Apple Watch'a yeni rakip geldi! Amazfit T-Rex 3 tanıtıldı

Amazfit, dayanıklı akıllı saatleriyle tanınan T-Rex serisine yeni bir model ekledi: Amazfit T-Rex 3. Sağlam yapısı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken bu yeni model, Apple Watch Ultra 2 ve Samsung Galaxy Watch Ultra'ya uygun fiyatlı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Amazfit T-Rex 3, serinin imzası haline gelen dayanıklılığı koruyarak askeri sınıf polimer gövde ve paslanmaz çelik çerçeve ile donatılmış durumda. 100 metre suya dayanıklılık sunan saat, ekstrem sporlar ve dış mekan aktiviteleri için mükemmel bir seçenek. Ayrıca 45 metre serbest dalış yeteneğiyle dikkat çekiyor.

AMAZFİT T-REX 3 ÖZELLİKLERİ NELER?

Saatin en büyük yeniliklerinden biri ekranında görülüyor. 1.5 inç büyüklüğünde ve 2000 nit parlaklığa sahip AMOLED ekranı, Apple Watch Series 9 ve Pixel Watch 3 ile aynı parlaklık seviyesini sunuyor. T-Rex 3, güneş ışığı altında bile net bir görüntüleme deneyimi sunarak kullanım kolaylığı sağlıyor.

Ekran : 1.5 inç, 2000 nit, AMOLED

: 1.5 inç, 2000 nit, AMOLED Kasa boyutu : 48 mm

: 48 mm Pil ömrü : 27 gün

: 27 gün İşletim sistemi : Zepp OS 4.0

: Zepp OS 4.0 GPS : 6 uydu konumlandırma

: 6 uydu konumlandırma Mikrofon : Var

: Var Suya dayanıklılık : 100 metre + 45 metre serbest dalış

: 100 metre + 45 metre serbest dalış Spor modu : 170+

: 170+ Vücut sıcaklığı ölçümü : Var

: Var Bağlantı: WiFi, Bluetooth

PİL ÖMRÜ VE PERFORMANS

Amazfit T-Rex 3, kullanıcılarına 27 güne kadar uzun bir pil ömrü sunuyor. Ancak, sürekli GPS açık olduğunda bu süre 7.5 güne kadar düşüyor. Bu, özellikle uzun süre dış mekan aktiviteleri yapan kullanıcılar için önemli bir avantaj. T-Rex 2'ye kıyasla daha uzun GPS kullanım süresi, gelişmiş batarya performansını gözler önüne seriyor.

Amazfit T-Rex 3, 170'ten fazla egzersiz modu, geliştirilmiş dayanıklılık ve güç antrenmanı modu ile geliyor. Ayrıca kalp atış hızı, SpO2 (kan oksijen seviyesi), uyku takibi ve stres izleme gibi kapsamlı sağlık izleme özellikleri sunuyor. Sporcular ve fitness tutkunları için en yeni teknolojilerle donatılmış olan saat, sağlıklı hayat hedeflerine ulaşmada kullanıcılarına yardımcı oluyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ASİSTAN

T-Rex 3, Zepp OS 4.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve GPT-4 tarafından desteklenen Zepp Flow AI asistanını içeriyor. Bu yapay zeka asistanı, günlük görevleri kolaylaştırmada büyük bir rol oynarken, aynı zamanda cihazın genel kullanımını daha akıcı hale getiriyor. Saat ayrıca Zepp Pay ile temassız ödeme ve Helio Ring entegrasyonu gibi yeni özelliklerle donatılmış durumda.

Amazfit T-Rex 3 NE KADAR?

Amazfit T-Rex 3, 280 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu fiyat, Apple Watch Ultra ve Samsung Galaxy Watch Ultra gibi rakiplerine kıyasla daha ulaşılabilir bir fiyat.