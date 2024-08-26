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iPhone 16 çıktıktan sonra kaldırılacak cihazlar belli oldu! Hangi cihazlarla vedalaşıyoruz?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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iPhone 16 çıktıktan sonra kaldırılacak cihazlar belli oldu! Hangi cihazlarla vedalaşıyoruz?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. iPhone 16 serisi ile birlikte teknoloji devi, Apple Store'da bazı eski modellerin satışını durduracak. Peki, bu yeni modellerle birlikte hangi cihazlar raflardan kalkacak?

Apple, her yeni modelin tanıtımıyla birlikte eski cihazların üretimini ve satışını durdurma geleneğini sürdürüyor. iPhone 16 Pro’ların tanıtılmasıyla birlikte, titanyum tasarımlı ilk iPhone’lar olan iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max  de veda edeceğimiz modeller arasında yer alacak.

Ayrıca, iPhone 14 Plus'ın da satıştan kaldırılması bekleniyor. Bu model, Apple’ın ilk giriş seviyesi büyük boyutlu iPhone’u olarak biliniyordu. Geçen yıl, iPhone 13 mini piyasadan çekilmişti. Bu yıl da iPhone 14 Plus’ın akıbetinin benzer olması ve iPhone 14’ün bir süre daha satışta kalması bekleniyor.

iPhone 13 ise, üçüncü yılına giriyor ve Apple’ın sitesinde satışta olan en eski iPhone modeli olarak dikkat çekiyor. Eğer Apple, geçmişteki stratejisini sürdürürse, iPhone 13 de satıştan kaldırılacak ve yerini iPhone 14 alacak.

iPhone 16 çıktıktan sonra kaldırılacak cihazlar belli oldu! Hangi cihazlarla vedalaşıyoruz? - 1. Resim

İPHONE 16 TANITIM TARİHİ NE ZAMAN?

Apple’ın iPhone 16 serisini 10 Eylül’de tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikte yeni iPhone’ların yanı sıra, AirPods ve Apple Watch gibi diğer popüler Apple ürünlerinin de yeni versiyonları tanıtılacak. Ancak yeni ürünlerin gelmesiyle birlikte, eski modellerin satıştan kalkması da kaçınılmaz olacak.

iPhone 16 çıktıktan sonra kaldırılacak cihazlar belli oldu! Hangi cihazlarla vedalaşıyoruz? - 2. Resim

APPLE WATCH VE AİRPODS'LARDA NE DEĞİŞECEK?

Apple’ın Eylül etkinliğinde üç Apple Watch modelinin yenilenmesi bekleniyor. Özellikle Apple Watch Series 10, daha büyük ekran, daha ince kasa ve yeni yonga setiyle dikkat çekebilir. Apple Watch Ultra 3 tasarım anlamında büyük bir değişiklik göstermese de, Watch SE 3’ün plastik kasaya geçeceği söylentiler arasında.

AirPods cephesinde ise AirPods 4’ün iki yeni versiyonu tanıtılacak. Bu modeller, AirPods 2 ve AirPods 3'ün yerini alacak ve özellikle gürültü engelleme gibi özelliklerle dikkat çekecek. Bu tanıtımların ardından AirPods 2 ve AirPods 3 modellerinin satıştan kalkması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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