA, AVŞARLAR, YILANLI, DOĞANLAR, YAYLA BUĞRALAR, YAYLA BÖKELER, YUKARI SARIKAVAK, ÇAMKÖY, MERKEZ OSMANSİN, MURATLAR, 13, 115., FUZULİ, BUĞRALAR, PELİTÇİK, 2.KÜME MUZRUPAĞACIN, 1.KÜME MUZRUPAĞACIN, GÖL, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), AŞAĞI SARIKAVAK, KURT, PEŞEKİ, MERKEZ BÖKELER, YUKARI DÖRTKONAK, BAKIRLI, BEŞEVLER
Bakım Çalışması
16.10.2026 00:30 - 04:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİRÇİR, ÖZMÜŞ, CUMHURİYET, MEŞELER, KÜÇÜK MAHALLE, MERKEZ OSMANSİN, HARMAN, SANAYİ 1, YURDAGÜL, MUSTAFA YEŞİL, ÇETİNER, IŞIK KAYA, İSET, ÇETİN, MEHMET BAHATTİN DİNÇMEN, SAVAŞ, YENİ CAMİ, HACI ŞEVKET EFENDİ, BEŞBEYLER, MEHMET ŞENSES, HARMANCIK, KOCAMAN, GARİP, KALENDER, MUSTAFA TALAT GÜREL, ÇİÇEK, BARIŞ, İKLİMNUR, GÜVEN, EMNİYET, MUSTAFA TALAT GÜLER., PEŞEKİ, KUZ, DEMİREL, YAYLA YILANLI, MUSTAFA KARAGÖZ, BAKIRLI, BAYIR, ALİ ÖZDEMİR, ULUKUZ, TATAR, SARITEPE, ÖZSOY, KAYADİBİ, MUSTAFA AL, SÜNEL, MUSTAFA TALAT GÜLER, SANAYİ 2, DİKİLİTAŞ, ÜNLÜLER
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BUĞRALAR, ÇAL, TOKAR, MANDIRA BÖKELER, MANDIRA ÖZMÜŞ, AKPINAR ÇATAĞI, YAHŞİHAN YAYLASI, YAYLA ELVANLAR, ÇİT, ÇİFT, YAYLA İNCEÖZ, YAYLA SARIKAVAK, YAYLA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, YAYLA BUĞRALAR, YAYLA BÖKELER, BAKIRLI
Bakım Çalışması
16.10.2026 00:30 - 04:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UZUNDERE, KAVACIK, BOYALI, 52, 55, 50, KAVUTÇU, 58, ELÖREN, 56, KARGALAR, ELMALI, YEŞİLKÖY, 63, ÇORMAN
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1506, 1501, 1545/2, 1502, 1505, 1504
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLYURT, CİNNAH, FARABİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 95
Bakım Çalışması
15.10.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, ADAKALE, MİTHATPAŞA, SAKARYA, İNKILAP, BAYINDIR 1
Bakım Çalışması
15.10.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAKARYA, ZİYA GÖKALP, İÇEL, MİTHATPAŞA, BAYINDIR 1, İNKILAP
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ
Bakım Çalışması
16.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 465, 444, 443, 442, 435, 428
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİKMEN, 931, 1007, 1008, 1024, 1022, 1004, 1009
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:15 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MAHMUTOĞLAN, SARIKOZ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, AĞILCIK, EĞRİEKİN, SIĞIRLIHACI, YUKARIOBRUK, SÜLÜKLÜ, TUĞLA, KARAGÖL
Bakım Çalışması
16.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OSMANCIK, KIYMETOĞLU, MERVE 5, ORMAN, ARAFAT, MERVE 2, P.T.T., NUR, NUR 2, PETEK 2, PETEK 1, NUR 5, MİLLİ, PETEK 3, AŞAĞI ÇAVUNDUR, DEĞİRMEN, ATAKAN 3
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKKUZULU
