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Haberler > Teknoloji > Apple'ın iPhone 16 'Glowtime' etkinliği nasıl izlenir?

Apple'ın iPhone 16 'Glowtime' etkinliği nasıl izlenir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın merakla beklenen iPhone 16 etkinliği yarın gerçekleşecek. Tüm dünyanın merakla takip edeceği etkinliğin nasıl izleneceğini sizler için anlattık.

Apple'ın Cupertino kampüsünde bulunan Steve Jobs Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan etkinlik izleyiciler için internetten çevrimiçi olarak yayınlanacak.

Etkinliği izlemenin en problemsiz yolu Apple'ın resmi web sitesi. Web sitesinde bulunan etkinlikler sayfasına herhangi bir tarayıcıdan erişebilir ve istediğiniz cihazdan etkinliği izleyebilirsiniz. 

iPhone'larda ve Apple TV cihazlarında bulunan uygulamadan da canlı yayın takip edilebilir. Teknoloji devi kendi uygulamasına özel bir bölüm sunacak ve izleyicilerin seyir keyfini artıracak. 

Apple ayrıca etkinliklerini YouTube üzerinden de yayınlıyor. İnternetin en popüler video izleme sitelerinden biri olan YouTube bulundurduğu kitle ile Apple'ın iştahını kabartıyor ve şirket canlı etkinliklerini platform üzerinden de yayınlıyor. 

Apple'ın 'Glowtime' etkinliği, Türkiye üzerinden 9 Eylül 20.00'da takip edilebilir. 

Apple'ın iPhone 16 'Glowtime' etkinliği nasıl izlenir? - 1. Resim

İPHONE 16 TANITIM ETKİNLİĞİ 2024 NE ZAMAN?

Apple, iPhone 16 serisi, Apple Watch X ve AirPods 4'ün tanıtım tarihini resmen duyurdu. Etkinlik, 9 Eylül'de saat 20.00'da gerçekleştirilecek.

Apple'ın 9 Eylül'de tanıtacağı tüm ürünler;

  •  iPhone 16
  •  iPhone 16 Plus
  •  iPhone 16 Pro
  •  iPhone 16 Pro Max
  •  Apple Watch Series 10
  •  Apple Watch SE 3
  •  Apple Watch Ultra 3
  •  AirPods 4

Apple'ın iPhone 16 'Glowtime' etkinliği nasıl izlenir? - 2. Resim

iPHONE 16 TAHMİNİ TÜRKİYE FİYATI ORTAYA ÇIKTI

iPhone 16 serisinin Türkiye’deki tahmini satış fiyatları belli oldu. Paylaşılan listeye göre, iPhone 16'nın 128 GB versiyonunun 63.999 TL’den satışa sunulması bekleniyor. Diğer modellerin tahmini fiyatları ise şu şekilde sıralandı:

  • iPhone 16 Plus (512 GB): 87.999 TL
  • iPhone 16 Pro (1 TB): 107.999 TL
  • iPhone 16 Pro Max (1 TB): 118.499 TL

Apple'ın iPhone 16 'Glowtime' etkinliği nasıl izlenir? - 3. Resim

IPHONE 16'NIN RENKLERİ BELLİ OLDU

Apple, yeni iPhone modellerini hazırlarken iPhone kullanıcıları ise yeni iPhone 16'ların hangi renklerle piyasaya sürüleceğini merak ediyor.

iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;

  • Siyah
  • Beyaz
  • Yeşil
  • Sarı
  • Pembe
  • Mavi
  • Mor

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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