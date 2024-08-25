iPhone 16, deklanşör düğmesiyle geliyor! 10 Eylül'de tanıtılacak
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Apple’ın amiral gemisi olan iPhone serisinin yeni modelinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. 10 Eylül’deki etkinlikte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max’ın yanı sıra Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 ve AirPods 4’ün de tanıtılması bekleniyor.
TÜRKİYE GAZETESİ- iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri “Capture” düğmesi olacak.
Fotoğraf makinelerindeki deklanşör düğmesini andıran “Capture” sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi