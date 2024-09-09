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CANLI ANLATIM

Yeni iPhone 16 kaç TL olacak? Dünyanın gözü Apple "It's Glowtime" etkinliğinde | CANLI ANLATIM

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni iPhone 16 kaç TL olacak? Dünyanın gözü Apple &quot;It&#039;s Glowtime&quot; etkinliğinde | CANLI ANLATIM
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

iPhone 16 serisinin tanıtım günü geldi çattı. Apple, It's Glowtime etkinliği ile birlikte teknoloji severlere yeni ürünlerini tanıtacak. Apple'ın yeni iPhone, yani iPhone 16 öncelikli olmak üzere Apple Watch, Apple Watch Ultra, iPad, iPad Mini ve bir dizi diğer Macbook veya iMac'i tanıtacağı 9 Eylül It's Glowtime etkinliği 20:00'de başlayacak.

Canlı Anlatım Özeti
  • IT'S GLOWTIME ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

09.09.2024 16:32

IT'S GLOWTIME ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

Apple bugün 'It's Glowtime' etkinliğine ev sahipliği yapıyor ve bu etkinlikte yeni iPhone 16'nın tanıtılması, iOS 18'in çıkış tarihi hakkında daha fazla bilginin paylaşılması ve merakla beklenen yapay zeka platformu Apple Intelligence'ın duyurulması bekleniyor.

Yeni iPhone 16 kaç TL olacak? Dünyanın gözü Apple

iPhone 16'nın yanı sıra, etkinlikte Apple Watch X, muhtemelen Apple Watch Ultra 3, AirPods 4, AirPods Pro 3 ve AirPods Max 2'nin de tanıtılması bekleniyor.

Etkinlik, 9 Eylül Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20:00'de Apple'ın Cupertino'daki merkezinde gerçekleştirilecek.

Etkinliği detaylı bir şekilde turkiyegazetesi.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Yer: Amerika Birleşik Devletleri, Cupertino

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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