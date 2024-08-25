Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > iPhone 16, deklanşör düğmesiyle geliyor! 10 Eylül'de tanıtılacak

iPhone 16, deklanşör düğmesiyle geliyor! 10 Eylül'de tanıtılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
iPhone 16, deklanşör düğmesiyle geliyor! 10 Eylül&#039;de tanıtılacak

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple’ın amiral gemisi olan iPhone serisinin yeni modelinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. 10 Eylül’deki etkinlikte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’ın yanı sıra Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 ve AirPods 4’ün de tanıtılması bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ- iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri “Capture” düğmesi olacak.

Fotoğraf makinelerindeki deklanşör düğmesini andıran “Capture” sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul'da korkutan yangın! Bahçelievler'de cayır cayır yanan bina çöktüAntalya’da faciadan son anda dönüldü! Yeni aldıkları tekne battı, 4 kişilik aile canını zor kurtardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KAAN Çin ordu gazetesinde! Gerçek bir beşinci nesil uçak - TeknolojiOrdunun resmi gazetesinden büyük övgüInstagram yeniden kapatılacak mı? Bakan Tunç 'eğer bu adımlar atılmazsa' diyerek açıkladı - Teknoloji'Eğer bu adımlar atılmazsa' diyerek açıkladıMerakla bekleniyordu... iPhone 16 ne zaman tanıtılacak? - TeknolojiiPhone 16 ne zaman tanıtılacak? Tarih belli olduEn ucuz telefonlar belli oldu! 5.000 - 7.500 TL arası alınabilecek en uygun telefonlar hangileri? - TeknolojiEn ucuz telefonlar belli oldu!Telefon kiralama dönemi başladı! Tüketiciler telefon kiralarken nelere dikkat etmeli? - TeknolojiTelefon kiralama dönemi başladı!Yerli oyun stüdyosu Motion Blur'dan yeni oyun geliyor! Black State ne zaman çıkacak? - TeknolojiYerli oyun stüdyosu Motion Blur'dan yeni oyun geliyor! Black State ne zaman çıkacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...