iOS 18 çıkış tarihi belli olacak! Apple Intelligence özellikleri neler?

Apple’ın merakla beklenen Glowtime etkinliği, sadece iPhone 16 serisi ve diğer cihazların tanıtımına değil, aynı zamanda iOS 18 sürümüne de sahne olacak. Etkinlik sonrasında iPhone kullanıcılarına sunulacak olan iOS 18 RC sürümü ile yeni özellikler test edilmeye başlanacak. Peki, iOS 18 ile hangi yapay zeka özellikleri kullanıcılarla buluşacak?

Glowtime etkinliğinin hemen ardından Apple’ın iOS 18 RC sürümünü yayınlaması bekleniyor. Bu sürüm, genellikle final sürümden farksızdır ve resmi olarak piyasaya sürülmeden önce yeni özellikleri test etmek isteyen kullanıcılar için sunulur. Ancak, Apple Intelligence gibi bazı gelişmiş yapay zeka özelliklerinin bu sürümde yer alması beklenmiyor.

APPLE INTELLİGENCE ÖZELLİKLERİ İOS 18.2 İLE GELECEK

Apple’ın WWDC 2024 etkinliğinde tanıttığı Image Playground ve Genmoji gibi yapay zeka özellikleri, başlangıçta iOS 18.1’de yer almadı. Bu gecikme hakkında resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Apple’ın Aralık ayında yayınlamayı planladığı iOS 18.2 güncellemesiyle bu özelliklerin kullanıcılara sunulacağı öğrenildi.

IMAGE PLAYGROUND NEDİR?

Kullanıcıların temalar, kostümler, aksesuarlar ve mekanlar gibi farklı konseptlerle anında görüntüler oluşturabilmesini sağlayan yeni bir yapay zeka aracı. Bu araçla birlikte animasyon, illüstrasyon veya eskiz gibi farklı stillerde görüntüler oluşturmak mümkün olacak. Mesajlar uygulamasıyla entegre çalışacak olan bu özellik, ayrıca bağımsız bir uygulama olarak da kullanılabilecek.

GENMOJİ NEDİR?

Kullanıcıların hızlı komutlarla özel emojiler oluşturmasına imkan tanıyan bu araç, kişiselleştirilmiş emoji deneyimi sunuyor. Genmoji, kullanıcıların emojilerini daha eğlenceli ve benzersiz hale getirmesini sağlayacak.

APPLE INTELLİGENCE UYUMLU CİHAZLAR NELER?

Apple Intelligence özellikleri, iPhone 15 Pro ve sonraki modeller ile M1 veya daha yeni işlemcili iPad ve Mac’lerle uyumlu olacak. Bu nedenle, eski model iPhone ve iPad kullanıcılarının bu gelişmiş yapay zeka özelliklerini deneyimleyemeyeceği belirtiliyor.

İOS 18 İLE GELEN DİĞER YENİLİKLER

Apple, iOS 18 ile birçok yeni özellik sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcı deneyimini geliştirmek için performans iyileştirmeleri, güvenlik güncellemeleri ve yenilenmiş arayüz iyileştirmeleri de bu güncellemeyle kullanıcılara sunulacak.