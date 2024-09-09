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iPhone 16 serisinin fiyatları sızdırıldı! En ucuz iPhone ne kadar?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone 16 serisinin fiyatları sızdırıldı! En ucuz iPhone ne kadar?
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın yeni iPhone 16 serisi için heyecan dorukta. 9 Eylül'de gerçekleştirilecek olan "It’s Glowtime" etkinliği öncesinde iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinin fiyatları sızdırıldı. İşte iPhone 16 serisinin merak edilen fiyatları ve özellikleri...

Apple, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yeni modelleriyle teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor. Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 16 serisi önceki modellerden daha dikkat çekici yenilikler sunacak. Ancak en çok merak edilen konulardan biri de cihazların fiyatları.

iPhone 16 serisinin fiyatları sızdırıldı! En ucuz iPhone ne kadar? - 1. Resim

İPHONE 16 SERİSİ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Son gelen bilgilere göre, iPhone 16 serisi beklenen fiyat artışlarına rağmen kullanıcıları şaşırtabilir. İşte sızdırılan fiyat listesi:

ModelDepolamaFiyat
iPhone 16128 GB799 dolar
iPhone 16256 GB899 dolar
iPhone 16512 GB1099 dolar
iPhone 16 Plus128 GB899 dolar
iPhone 16 Plus256 GB999 dolar
iPhone 16 Plus512 GB1199 dolar
iPhone 16 Pro256 GB1099 dolar
iPhone 16 Pro512 GB1299 dolar
iPhone 16 Pro1 TB1499 dolar
iPhone 16 Pro Max256 GB1199 dolar
iPhone 16 Pro Max512 GB1399 dolar
iPhone 16 Pro Max1 TB1599 dolar

Bu fiyat listesine göre Apple’ın bir zam yapmayacağı söyleniyor.

iPhone 16 serisinin fiyatları sızdırıldı! En ucuz iPhone ne kadar? - 2. Resim

İPHONE 16 SERİSİNDE NELER YENİ?

Bu yılki modeller, kullanıcıların eleştirilerine cevap verecek yenilikler sunmaya hazırlanıyor. Özellikle 4K 120 fps video çekim özelliği ve hatta 8K video kaydı gibi dikkat çekici teknolojik gelişmelerle geliyor. Ayrıca, Capture Button adı verilen yeni bir tuş sayesinde fotoğraf ve video modları arasında daha kolay geçiş yapılabilecek.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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