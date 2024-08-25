Apple'a göre iPhone 16 satışları patlayacak! En çok o modelin öne çıkması bekleniyor...

Teknoloji devi Apple, iPhone 16 serisinin lansmanı öncesinde önemli öngörülerde bulundu. Apple, yeni nesil iPhone'ların satışlarının üçte ikisinin iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerine ait olmasını bekliyor.

iPhone 16 Pro'nun, periskop lens özelliği sayesinde, iPhone 15 Pro Max'e özel bir özellik olmaktan çıkarak hem iPhone 16 Pro Max hem de iPhone 16 Pro'da kullanılacağı belirtiliyor. Bu durum, Pro serisi modellerin satışlarının büyük bir pay almasına katkıda bulunacak.

Apple, genellikle bileşen siparişlerini birden fazla tedarikçi arasında paylaştırarak riskleri azaltmayı ve fiyat avantajı sağlamayı hedefliyor. 9to5Mac'in haberine göre, bu iki üst modelin toplam satışların büyük bir kısmını oluşturacağı tahmin ediliyor.

LG Innotek, iPhone 16'nın yeni "Folded Zoom" periskop lens modülünün tek tedarikçisi olacak. Apple’ın, bu yıl dört iPhone 16 modeli için 90,1 milyon birim üretmeyi planladığı belirtiliyor.

Bu üretim hedefinin içinde 26,6 milyon iPhone 16 Pro (%30) ve 33,2 milyon iPhone 16 Pro Max (%37) yer alıyor. Bu veriler, Pro serisi akıllı telefonların, 2024 yılında piyasaya sürülecek toplam iPhone 16 cihaz ailesinin %67'sini oluşturacağını gösteriyor.

Apple’ın bu öngörüleri, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin, özellikle yüksek talep görecek ürünler olarak öne çıkacağını gösteriyor. Bu durum, iPhone 16 serisinin piyasadaki etkisini ve Apple’ın stratejik planlarını daha da net bir şekilde ortaya koyuyor.