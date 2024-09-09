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Haberler > Teknoloji > iPhone 16 etkinliği öncesi Apple Store kapandı! Fiyatlara zam gelebilir

iPhone 16 etkinliği öncesi Apple Store kapandı! Fiyatlara zam gelebilir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone 16 etkinliği öncesi Apple Store kapandı! Fiyatlara zam gelebilir
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın cihazlarını sattığı internet sitesi Apple Store, bu akşam gerçekleşecek olan "It's Glowtime" etkinliği öncesinde kapatıldı. Google'da "Apple Store ne zaman açılacak?" sorusu aratılmaya başlanırken Türkiye'de yeni zamlı fiyatlar ile açılması bekleniyor.

Apple, Türkiye Gazetesi'nden de canlı olarak takip edebileceğiniz Türkiye saati ile 20:00’da düzenleyeceği "It's Glowtime" etkinliği öncesi Apple Store'u kapattı. Firma "Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." mesajını internet sitesinden yayınlarken Apple'ın Türkiye'deki cihazları için zam yapması bekleniyor.

iPhone 16 etkinliği öncesi Apple Store kapandı! Fiyatlara zam gelebilir - 1. Resim

APPLE STORE NEDEN KAPANDI?

Apple, her etkinlik öncesinde olduğu gibi Apple Store’u geçici olarak kapattı. ABD ve Avrupa'da Apple Store’un bakıma alınması genellikle yeni ürünlerin ekleneceğini işaret etse de, Türkiye’de bu durum çoğunlukla fiyat güncellemelerine işaret ediyor. Bu doğrultuda, It's Glowtime etkinliği sonrasında açılacak olan Apple Store’da, zamlı fiyatların kullanıcıları karşılaması bekleniyor.

iPhone 16 etkinliği öncesi Apple Store kapandı! Fiyatlara zam gelebilir - 2. Resim

UZUN SÜREDİR ÜRÜNLERE ZAM YAPILMIYOR

Apple, Türkiye’de en son 4 Mart 2024 tarihinde fiyatlarını artırmıştı. Ondan önceki zam ise 1 Aralık 2023’te yapılmıştı. Bu tarihlerdeki döviz kurları sırasıyla 31.53 TL ve 28.90 TL olarak gerçekleşmişti. Mart ayındaki zamla birlikte en uygun fiyatlı iPhone 15, 53.999 TL’den 58.499 TL’ye çıkmıştı. Şu an güncel dolar kuru ise 34.05 TL seviyesinde. Bu da Mart zammına göre kurun yüzde 8 oranında arttığını gösteriyor. Bugün beklenen fiyat artışının yalnızca iPhone modellerini değil, Apple Watch, iPad, Macbook ve diğer Apple ürünlerini de kapsayacağı öngörülüyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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