Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması

Bugün için okulların tatil ilan edilmesinin ardından ''Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi?'' soruları gündeme geldi. Meteorolojik tahminlere göre Yalova'da 16 Ekim Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklığın yaklaşık 12 ila 15 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, Yalova Valiliği son dakika açıklaması...

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Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi soruları vatandaşların gündeminde yerini aldı. Yalova'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşların trafikte ve açık alanlarda dikkatli olması gerektiği bildirildi. Yoğun yağış sırasında görüş mesafesinin azalması, yollarda su birikmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanması ihtimaline karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İşte, Yalova Valiliği son dakika açıklaması...

Yalovada okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması

YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ, 16 EKİM CUMA YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

Yalova'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okullarda eğitime bir gün daha ara verildi. Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta'nın duyurusuna göre, bir önceki gün alınan tatil kararı cuma gününü de kapsayacak şekilde uzatıldı. Karar, il genelindeki resmi ve özel okulların yanı sıra özel eğitim kurumlarında da uygulanacak.

Yalovada okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması

YALOVA VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

(Eğitim-Öğretime Verilen Aranın 1 Gün Daha Uzatılması)

Son meteorolojik verilere göre; ilimizdeki yağışların etkisi 16 Ekim 2026 Cuma günü (yarın) azalarak da olsa devam edecektir.

Bu nedenle; ilimiz genelinde resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime verilen ara 16 Ekim 2026 Cuma günü 1(bir) gün daha uzatılmıştır.

Bu tarihte, kamuda görev yapan hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Yalovada okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması



YALOVA HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 16 Ekim Cuma Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması 12 15 75 89 Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması 7 17 Ekim Cumartesi Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması 12 15 81 91 Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması 22 18 Ekim Pazar Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması 13 19 51 87 Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması 22 19 Ekim Pazartesi Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması 13 19 59 84 Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması 11 20 Ekim Salı Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması 12 19 68 91 Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması 8

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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