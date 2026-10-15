Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Başlık ResmiYalovada okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi

Bugün için okulların tatil ilan edilmesinin ardından ''Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi?'' soruları gündeme geldi. Meteorolojik tahminlere göre Yalova'da 16 Ekim Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklığın yaklaşık 12 ila 15 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, Yalova Valiliği son dakika açıklaması...

Kaydet
|

Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi soruları vatandaşların gündeminde yerini aldı. Yalova'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşların trafikte ve açık alanlarda dikkatli olması gerektiği bildirildi. Yoğun yağış sırasında görüş mesafesinin azalması, yollarda su birikmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanması ihtimaline karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İşte, Yalova Valiliği son dakika açıklaması...

Yalovada okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Başlık ResmiYalovada okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması

YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ, 16 EKİM CUMA YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?

Yalova'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okullarda eğitime bir gün daha ara verildi. Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta'nın duyurusuna göre, bir önceki gün alınan tatil kararı cuma gününü de kapsayacak şekilde uzatıldı. Karar, il genelindeki resmi ve özel okulların yanı sıra özel eğitim kurumlarında da uygulanacak.

Yalovada okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Başlık ResmiYalovada okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması

YALOVA VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

(Eğitim-Öğretime Verilen Aranın 1 Gün Daha Uzatılması)

Son meteorolojik verilere göre; ilimizdeki yağışların etkisi 16 Ekim 2026 Cuma günü (yarın) azalarak da olsa devam edecektir.

Bu nedenle; ilimiz genelinde resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime verilen ara 16 Ekim 2026 Cuma günü 1(bir) gün daha uzatılmıştır.

Bu tarihte, kamuda görev yapan hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Yalovada okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Başlık ResmiYalovada okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması


YALOVA HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
16 Ekim Cuma
Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Başlık ResmiYalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
12157589
Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Başlık ResmiYalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
7
17 Ekim Cumartesi
Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Başlık ResmiYalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
12158191
Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Başlık ResmiYalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
22
18 Ekim Pazar
Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Başlık ResmiYalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
13195187
Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Başlık ResmiYalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
22
19 Ekim Pazartesi
Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Başlık ResmiYalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
13195984
Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Başlık ResmiYalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
11
20 Ekim Salı
Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Başlık ResmiYalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
12196891
Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Başlık ResmiYalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
8
İLGİLİ HABERLER
Düzce
HABERLER
Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Zonguldak
HABERLER
Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı!
Bursa
HABERLER
Bursa'da yarın okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verildi mi? Bursa Valiliği son dakika!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.