Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple'ın etkinliği öncesi beklenmedik gelişme! Stoklar tükendi...

Apple'ın etkinliği öncesi beklenmedik gelişme! Stoklar tükendi...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple&#039;ın etkinliği öncesi beklenmedik gelişme! Stoklar tükendi...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, 9 Eylül’de yeni iPhone, Apple Watch ve AirPods modellerini tanıtmak üzere büyük bir etkinlik düzenleyecek. Ancak etkinlikten yaklaşık bir hafta önce, şirketin perakende mağazalarında çeşitli ürünlerin stoklarının tükendiği bildiriliyor.

Bloomberg'in haberine göre,  Apple'ın perakende mağazalarında birçok ürünün envanteri hızla azalıyor. Genellikle, bu tür bir azalma, yeni ürünlerin yolda olduğuna işaret eder, ancak bu her zaman böyle olmayabilir.

Apple'ın etkinliği öncesi beklenmedik gelişme! Stoklar tükendi... - 1. Resim

Apple'ın beğenilmeyen FineWoven kılıf ve bileziklerinin stokları tükenmiş durumda. Bu durum, çevre dostu ve premium bir deri alternatifi olarak tanıtılan bu kumaş seçeneklerinin sonunun yaklaştığını düşündürüyor.

Bunun yanı sıra, FineWoven olmayan Apple Watch bileziklerinin de stokları azalmış. Bu durum, yeni bileziklerin yolda olabileceğini gösteriyor. Apple Watch ve AirPods envanterindeki azalma, Apple’ın etkinlikte Apple Watch Series 10 ve yeni AirPods’ları tanıtması bekleniyor olmasıyla uyumlu.

Apple'ın etkinliği öncesi beklenmedik gelişme! Stoklar tükendi... - 2. Resim

Ayrıca, çeşitli iPhone modellerinin stokları da tükenmekte, bu durum iPhone 16 serisinin tanıtılmasıyla eski modellerin raflardan çekileceğini işaret ediyor. Bunun yanında, iPhone SE'nin de stoklarının azaldığı görülüyor. Genellikle, bu durum yeni bir modelin yaklaşmakta olduğunu gösterir. Ancak, iPhone SE 4’ün gelecek yıl piyasaya sürüleceğini belirtiyor, bu nedenle iPhone SE 4’ün bu hafta tanıtılması beklenmiyor.

Son olarak, iPad mini’nin de mağazalardan hızla tükenmekte olduğu belirtiliyor. Yeni bir modelin yolda olduğu söylentileri mevcut, ancak bu modelin bu ay tanıtılıp tanıtılmayacağı henüz netlik kazanmış değil. iPad mini 7’nin mevcut modele göre küçük bir güncelleme olacağı, en önemli yeniliğin ise daha hızlı bir işlemci olacağı belirtiliyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Başakşehir'in Konferans Ligi fikstürü açlıklandıMersin'de Samsunspor Hatayspor'u 3 golle geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AMD'nin işlemcileri artık kopyalanabiliyor! AMD Ryzen 7 7800X3D işlemcisine dikkat... - TeknolojiAMD'nin işlemcileri artık kopyalanabiliyor! AMD Ryzen 7 7800X3D işlemcisine dikkat...Apple "It's Glowtime" etkinliğinde tanıtacağı iPhone 16'nın özellikleri sızdırıldı! - TeknolojiTüm özellikleri belli oldu!Sağlığa yapay zekâ damgası! Google gibi dev şirketler devreye girdi - TeknolojiGoogle gibi dev şirketler devreye girdiİlk mühimmatlı uçuş gerçekleşti! TUSAŞ, ANKA III'ün videosunu yayınladı... - Teknolojiİlk mühimmatlı uçuş gerçekleşti!iPhone 16 Pro Max daha ince olacak! Yeni teknoloji duyurulacak - TeknolojiiPhone 16 Pro Max’in çerçeveleri rekor kıracak!REZERVEM’den yurt dışı atağı! Michelin yıldızlı restoranları Türkler rezerve edecek  - TeknolojiREZERVEM’den yurt dışı atağı! Michelin yıldızlı restoranları Türkler rezerve edecek 
Sonraki Haber Yükleniyor...