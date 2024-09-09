Yeni iPhone 16 kaç TL olacak? Dünyanın gözü Apple "It's Glowtime" etkinliğinde | CANLI ANLATIM

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Eylül 2024 16:24 - Güncelleme: 9 Eylül 2024 16:36 - Güncelleme:

iPhone 16 serisinin tanıtım günü geldi çattı. Apple, It's Glowtime etkinliği ile birlikte teknoloji severlere yeni ürünlerini tanıtacak. Apple'ın yeni iPhone, yani iPhone 16 öncelikli olmak üzere Apple Watch, Apple Watch Ultra, iPad, iPad Mini ve bir dizi diğer Macbook veya iMac'i tanıtacağı 9 Eylül It's Glowtime etkinliği 20:00'de başlayacak.