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Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde

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Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Başlık ResmiDüzcede okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı

Düzce'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle eğitim öğretime verilen aranın ardından gözler 16 Ekim Cuma gününe çevrildi. Öğrenciler ve veliler, “Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? ” sorularına cevap arıyor. Düzce Valiliği, olumsuz hava koşullarının ulaşımdaki muhtemel etkilerini dikkate alarak 15 Ekim Perşembe günü il genelinde üniversiteler dışındaki resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.

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Düzce Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kentte şiddetli yağış beklendiğini belirterek 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildiğini bildirdi. Açıklamada, yağışların günlük hayatı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirmesine yer verildi. Peki, Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı?

Düzcede okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Başlık ResmiDüzcede okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ, 16 EKİM YARIN OKUL VAR MI?

Düzce'de 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin Düzce Valiliği henüz duyuru yapmadı. Cuma günü eğitim öğretime ara verilmesine yönelik yeni bir karar alınmadığı takdirde okullarda derslerin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

Düzcede okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Başlık ResmiDüzcede okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde

DÜZCE HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
16 Ekim Cuma
Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Başlık ResmiDüzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
10138796
Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Başlık ResmiDüzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
8
17 Ekim Cumartesi
Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Başlık ResmiDüzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
8166996
Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Başlık ResmiDüzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
3
18 Ekim Pazar
Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Başlık ResmiDüzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
10175793
Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Başlık ResmiDüzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
10
19 Ekim Pazartesi
Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Başlık ResmiDüzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
7195387
Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Başlık ResmiDüzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
5
20 Ekim Salı
Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Başlık ResmiDüzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
8196193
Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Başlık ResmiDüzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
4
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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