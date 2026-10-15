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Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!

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Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
Başlık ResmiAnkarada yarın okullar tatil mi

Ankara'da etkili olması beklenen sağanak yağışlar nedeniyle öğrenciler ve veliler Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusunu araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı uyarıda başkentin kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Gözler ise 16 Ekim Cuma günü için Ankara Valiliği son dakika açıklamalarına çevrildi.

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İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da eğitime ara verilmesine yönelik kararların açıklanması, Ankara'da da benzer bir uygulama olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Ankara Valiliği son dakika duyuruları vatandaşlar tarafından takip edilirken ''Ankara'da yarın okullar tatil mi?'' merak ediliyor.

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir duyuru Ankara Valiliği tarafından henüz yapılmadı. İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da alınan tatil kararı sonrası gözler valilik duyurularında.

Ankara'da okulların tatil edildiğine dair açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!

ANKARA HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
16 Ekim Cuma
Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
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Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
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17 Ekim Cumartesi
Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
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Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
7
18 Ekim Pazar
Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
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Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
21
19 Ekim Pazartesi
Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
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Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
5
20 Ekim Salı
Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
6184078
Ankara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
Başlık ResmiAnkara'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma eğitime ara verilip verilmediği gündemde!
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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