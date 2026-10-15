Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı!

Zonguldak'ta okullar tatil mi, yarın okul var mı öğrencilerin gündeminde. Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli yağışların ardından 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Kent genelinde sel, su baskını ve toprak kayması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine 94 ihbar ulaşırken, müdahale çalışmaları 1.053 personel ve 348 araçla sürdürülüyor. Zonguldak Valiliği, yağışların gece saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. İşte son dakika Zonguldak Valiliği duyurusu...

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Zonguldak'ta okullar tatil mi merak edilirken Zonguldak Valiliği, 15 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı bilgilendirmede kuvvetli yağışların kent genelinde oluşturduğu olumsuzluklara dikkat çekti. 112 Acil Çağrı Merkezine sel, su baskını ve toprak kayması başta olmak üzere toplam 94 ihbar ulaştığı bildirildi. İhbarlara müdahale edilmesi, hasarların giderilmesi ve yeni risklerin önlenmesi amacıyla çok sayıda kamu kurumu sahada çalışma yürütüyor. Devlet Su İşleri (DSİ), AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordinasyonunda 1.053 personel ile 348 araç görev yapıyor.

Zonguldakta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı!

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Zonguldak'ta 16 Ekim 2026 Cuma günü henüz okullar tatil ilan edilmedi. Kent genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle çeşitli bölgelerde sel, su baskını ve toprak kayması ihbarları yapıldı. Zonguldak Valiliği, yaşanan olumsuzluklara ilişkin saha çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşların güvenliği için ilgili kurumların koordineli şekilde görev yaptığını açıkladı.

Zonguldakta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı!

ZONGULDAK VALİLİĞİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezimize sel, su baskını ve toprak kayması başta olmak üzere toplam 94 ihbar ulaşmıştır.



Gelen ihbarlara müdahale edilmesi, yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi ve muhtemel risklerin önlenmesi amacıyla; DSİ, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyelerimiz, İl Sağlık Müdürlüğü, Karayolları, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımız başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın koordinasyonunda 1.053 personel ve 348 araçla saha çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.



Şu ana kadar kaydedilen toplam yağış miktarları; Zonguldak Merkez: 75 mm Kdz. Ereğli: 122 mm Kilimli: 100 mm Kozlu: 90 mm olarak ölçülmüştür.



Kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği ilimizde, vatandaşlarımızın Valiliğimiz tarafından yapılan uyarıları dikkate almaları, sel, su baskını ve toprak kayması risklerine karşı dikkatli ve tedbirli davranmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları büyük önem taşımaktadır. İlgili tüm kurumlarımızla sahadaki gelişmeler yakından takip edilmekte, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalar kesintisiz devam etmektedir.

Zonguldakta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı!

ZONGULDAK HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 16 Ekim Cuma Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı! 13 15 68 86 Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı! 26 17 Ekim Cumartesi Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı! 11 17 70 89 Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı! 20 18 Ekim Pazar Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı! 12 17 60 93 Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı! 42 19 Ekim Pazartesi Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı! 12 18 56 85 Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı! 17 20 Ekim Salı Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı! 11 19 61 88 Zonguldak'ta okullar tatil mi son dakika? 16 Ekim Cuma okul var mı? Zonguldak Valiliği duyuru yaptı! 10

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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