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOMURCUK 2, SANCAK 6, SAİD NURSİ, ALEM 2, ŞAMİL BASEYEV, ERENLER, ŞEHİT SATILMIŞ TAŞDELEN, NECİP FAZIL KISAKÜREK, BESTE 4, 103, 104, 105, ANAYURT 2, ANAYURT 4, ADAK 3, GÖZDE, IBNISINA_1KISIM, DOĞAN, ESMA 1, ESMA 3, ESMA 6, ESMA 8, ONURLU 8, KAYIN, NAMZET, 101, VAHİY 1, ANAYURT 3, CAN, ANKARA(2.KISIM), ESMA 7, SANCAK 1, AYET 5, ASYA 4, BASAMAK, ASYA 3, ELA, İBNİ SİNA(2.KISIM), ADAK 4, ESMA 5, ADAK 7, EBU HANEFİ, İBNİ SİNA, ASYA 1, ANKARA, LEFKOŞE, ADAK 2, KUĞU, ÇANKIRI, İZZET BEGOVİÇ, VAHİY 2, ASLAN, KADİFE, AYET, BEREKETLİ, KAMİL 1, AYET 2, MELEK 6, PİRİ REİS, YILDIZ KÜME, SANCAK 3, SERHAT, ACELE, PAZAR, ASUMAN 1, AKÇA, ADAK 5, PAZAR 2, SANCAK 2, PAZAR 1, ALEM 1, ALEM 4, SANCAK 5, MİLLET, ADAK 6, ASUMAN, TEKİN IŞIK, CEVHER DUDAYEV, FETİH 1, MEHMET ZAHİT KOTKU, ADAK 8, AYET 4, ŞEHİT ALİ ÇOBAN, ŞEHİT ERCAN CÜCEOĞLU, SANCAK 8, BESTE, BAĞ, PAZAR 3, BESTE 1, SEFAHAT, 102, BEŞPARMAK, DİVAN, FETİH 2, ASYA 5, DORUK, BESTE 2, SANCAK 4, ANIT, KAMİL, AYET 3, RAMAZAN SODAN, KANUNİ, ASYA 2, ŞEHİT MUSTAFA ÜNAL, SAĞLAM, ŞEHİT GÖKHAN TOPAL, ERMİŞ, ULUĞBEY., GÜMÜŞ
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT COŞKUN ELBER, SEYRAN, KALAN, KOZALAK, PALAMUT, ROKETÇİLER, OSMAN KURT, PETİR, MAZI, KONUT-KUR
Bakım Çalışması
15.10.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİŞBUDAK, KURŞUNCU ALİ, BİLGE KAAN, BİLGİN, YAĞIZ, SÜTLÜCE, KÜÇÜKBAĞCI, PETİR, YAŞAR DOĞU, ROKETÇİLER, KAZAN, HUZUR, DEMET
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAVDANLI, ABAZLI, AKÇAALİ, KARAHASANLI, EVCİLER, KÖMÜRCÜ
Bakım Çalışması
16.10.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SUAT BURSALI, SU DEPOSU, UNLU, ARİF ÇALIŞ, ARAZ, HATİP, ELÇEKPINARI, ÜNLÜ, PÜRLÜ DEDE, CAMİ, MEZBAHA, ÇAKIR ALİ, ŞIK
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ETİMESGUT, 1094, BAĞLICA, 1096, 1097, ULUPINAR, 1095, YOLCULAR
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.OKUL, AÇELYE, ZAMBAK, SAĞLIK, KARANFİL, LADİN, SÖĞÜT, İSTİKLAL., KAYI BOYLARI, LALE, HUN, IHLAMUR, ULUYOL, CUMHURİYET, SELÇUKLU, AYAŞ, ANKARA., İNCE, PEHLİVAN, GÖKTÜRKLER, ALTAY, ATATÜRK., ÇİÇEK, KÖY PINARYAKA, ANKARA, GÜL, OĞUZLAR, FERUZ, BAYAT
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6106, 6110, 6116, 6119, 6117, 1619, 6118, 1666, SEYDİ ALİ REİS, 6101, TAPDUK EMRE, 6100
Bakım Çalışması
16.10.2026 11:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6235, 6227, 6038, 6103, 6236, 6102, 1649, 6101, 1680, 1672
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, 2803, 2801, HUZUR KENT YAPI KOOPARATİFİ-, 2802, 2804
Bakım Çalışması
16.10.2026 10:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4017
EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
16.10.2026 10:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYIRÖNÜ, MUSULAR, KADIOBASI, BERAT CÖMERTOĞLU, GEÇİTLİ, SADIKLI, KADINCIK, KARABÜK, EBEMÖLEN YAYLASI, BAĞOBASI, SEYMENLİ, FADILLI, ESKİTORUNOBASI, İBRAHİMBEYLİ, CINGIL
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
Bakım Çalışması
15.10.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2020, HACILAR KÜME, TULUNTAŞ YOLU, 1543, 1566/1, HACILAR, 2024, 1541, 2013, 1570, 2022, 1568, 2012
