Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi? Yalova Valiliği son dakika açıklaması
Bugün için okulların tatil ilan edilmesinin ardından ''Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi?'' soruları gündeme geldi. Meteorolojik tahminlere göre Yalova'da 16 Ekim Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklığın yaklaşık 12 ila 15 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte, Yalova Valiliği son dakika açıklaması...
Yalova'da okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma yarın eğitime ara verildi mi soruları vatandaşların gündeminde yerini aldı. Yalova'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşların trafikte ve açık alanlarda dikkatli olması gerektiği bildirildi. Yoğun yağış sırasında görüş mesafesinin azalması, yollarda su birikmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanması ihtimaline karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İşte, Yalova Valiliği son dakika açıklaması...
YALOVA'DA OKULLAR TATİL Mİ, 16 EKİM CUMA YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ Mİ?
Yalova'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okullarda eğitime bir gün daha ara verildi. Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta'nın duyurusuna göre, bir önceki gün alınan tatil kararı cuma gününü de kapsayacak şekilde uzatıldı. Karar, il genelindeki resmi ve özel okulların yanı sıra özel eğitim kurumlarında da uygulanacak.
YALOVA VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI
(Eğitim-Öğretime Verilen Aranın 1 Gün Daha Uzatılması)
Son meteorolojik verilere göre; ilimizdeki yağışların etkisi 16 Ekim 2026 Cuma günü (yarın) azalarak da olsa devam edecektir.
Bu nedenle; ilimiz genelinde resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime verilen ara 16 Ekim 2026 Cuma günü 1(bir) gün daha uzatılmıştır.
Bu tarihte, kamuda görev yapan hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.
YALOVA HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|16 Ekim Cuma
|
|12
|15
|75
|89
|
|7
|17 Ekim Cumartesi
|
|12
|15
|81
|91
|
|22
|18 Ekim Pazar
|
|13
|19
|51
|87
|
|22
|19 Ekim Pazartesi
|
|13
|19
|59
|84
|
|11
|20 Ekim Salı
|
|12
|19
|68
|91
|
|8