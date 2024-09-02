Apple "It's Glowtime" etkinliğinde tanıtacağı iPhone 16'nın özellikleri sızdırıldı!

Apple'ın 2024 sonbahar etkinliği için gün saymaya başladık. Bu yıl tanıtılacak olan iPhone 16 serisi, birçok yenilik ve değişiklikle birlikte geliyor. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri, yeni tasarımları ve geliştirilmiş özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Apple, 2024 sonbahar etkinliği için geri sayıma geçti ve bu etkinlikte tanıtılacak iPhone 16 serisi şimdiden teknoloji dünyasında hareketlenmeye neden oldu. Apple'ın "It's Glowtime" etkinliğiyle tanıtılacak yeni iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri, birçok yenilik ve dikkat çekici özelliklerle geliyor.

EKRAN BOYUTLARI

Bu yıl, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri bugüne kadar ki en büyük ekran boyutlarına sahip olacak. iPhone 16 Pro'nun 6.27 inç, iPhone 16 Pro Max'in ise 6.86 inç ekranla gelmesi bekleniyor. Bu ekranlar, önceki modellere kıyasla daha geniş bir görüntüleme alanı sunacak.

YENİ KAMERA DÜZENİ VE ÇEKİM BUTONU

Apple, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde yeni bir dikey kamera düzenine geçiş yapıyor. Bu kamera düzeni, geniş ve ultra geniş kameralar için iki ayrı kamera halkası ile birlikte geliyor. Ayrıca, bu yeni düzenin Spatial Video kaydını mümkün kılması bekleniyor.

Tüm iPhone 16 modellerinde, görüntü veya video çekimini tetiklemek için özel bir "Çekim Butonu" bulunacak. Bu buton, fotoğraf veya video çekimi sırasında yeni özellikler sunacak, örneğin buton üzerinde sağa veya sola kaydırarak zoom yapılabilecek.

iPhone 16 Pro modellerinde, 48 megapiksel ultra geniş kamera lensi ile daha fazla ışık yakalanabilecek. Bu sayede, düşük ışık koşullarında bile daha kaliteli fotoğraflar çekilebilecek. Apple, iPhone kameralarında lens parlaması ve hayalet görüntü gibi fotoğraf kusurlarını azaltmak için yeni bir optik kaplama teknolojisi test ediyor. Bu teknoloji, fotoğraf kalitesini artırmayı hedefliyor.

iPhone 16 Pro Max, süper telefoto periskop kamerasıyla optik zoom kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu kamera, 300mm'den daha uzun odak uzunluğuna sahip olacak ve spor veya vahşi hayat fotoğrafçılığı gibi özel çekimlerde etkileyici sonuçlar verecek.

iPhone 16 Pro modelleri, 5x optik zoom yeteneği sunan tetraprism lens sistemi ile donatılacak. Bu teknoloji, daha yüksek kalitede yakınlaştırma yapılmasına imkan tanıyacak.

Apple, iPhone 16 modellerinde OLED ekranların parlaklığını artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için mikro-lens teknolojisini değerlendirebilir. Bu teknoloji, daha yüksek parlaklıkta görüntüler sunarken pil ömrünü korumaya yardımcı olacak.

PİL KAPASİTESİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Tüm iPhone 16 modellerinde pil kapasitesinde artış bekleniyor. Özellikle iPhone 16 Pro modelinde %9'luk bir artış öngörülürken, iPhone 16 Plus modelinde ise %9'luk bir azalma söz konusu olabilir. Apple'ın enerji yoğunluğunu artırmak için yığın pil teknolojisini kullanabileceği de konuşulanlar arasında.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri, 40W kablolu hızlı şarj ve 20W MagSafe şarj desteği sunacak. Bu özellik, şarj süresini kısaltarak daha verimli bir kullanım deneyimi sağlayacak.

YENİ A18 ÇİP

Tüm iPhone 16 modelleri, Apple'ın yeni nesil A18 çipleri ile donatılacak. A18 Pro çipleri, daha hızlı ve verimli bir işlemci sunarken, iOS 18'de yer alacak Apple Intelligence özelliklerini de destekleyecek. Yeni A18 çipleri, daha fazla çekirdeğe sahip geliştirilmiş bir Neural Engine ile donatılacak. Bu özellik, makine öğrenme işlemlerinde ve Apple Intelligence fonksiyonlarında daha hızlı ve verimli performans sunacak.

iPhone 16 Pro modelleri, Wi-Fi 7 teknolojisi ile daha hızlı veri transferi ve daha düşük gecikme süresi sunacak. Standart iPhone 16 veiPhone 16 Plus modelleri ise Wi-Fi 6E ile daha hızlı kablosuz bağlantı sağlayacak.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde, Qualcomm'un en yeni Snapdragon X75 modeminin kullanılacağı söyleniyor. Bu modem, daha hızlı 5G indirme ve yükleme hızları sunacak ve enerji verimliliğini artıracak.

AKSİYON BUTONU

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri, önceki Pro modellerinde yer alan Aksiyon Butonu'na sahip olacak. Bu buton, sessize alma işlevini devralarak çeşitli kısayolları ve fonksiyonları tetikleyebilecek.

iPhone 16'da yer alacak yeni mikrofon, Siri'nin gelişmiş yapay zeka özelliklerini destekleyecek ve sesli komutların daha iyi algılanmasını sağlayacak.

ISINMA PROBLEMİ TARİH OLUYOR

Apple, iPhone 16 serisi için grafen termal sistemi üzerinde çalışıyor. Bu teknoloji, cihazın ısınma problemlerini çözmeyi hedefliyor ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyor. iPhone 16 Pro modelleri, daha parlak ve çizilmeye karşı daha dayanıklı yeni bir cilalı titanyum yüzeyle gelecek. Bu yüzey, önceki Pro modellerine göre daha şık bir görünüm sunacak.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde depolama kapasitesi iki katına çıkarılarak 2TB'a ulaşacak. Bu, kullanıcıların daha fazla veri depolamasına imkan tanıyacak. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde 8GB RAM bulunacak. Bu artış, çoklu görev performansını artıracak ve Apple Intelligence özelliklerini destekleyecek.

Apple, iPhone 16 serisinde ultra ince çerçeve teknolojisi kullanarak ekran boyutunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Bu teknoloji, tüm iPhone 16 modellerinde kullanılacak ve özellikle Pro modellerinde en ince çerçeveli akıllı telefon olmasını sağlayacak.

IPHONE 16 RENK SEÇENEKLERİ NELER?

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin beklenen renkleri şu şekilde:

Siyah

Beyaz

Gri (doğal titanyum)

Yeni bir pembe veya bronz renkte sunulması bekleniyor.

Standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri ise:

Siyah

Yeşil

Pembe

Mavi

Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacağı bildirildi.

YENİ APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN OLACAK?

Apple, iPhone 16 Pro Max modelini 9 Eylül’de "It’s Glowtime" etkinliğinde tanıtacak.