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1821, ŞİRİNGÖL KÖY KOOP., 601, 591, 605, 597, 576, 594, 556, 492, 586, 596, 599, 584
Bakım Çalışması
15.10.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 35, 218, 198, 206, 209, 202, 214, 164
Bakım Çalışması
15.10.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2085, 2076, 1383, HACILAR KÜME, 1362, 1366, 2088, 1357, 2082, 1354, 1358, 1355, 1281
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 13:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BADEMLİK, BAHÇE KENT KOOP, 1637, BAHÇEKENT, 1696, 1636, BALLIKPINAR KÜME, 1621
Bakım Çalışması
15.10.2026 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAYMANA, BAHÇE KENT KOOP, 1618, KARDELEN EVLERİ, BALLIKPINAR MAHALLESİ, 1841, 1842, ŞEHİT CÜNEYT KANDEMİR, DOSA SİTESİ, BALLIKPINAR KÜME, 1840
Bakım Çalışması
16.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YURTBEYİ
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1640, 1634, 1653, 1812, 1633, 1633/1, 1807, YENİ BALLIKPINAR KOOP., 1632/1, 1467, 1623, 1647, BALLIKPINAR MAHALLESİ, YEŞİL VADİ KONUT YAPI KOOP., 1806, 1631, 1629, 1627, 1633/3, BALLIKPINAR KÜME, 1637, 1638, 1639, 1628, 1632, 1640/1, 1630, 1800, BAHÇEKENT, 1810, ŞEHİT CÜNEYT KANDEMİR
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YURTBEYİ
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:00 - 13:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BADEMLİK, 1653, 1697, 1620, BALLIKPINAR KÜME, 1639, 1926, BAHÇE KENT KOOP, BAHÇEKENT, 1638
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1680, YAVRUCUK KÜME, YAVRUCUK
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
16.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, 3.ÇUKURÖREN, 2.ÇUKURÖREN, 1.ÇUKURÖREN
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARŞI, PORSUK, YAYLA EVLERİ, TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ, KESİKKAVAK, SİNCİK, YAĞCIOĞLU, MICIKOĞLU, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, HACIMUSA, EMİRLER
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
Bakım Çalışması
15.10.2026 10:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, HIDIRLAR, İNLER, 1021/1-, ILICA
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYDIN
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3017, 510, 3003, 3014, SELÇUKLU, FEVZİ ÇAKMAK, 3010, CİĞİR, 3101, YILBANT, FATİH SULTAN MEHMET, 500, 3011, 3012, 3002, 3004, 3001, 3006, 503, 3009, GÜNBAŞI, ULUBATLI, 3008, TURGUT ÖZAL
Bakım Çalışması
15.10.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK, ÖZBİLGE, OSMANLI, OBUZ, OKSAN, MADIMAK, GÖKTÜRK
Bakım Çalışması
15.10.2026 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GIDACILAR
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YASSIÖREN
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, MUSTAFA ÖZBEK, 12 NOLU, BAHÇELER, BAĞCILAR, 7 NOLU, 16, GALABA-, BAĞLAR GALABA, 8, 8 NOLU
