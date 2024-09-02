Apple'ın etkinliği öncesi beklenmedik gelişme! Stoklar tükendi...

Apple, 9 Eylül’de yeni iPhone, Apple Watch ve AirPods modellerini tanıtmak üzere büyük bir etkinlik düzenleyecek. Ancak etkinlikten yaklaşık bir hafta önce, şirketin perakende mağazalarında çeşitli ürünlerin stoklarının tükendiği bildiriliyor.

Bloomberg'in haberine göre, Apple'ın perakende mağazalarında birçok ürünün envanteri hızla azalıyor. Genellikle, bu tür bir azalma, yeni ürünlerin yolda olduğuna işaret eder, ancak bu her zaman böyle olmayabilir.

Apple'ın beğenilmeyen FineWoven kılıf ve bileziklerinin stokları tükenmiş durumda. Bu durum, çevre dostu ve premium bir deri alternatifi olarak tanıtılan bu kumaş seçeneklerinin sonunun yaklaştığını düşündürüyor.

Bunun yanı sıra, FineWoven olmayan Apple Watch bileziklerinin de stokları azalmış. Bu durum, yeni bileziklerin yolda olabileceğini gösteriyor. Apple Watch ve AirPods envanterindeki azalma, Apple’ın etkinlikte Apple Watch Series 10 ve yeni AirPods’ları tanıtması bekleniyor olmasıyla uyumlu.

Ayrıca, çeşitli iPhone modellerinin stokları da tükenmekte, bu durum iPhone 16 serisinin tanıtılmasıyla eski modellerin raflardan çekileceğini işaret ediyor. Bunun yanında, iPhone SE'nin de stoklarının azaldığı görülüyor. Genellikle, bu durum yeni bir modelin yaklaşmakta olduğunu gösterir. Ancak, iPhone SE 4’ün gelecek yıl piyasaya sürüleceğini belirtiyor, bu nedenle iPhone SE 4’ün bu hafta tanıtılması beklenmiyor.

Son olarak, iPad mini’nin de mağazalardan hızla tükenmekte olduğu belirtiliyor. Yeni bir modelin yolda olduğu söylentileri mevcut, ancak bu modelin bu ay tanıtılıp tanıtılmayacağı henüz netlik kazanmış değil. iPad mini 7’nin mevcut modele göre küçük bir güncelleme olacağı, en önemli yeniliğin ise daha hızlı bir işlemci olacağı belirtiliyor.