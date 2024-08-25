Detaylar belli oldu! iPhone 16'nın kamera lenslerini kim üretiyor?

Apple'ın iPhone 16'nın kamerasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Apple, iPhone 16'nın periskop kamera tedariki için LG Innotek ile anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, iPhone 16'nın periskop kamera modüllerinin ilk partisinin tek tedarikçisi olmasını sağlıyor.

LG Innotek, periskop kameralar için önemli bir rol oynayacak. Şirket, katlanmış yakınlaştırma için ilk OIS (optik görüntü sabitleyici) aktüatörlerini tedarik edecek. Ayrıca, LG Innotek ve Jahwa, bu teknolojinin geliştirilmesinde işbirliği yapacak.

Apple, iPhone 15 Pro Max'te periskop kamera kullanmıştı ve bu yıl, iPhone 16 Pro modeli de benzer bir yakınlaştırma sensörü ile donatılacak. Katlanmış yakınlaştırma, periskop tipi bir telefoto kameranın kamera modülündeki en değerli sensör olarak öne çıkıyor.

İlk parti üretim tamamlandıktan sonra, Apple'ın iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max için katlanmış yakınlaştırma modüllerini Cowell veya Foxconn aracılığıyla üretmeyi planladığı belirtiliyor. Tedarik zincirinin çeşitlendirilmesiyle birlikte, parçaların birim maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor.

Sammyfans'ın haberine göre, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerine olan talebin standart iPhone 16'nın talebini önemli ölçüde aşması bekleniyor. Apple’ın dört iPhone 16 modeli için üretim planı bu yıl sonuna kadar 90 milyon adede ulaşması öngörülüyor. Bu üretim planının dağılımı ise yaklaşık olarak şöyle: Standart model 24.5 milyon adet (%27), Plus model 5.8 milyon adet (%6), Pro modeller ise toplam üretimin %67'sini oluşturacak.