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARŞI, PORSUK, YAYLA EVLERİ, TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ, KESİKKAVAK, SİNCİK, YAĞCIOĞLU, MICIKOĞLU, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, HACIMUSA, EMİRLER
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BİLİNÇ, 27, ATIŞ, GEZİ, KURAM, CAMİÖNÜ, TANSEL, SELÇUKLU, GÜLGÜN, 28, LAVANTA, KARAELMAS
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT COŞKUN ELBER, SEYRAN, KALAN, KOZALAK, PALAMUT, ROKETÇİLER, OSMAN KURT, PETİR, MAZI, KONUT-KUR
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1640, 1634, 1653, 1812, 1633, 1633/1, 1807, YENİ BALLIKPINAR KOOP., 1632/1, 1467, 1623, 1647, BALLIKPINAR MAHALLESİ, YEŞİL VADİ KONUT YAPI KOOP., 1806, 1631, 1629, 1627, 1633/3, BALLIKPINAR KÜME, 1637, 1638, 1639, 1628, 1632, 1640/1, 1630, 1800, BAHÇEKENT, 1810, ŞEHİT CÜNEYT KANDEMİR
Bakım Çalışması
16.10.2026 00:30 - 04:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.KÜME BAYINDIR, HOCALAR, BELEN, MUAMMER AKSOY, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÇÖRTEN, YAYLA ÇAMKÖY, DÖKÜK, YAYLA AHATLAR, ÇAL, YAHŞİHAN, TEPE, TOKAR, FERAH, MANDIRA BÖKELER, MANDIRA ÖZMÜŞ, DOYMUŞ, AŞAĞI YILANLI, ALIÇBAŞI, KARADAĞ, MERKEZ YEDİÖREN, MERKEZ ELVANLAR, CUMHURİYET, AHMETLER, AŞAĞI DÖRTKONAK, ÖRENİÇİ, CAMİLİ, ELDELEK, GÜNEY YAYLA, GÜNEY, İNCEÖZ, MEŞELER, ESKİCE, MANDIRA OSMANSİN, 2034, MERKEZ YONCATEPE, KUYUBAŞI, GÜNEY TATLAK, KUZEY TATLAK, GÜNEY DAĞKUZÖREN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, DEDEM ÇAYIRI, AKPINAR ÇATAĞI, KUZEY YAYLA, DOĞANCI, ÖREN, MÜSELLİM, KUZEY DAĞKUZÖREN, YAHŞİHAN YAYLASI, GÜRAĞAÇ, YAYLA ELVANLAR, BENLİ YAYLA, YAYLA YILANLI, ÇİT, 1.KÜME ÇUKURÖREN, ÇİFT, YAYLA ELDELEK, YAYLA DÖRTKONAK, YAYLA İNCEÖZ, YAYLA SARIKAVAK, YAYLA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, ATÇA, HATIPLAR, AHATLAR, BENLİ YAYLASI KÜME EVLERİ, ORTA, AVŞARLAR, YILANLI, DOĞANLAR, YAYLA BUĞRALAR, YAYLA BÖKELER, YUKARI SARIKAVAK, ÇAMKÖY, MERKEZ OSMANSİN, MURATLAR, 13, 115., FUZULİ, BUĞRALAR, PELİTÇİK, 2.KÜME MUZRUPAĞACIN, 1.KÜME MUZRUPAĞACIN, GÖL, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), AŞAĞI SARIKAVAK, KURT, PEŞEKİ, MERKEZ BÖKELER, YUKARI DÖRTKONAK, BAKIRLI, BEŞEVLER
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMEVEGİREN
Bakım Çalışması
16.10.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SALIN, KÖSELER
Bakım Çalışması
16.10.2026 00:30 - 04:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UZUNDERE, KAVACIK, BOYALI, 52, 55, 50, KAVUTÇU, 58, ELÖREN, 56, KARGALAR, ELMALI, YEŞİLKÖY, 63, ÇORMAN
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHÇE, ENGİN 2, DOĞUKENT.., ENGİN 1, 3., BARAJ, ENGİN 3, CANAN, ENGİN, ORMAN, EMEK, CEYHAN
Bakım Çalışması
15.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1694, 1697, 1699/1, 1695, 1655, 1654, 1696, BAŞAK, KARAPÜRÇEK, 1692
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1707, 1690, BEDİR, 1681, 1678, 1685, 1679, 1677, 1687, 1658, 1686, 1676, 1673, ÖZALP, 1656
