Ankara'da etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle öğrenciler ve veliler Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusunu araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarıda başkentin kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Gözler ise 16 Ekim Cuma günü için Ankara Valiliği son dakika açıklamalarına çevrildi.

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İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da eğitime ara verilmesine yönelik kararların açıklanması, Ankara'da da benzer bir uygulama olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Ankara Valiliği son dakika duyuruları vatandaşlar tarafından takip edilirken ''Ankara'da yarın okullar tatil mi?'' merak ediliyor.

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir duyuru Ankara Valiliği tarafından henüz yapılmadı. İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da alınan tatil kararı sonrası gözler valilik duyurularında.

Ankara'da okulların tatil edildiğine dair açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!

ANKARA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 16 Ekim Cuma Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde! 10 13 85 95 Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde! 7 17 Ekim Cumartesi Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde! 10 13 90 96 Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde! 7 18 Ekim Pazar Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde! 6 12 60 94 Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde! 21 19 Ekim Pazartesi Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde! 4 15 48 84 Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde! 5 20 Ekim Salı Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde! 6 18 40 78 Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde! 4

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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