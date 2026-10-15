Düzce'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle eğitim öğretime verilen aranın ardından gözler 16 Ekim Cuma gününe çevrildi. Öğrenciler ve veliler, “Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? ” sorularına cevap arıyor. Düzce Valiliği, olumsuz hava koşullarının ulaşımdaki muhtemel etkilerini dikkate alarak 15 Ekim Perşembe günü il genelinde üniversiteler dışındaki resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.

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Düzce Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kentte şiddetli yağış beklendiğini belirterek 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildiğini bildirdi. Açıklamada, yağışların günlük hayatı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirmesine yer verildi. Peki, Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı?

Düzcede okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ, 16 EKİM YARIN OKUL VAR MI?

Düzce'de 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin Düzce Valiliği henüz duyuru yapmadı. Cuma günü eğitim öğretime ara verilmesine yönelik yeni bir karar alınmadığı takdirde okullarda derslerin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

Düzcede okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde

DÜZCE HAVA DURUMU

TARİH TAHMİN EDİLEN Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız 16 Ekim Cuma Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde 10 13 87 96 Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde 8 17 Ekim Cumartesi Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde 8 16 69 96 Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde 3 18 Ekim Pazar Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde 10 17 57 93 Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde 10 19 Ekim Pazartesi Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde 7 19 53 87 Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde 5 20 Ekim Salı Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde 8 19 61 93 Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde 4

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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