Bakım Çalışması
15.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 799, ÖZALP, 1655/1, 1654/4, 1655/4, 1655/2, 1656, 1654, 1673, 1657, KARAPÜRÇEK, 1658, 1680, 1655, 1678, 2032
Bakım Çalışması
15.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1679, 1681, 1694, KARAPÜRÇEK, 1680, 1655, 1690, 1654, 1692
Bakım Çalışması
16.10.2026 17:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İMAM ALİM SULTAN, 542
Bakım Çalışması
16.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 605, MAMAK, ŞEHİT ZÜLFİ ÇELİK, 288/1, 295/1_SILINECEK, 289, 281, 604, 282, 288, TIP FAKÜLTESİ, 284, 285
Bakım Çalışması
16.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TIP FAKÜLTESİ, 294, 282/1, 286/1, 281, 295/1_SILINECEK, 295, 296, 283, 285, 286
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MAMAK, ŞEHİT ZÜLFİ ÇELİK
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
16.10.2026 10:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOZLU YAYLA, EMREMSULTAN, NALLIKOZLU YAYLASI, KARAHİSARKOZLU
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARŞI, PORSUK, YAYLA EVLERİ, TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ, KESİKKAVAK, SİNCİK, YAĞCIOĞLU, MICIKOĞLU, AŞAĞI ŞIHAHMETLİ, HACIMUSA, EMİRLER
Bakım Çalışması
15.10.2026 10:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, HIDIRLAR, İNLER, 1021/1-, ILICA
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ, YILDIZLI
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEPE ÜSTÜ, TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINYILDIZ, BABAYAKUP, ERTEM, ÖZSU, MALAZGİRT, PİRİREİS, İSTASYON, BILDIRCIN., ÇALI, GÜRGÜR, BACI., BACI YOLU, KINALI, BİROL, KALE, MUTTALİP, DEREYAYLA, BACI, NUR, ZİYARETÇİ, METİN., SEVER, IRMAK, OLUKPINAR, GÜLHANE, ŞAİR OSMAN KOÇ, KUMA, BİLGEHAN, CONKBAYIR, HABEŞ, KASIMPATI, PLANCILAR, BARAN, TOPHANE, MAVİ, IHLAMUR, ŞEHİT KUBİLAY, TOMBUL, BUĞDAYCI, KÖŞK, KARASU, RECEP, YENİ BACI
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ATASOY, AHLATLI, GİRMEÇ, KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ORHANGAZİ, BEREKET, ÖZAL, PARK, SUNA, VEZİR, KÜBRA, SÜLÜN, ATATÜRK, MİMAR SİNAN.., AKÇAM, SEL, SUN_1, MİMAR SİNAN
Bakım Çalışması
16.10.2026 00:30 - 04:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.KÜME BAYINDIR, HOCALAR, BELEN, MUAMMER AKSOY, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÇÖRTEN, YAYLA ÇAMKÖY, DÖKÜK, YAYLA AHATLAR, ÇAL, YAHŞİHAN, TEPE, TOKAR, FERAH, MANDIRA BÖKELER, MANDIRA ÖZMÜŞ, DOYMUŞ, AŞAĞI YILANLI, ALIÇBAŞI, KARADAĞ, MERKEZ YEDİÖREN, MERKEZ ELVANLAR, CUMHURİYET, AHMETLER, AŞAĞI DÖRTKONAK, ÖRENİÇİ, CAMİLİ, ELDELEK, GÜNEY YAYLA, GÜNEY, İNCEÖZ, MEŞELER, ESKİCE, MANDIRA OSMANSİN, 2034, MERKEZ YONCATEPE, KUYUBAŞI, GÜNEY TATLAK, KUZEY TATLAK, GÜNEY DAĞKUZÖREN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, DEDEM ÇAYIRI, AKPINAR ÇATAĞI, KUZEY YAYLA, DOĞANCI, ÖREN, MÜSELLİM, KUZEY DAĞKUZÖREN, YAHŞİHAN YAYLASI, GÜRAĞAÇ, YAYLA ELVANLAR, BENLİ YAYLA, YAYLA YILANLI, ÇİT, 