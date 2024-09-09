iPhone 16 serisinin fiyatları sızdırıldı! En ucuz iPhone ne kadar?

Apple'ın yeni iPhone 16 serisi için heyecan dorukta. 9 Eylül'de gerçekleştirilecek olan "It’s Glowtime" etkinliği öncesinde iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinin fiyatları sızdırıldı. İşte iPhone 16 serisinin merak edilen fiyatları ve özellikleri...

Apple, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yeni modelleriyle teknoloji tutkunlarının ilgisini çekmeyi hedefliyor. Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 16 serisi önceki modellerden daha dikkat çekici yenilikler sunacak. Ancak en çok merak edilen konulardan biri de cihazların fiyatları.

İPHONE 16 SERİSİ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Son gelen bilgilere göre, iPhone 16 serisi beklenen fiyat artışlarına rağmen kullanıcıları şaşırtabilir. İşte sızdırılan fiyat listesi:

Model Depolama Fiyat iPhone 16 128 GB 799 dolar iPhone 16 256 GB 899 dolar iPhone 16 512 GB 1099 dolar iPhone 16 Plus 128 GB 899 dolar iPhone 16 Plus 256 GB 999 dolar iPhone 16 Plus 512 GB 1199 dolar iPhone 16 Pro 256 GB 1099 dolar iPhone 16 Pro 512 GB 1299 dolar iPhone 16 Pro 1 TB 1499 dolar iPhone 16 Pro Max 256 GB 1199 dolar iPhone 16 Pro Max 512 GB 1399 dolar iPhone 16 Pro Max 1 TB 1599 dolar

Bu fiyat listesine göre Apple’ın bir zam yapmayacağı söyleniyor.

İPHONE 16 SERİSİNDE NELER YENİ?

Bu yılki modeller, kullanıcıların eleştirilerine cevap verecek yenilikler sunmaya hazırlanıyor. Özellikle 4K 120 fps video çekim özelliği ve hatta 8K video kaydı gibi dikkat çekici teknolojik gelişmelerle geliyor. Ayrıca, Capture Button adı verilen yeni bir tuş sayesinde fotoğraf ve video modları arasında daha kolay geçiş yapılabilecek.