UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında oynanacak Bodo/Glimt-LASK Linz karşılaşmasında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile Avusturya temsilcisi LASK Linz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta müsabakasını yönetecek.

Halil Umut Meler

Norveç'in Bodo şehrindeki Aspmyra Stadı'nda 24 Kasım Salı günü TSİ 20.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Kadir Sağlam olacak. Müsabakada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Fedayi San VAR (Video Yardımcı Hakem), Bram Van Driessche (Belçika) ise AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak görev yapacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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