1.KÜME ÇUKURÖREN, ÇİFT, YAYLA ELDELEK, YAYLA DÖRTKONAK, YAYLA İNCEÖZ, YAYLA SARIKAVAK, YAYLA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, ATÇA, HATIPLAR, AHATLAR, BENLİ YAYLASI KÜME EVLERİ, ORTA, AVŞARLAR, YILANLI, DOĞANLAR, YAYLA BUĞRALAR, YAYLA BÖKELER, YUKARI SARIKAVAK, ÇAMKÖY, MERKEZ OSMANSİN, MURATLAR, 13, 115., FUZULİ, BUĞRALAR, PELİTÇİK, 2.KÜME MUZRUPAĞACIN, 1.KÜME MUZRUPAĞACIN, GÖL, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), AŞAĞI SARIKAVAK, KURT, PEŞEKİ, MERKEZ BÖKELER, YUKARI DÖRTKONAK, BAKIRLI, BEŞEVLER
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SERPMEEVLER, 3803, TATLAR KÖYÜ, 550, ÇAYIRÖZÜ, 527/1, 372, 517, 492, GİCİK.., KARAPÜRÇEK, SAKIZ AĞACI, TATLAR MAHALLESİ, PEÇENEK
Bakım Çalışması
15.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANAYURT., SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARAS, GEÇİT, IŞIK., KAYGUSUZ, 414, 422.
Bakım Çalışması
15.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT HAKAN TAHTALIOĞLU, AYIŞIĞI, GÜLVEREN, GÜNAYDIN, ŞEHİT YAVUZ KIVRAK
Bakım Çalışması
15.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTAY, ERMİŞ, POYRAZ, ÜNSAL, 349.
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 244, 243/1, 225, 241, 243, AHİ MESUD
Bakım Çalışması
15.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİYET
Bakım Çalışması
15.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELMAS, KAYA, BAHÇE., AYAŞ, DOKTOR, ŞEHİT FATİH TEZEL
Bakım Çalışması
15.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 181.
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 37, 1
Bakım Çalışması
15.10.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 22, 20, İNÖNÜ, 23., HATİPOĞLU, AYAŞ ANKARA YOLU, 339., 1053, CUMHURİYET
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHSEN, ASFALT, AZİZ, ASUDE., 398/1
Bakım Çalışması
16.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADIGÜZEL, ASUDE., AZİZ
Bakım Çalışması
16.10.2026 15:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLSEREN, GÜLVEREN, AYABAKAN, ABA, MEHMET AKİF ERSOY
Bakım Çalışması
16.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAHADIR, 1111, KIZILIRMAK, SAKA., BOSNA, NUR., ÇAĞLAYAN
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATALCA
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINYILDIZ, BABAYAKUP, ERTEM, ÖZSU, MALAZGİRT, PİRİREİS, İSTASYON, BILDIRCIN., ÇALI, GÜRGÜR, BACI., BACI YOLU, KINALI, BİROL, KALE, MUTTALİP, DEREYAYLA, BACI, NUR, ZİYARETÇİ, METİN., SEVER, IRMAK, OLUKPINAR, GÜLHANE, ŞAİR OSMAN KOÇ, KUMA, BİLGEHAN, CONKBAYIR, HABEŞ, KASIMPATI, PLANCILAR, BARAN, TOPHANE, MAVİ, IHLAMUR, ŞEHİT KUBİLAY, TOMBUL, BUĞDAYCI, KÖŞK, KARASU, RECEP, YENİ BACI
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ATASOY, AHLATLI, GİRMEÇ, KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME
Bakım Çalışması
