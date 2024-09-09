Apple etkinliği bu akşam saat 20.00’da başlayacak

Türkiye saatiyle 20:00'de başlayacak olan Apple etkinliği şirketin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yeni nesil iPhone modelleri ile birlikte Apple, birçok yeni ürününü de sahneye çıkaracak.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Apple, bu akşam düzenleyeceği büyük bir etkinlikle uzun süredir beklenen iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanıyor.

APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

Apple hayranlarının merakla beklediği etkinlik, bu akşam 9 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek ve tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilecek.

Apple etkinliği resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Apple Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak etkinlikte en yeni teknolojilerini tanıtacak.

Etkinliğin en çok beklenen kısmı ise hiç şüphesiz iPhone 16 serisinin tanıtımı olacak.

IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, iPhone 16 serisinin tanıtımını gerçekleştirdikten sonra yeni telefonların satışa çıkacağı tarih de merak konusu.

Şirketin, iPhone 16 serisini 13 Eylül Cuma günü ön siparişe açması bekleniyor. Telefonların Türkiye'deki mağazalarda satışa sunulması ise 20 Eylül 2024 Cuma günü olarak öngörülüyor.

Fakat belirtilen tarihler, resmi bir açıklama ile doğrulanmadığı için henüz kesinleşmiş değil.

IPHONE 16 TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?

Yeni iPhone 16 serisinin fiyatları, özellikle Türkiye'deki kullanıcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Henüz resmi fiyatlar açıklanmamış olsa da bazı tahminler ve sızıntılar mevcut. Yurt dışında 799 dolar fiyat etiketiyle satılması beklenen iPhone 16'nın Türkiye'deki başlangıç fiyatının 60.999 TL civarında olacağı düşünülüyor.

Serinin diğer modelleri için de tahmin edilen fiyatlar ise şu şekilde;

iPhone 16 Plus (128 GB): 72.499 TL

iPhone 16 Pro (128 GB): 82.999 TL

iPhone 16 Pro Max (256 GB): 98.499 TL



iPhone 16 Türkiye fiyatları Apple'ın resmi duyurusundan sonra netleşecek. Özellikle döviz kuru ve vergilerin etkisiyle, Türkiye'deki fiyatların daha da değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.