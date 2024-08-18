iPhone 16 Pro Max ve Pro'nun renk seçenekleri sızdırıldı! iPhone 16 Pro Max ne zaman çıkacak?

iPhone 16 Pro modellerinin dört renk seçeneğini gösteren bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Bu renkler arasında, mevcut iPhone 15 Pro modellerindeki Mavi Titanyum’un yerini alacak olan gül altın veya “bronz” tonunda bir renk de bulunuyor. İşte detaylar...

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Apple'ın yeni telefonunun ismi belli oldu! iPhone 17 Air ne zaman satışa sunulacak? iPhone 17 Air ne kadar?

MacRumors'un haberine göre, iPhone 16 Pro modelleri siyah, beyaz veya gümüş, gri veya “Doğal Titanyum” ve Mavi Titanyum yerine geçecek gül veya gül altın renginde olacak. Özellikle gül altın seçeneğinin, kaynaklara göre bronz benzeri bir ton olarak tanımlandığını gösteriyor.

IPHONE 16 PRO MAX HANGİ RENK SEÇENEKLERİNE SAHİP?

Apple, iPhone 15 serisinde altın rengini sunmamıştı, bu yüzden benzer bir varyantın yüksek talep görmesi muhtemel. Bir diğer söylenti ise, Apple’ın titanyumu işleme ve renklendirme sürecini geliştirdiğini ve bu nedenle daha parlak bir görünüm elde edileceğini öne sürüyor.

Bu parlak yüzey, iPhone 15 Pro modellerinin fırçalanmış alüminyum yüzeyinden çok, Apple’ın önceki yıllarda kullandığı paslanmaz çeliğe benzeyebilir; ancak çizilmelere karşı daha dayanıklı olacak.

IPHONE 16 TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Resmi renk isimleri henüz bilinmiyor, ancak Apple’ın iPhone 15 Pro modellerinde kullandığı Titanyum renk skalasını devam ettirmesi olası. iPhone 16 serisinin, Eylül ortalarında tanıtılması bekleniyor, bu nedenle kesin bilgileri çok yakında öğrenebileceğiz. Telefonun Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.