iPhone 16, deklanşör düğmesiyle geliyor! 10 Eylül'de tanıtılacak

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Ağustos 2024 00:35 - Güncelleme: 25 Ağustos 2024 00:40 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

Apple’ın amiral gemisi olan iPhone serisinin yeni modelinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. 10 Eylül’deki etkinlikte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’ın yanı sıra Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 ve AirPods 4’ün de tanıtılması bekleniyor.

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