16.10.2026 00:30 - 04:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.KÜME BAYINDIR, HOCALAR, BELEN, MUAMMER AKSOY, 2.KÜME ÇUKURÖREN, ÇÖRTEN, YAYLA ÇAMKÖY, DÖKÜK, YAYLA AHATLAR, ÇAL, YAHŞİHAN, TEPE, TOKAR, FERAH, MANDIRA BÖKELER, MANDIRA ÖZMÜŞ, DOYMUŞ, AŞAĞI YILANLI, ALIÇBAŞI, KARADAĞ, MERKEZ YEDİÖREN, MERKEZ ELVANLAR, CUMHURİYET, AHMETLER, AŞAĞI DÖRTKONAK, ÖRENİÇİ, CAMİLİ, ELDELEK, GÜNEY YAYLA, GÜNEY, İNCEÖZ, MEŞELER, ESKİCE, MANDIRA OSMANSİN, 2034, MERKEZ YONCATEPE, KUYUBAŞI, GÜNEY TATLAK, KUZEY TATLAK, GÜNEY DAĞKUZÖREN, 3.KÜME ÇUKURÖREN, DEDEM ÇAYIRI, AKPINAR ÇATAĞI, KUZEY YAYLA, DOĞANCI, ÖREN, MÜSELLİM, KUZEY DAĞKUZÖREN, YAHŞİHAN YAYLASI, GÜRAĞAÇ, YAYLA ELVANLAR, BENLİ YAYLA, YAYLA YILANLI, ÇİT, 1.KÜME ÇUKURÖREN, ÇİFT, YAYLA ELDELEK, YAYLA DÖRTKONAK, YAYLA İNCEÖZ, YAYLA SARIKAVAK, YAYLA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, ATÇA, HATIPLAR, AHATLAR, BENLİ YAYLASI KÜME EVLERİ, ORTA, AVŞARLAR, YILANLI, DOĞANLAR, YAYLA BUĞRALAR, YAYLA BÖKELER, YUKARI SARIKAVAK, ÇAMKÖY, MERKEZ OSMANSİN, MURATLAR, 13, 115., FUZULİ, BUĞRALAR, PELİTÇİK, 2.KÜME MUZRUPAĞACIN, 1.KÜME MUZRUPAĞACIN, GÖL, BENLİ YAYLASI (ÇUKURÖREN), AŞAĞI SARIKAVAK, KURT, PEŞEKİ, MERKEZ BÖKELER, YUKARI DÖRTKONAK, BAKIRLI, BEŞEVLER
ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 10:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEYMENLİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 13:40 - 14:40
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OĞUL, USLU
Bakım Çalışması
15.10.2026 15:10 - 15:50
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABDULBAKİ ÜNLÜ, CEVİZLİ
Bakım Çalışması
16.10.2026 10:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYIRÖNÜ, MUSULAR, KADIOBASI, BERAT CÖMERTOĞLU, GEÇİTLİ, SADIKLI, KADINCIK, KARABÜK, EBEMÖLEN YAYLASI, BAĞOBASI, SEYMENLİ, FADILLI, ESKİTORUNOBASI, İBRAHİMBEYLİ, CINGIL
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
15.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2102, 2582, 2576, 2619, 2575, 2620
Bakım Çalışması
15.10.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2611, 2616, 2102, 2119, 2267
Bakım Çalışması
15.10.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2586, 2582, 1467/1
Bakım Çalışması
15.10.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1467/1, 2164, 2141, 2589, 2581, 2582, 2587
Bakım Çalışması
15.10.2026 10:00 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BATI, 1820, 1819
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 502, 468, AVŞAR, FERHAT, SAVAŞTEPE, SİNOP, 469, SİL 566-, GÜZELYAKA, SEDDÜLBAHİR, 504, 470, KUMKALE, SUADİYE, 492, 466, 465, KARABÜK, 501, 503
Bakım Çalışması
16.10.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1940, 2161, 2154, 2164
Bakım Çalışması
16.10.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2146, 2153, 2102, 2150
Bakım Çalışması
16.10.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2161, 2148, 1940, 2152, 2155, 2160, 2154
Bakım Çalışması
16.10.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1010, 854, 876/1, 1030, 1027, 1032, ŞEHİT HAKKI SÖZER, 1012, AKGÜVERCİN, KARAHÖYÜK, 1031, 1009