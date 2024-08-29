iPhone 16 serisi daha çıkmadan iPhone 17'nin özellikleri belli oldu!

iPhone 16 serisinin piyasaya çıkmasına henüz bir ay varken, iPhone 17 ile ilgili çarpıcı detaylar şimdiden ortaya çıktı. iPhone 17 Pro Max modelinin 12GB RAM ile donatılacağı iddia ediliyor. Ancak, diğer iPhone 17 modellerinin 8GB RAM ile yetineceği belirtiliyor.

Apple'ın yakın zamanda tanıtacağı iPhone 16 heyecanı tüm teknoloji dünyasını sarmışken, yeni bir iddia ortaya atıldı. iPhone 17 Pro Max, 2025'te piyasaya sürülecek olan modeller arasında yalnızca kendine has bir soğutma sistemi ile öne çıkması planlanıyor. Bu sistem, buhar odası teknolojisi ve grafit levhaların bir kombinasyonundan oluşacak. Diğer iPhone 17 modelleri ise sadece grafit levhalarla soğutulacak.

İPHONE 16 NE KADAR RAM'E SAHİP OLACAK?

iPhone 16 serisinin ise tüm modellerinde 8GB RAM ile gelmesi bekleniyor. MacRumors'un haberine göre, Apple'ın yeni geliştirdiği ve iOS 18 ile entegre edilecek olan Apple Intelligence özelliklerini desteklemek için yeterli görülen minimum RAM miktarı. iPhone 15 serisinde yalnızca Pro ve Pro Max modelleri bu özelliklere erişebilecek, çünkü diğer modellerde sadece 6GB RAM bulunuyor.

İPHONE 15 SERİSİ APPLE INTELLİGENCE ÖZELLİKLERİNİ DESTEKLİYOR MU?

Sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri, 8GB RAM sayesinde Apple Intelligence özelliklerini destekleyebilecek. Diğer modellerde bu özellikler yer almayacak.

İPHONE 16 SERİSİ HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

iPhone 16 serisinin tüm modellerinin 8GB RAM ile gelmesi ve Apple Intelligence özelliklerini desteklemesi bekleniyor.

iPhone 16 serisi ile gelen bu yükseltme, Apple'ın gelecekteki modellerde daha güçlü yapay zeka yetenekleri sunmayı planladığını gösteriyor. Ancak bu özelliklerin tam potansiyelinden faydalanmak, yalnızca iPhone 17 Pro Max gibi üst düzey modellerde mümkün olacak gibi görünüyor.

iPhone 17 serisinin özelliklerinin şu şekilde olması bekleniyor:

iPhone 17 Pro Max özellikleri:

RAM Kapasitesi: 12GB

12GB Soğutma Sistemi: Buhar odası teknolojisi ve grafit levhalar kombinasyonu

Buhar odası teknolojisi ve grafit levhalar kombinasyonu Yapay Zeka Desteği: Gelişmiş Apple Intelligence özellikleri

iPhone 17 diğer modellerinin özellikleri:

RAM Kapasitesi: 8GB

8GB Soğutma Sistemi: Grafit levhalar

Grafit levhalar Yapay Zeka Desteği: Apple Intelligence özellikleri

İPHONE 17 SERİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 17 serisinin 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İPHONE 17 PRO MAX'İN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

iPhone 17 Pro Max, 12GB RAM ile donatılacak ve buhar odası teknolojisi ile grafit levhaların kombinasyonundan oluşan özel bir soğutma sistemine sahip olacak.