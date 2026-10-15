Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? Düzce Valiliği son dakika açıklamaları gündemde
Düzce'de etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle eğitim öğretime verilen aranın ardından gözler 16 Ekim Cuma gününe çevrildi. Öğrenciler ve veliler, “Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı? ” sorularına cevap arıyor. Düzce Valiliği, olumsuz hava koşullarının ulaşımdaki muhtemel etkilerini dikkate alarak 15 Ekim Perşembe günü il genelinde üniversiteler dışındaki resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.
Düzce Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kentte şiddetli yağış beklendiğini belirterek 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verildiğini bildirdi. Açıklamada, yağışların günlük hayatı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirmesine yer verildi. Peki, Düzce'de okullar tatil mi, 16 Ekim yarın okul var mı?
DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ, 16 EKİM YARIN OKUL VAR MI?
Düzce'de 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin Düzce Valiliği henüz duyuru yapmadı. Cuma günü eğitim öğretime ara verilmesine yönelik yeni bir karar alınmadığı takdirde okullarda derslerin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.
DÜZCE HAVA DURUMU
|TARİH
|TAHMİN EDİLEN
|Hadise
|Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Rüzgar (km/sa)
|En Düşük
|En Yüksek
|En Düşük
|En Yüksek
|Yön
|Hız
|16 Ekim Cuma
|
|10
|13
|87
|96
|
|8
|17 Ekim Cumartesi
|
|8
|16
|69
|96
|
|3
|18 Ekim Pazar
|
|10
|17
|57
|93
|
|10
|19 Ekim Pazartesi
|
|7
|19
|53
|87
|
|5
|20 Ekim Salı
|
|8
|19
|61
|93
|
|4