iPhone 16 Pro Max daha ince olacak! Yeni teknoloji duyurulacak

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da amiral gemisi iPhone modellerinde sınırları zorlamaya devam ediyor. iPhone 16 Pro Max hakkında ortaya çıkan son bilgiler, bu modelin bugüne kadar ki en ince çerçevelere sahip olacağını gösteriyor. Peki, iPhone 16 Pro Max ile ilgili detaylar neler? İşte, merak edilenler...

Apple'ın, iPhone 16 Pro Max modelinde kullanacağı yeni teknoloji sayesinde çerçevelerin kalınlığı sadece 1.15mm olacak. Bu, iPhone 15 Pro Max ile kıyaslandığında çerçevelerin yüzde 40 oranında daha ince olacağı anlamına geliyor. iPhone 16 Pro Max’in bu rekor kıran tasarımı, "Border Reduction Structure" adı verilen yeni bir teknoloji sayesinde mümkün olacak.

DAHA BÜYÜK EKRANLAR VE DAHA İNCE ÇERÇEVELER

Sadece çerçeveler değil, aynı zamanda ekran boyutlarında da önemli değişiklikler bekleniyor. iPhone 16 Pro Max ve iPhone 16 Pro modelleri, daha büyük ekranlarla gelecek ve bu da ekran-gövde oranının daha da artmasını sağlayacak. Bu gelişmeler, Apple'ın kullanıcı deneyimini her zamankinden daha üst seviyelere çıkarmayı hedeflediğini gösteriyor.

Apple’ın daha önce "Low-Pressure Injection Overmolding" (LIPO) teknolojisiyle çerçeveleri incelteceği düşünülüyordu. Ancak, iPhone 16 Pro Max için şirketin yeni bir teknoloji olan "Border Reduction Structure" ile bu hedefi gerçekleştireceği konuşuluyor. Bu sayede, kullanıcılar daha geniş bir ekranda, daha az dikkat dağıtan çerçevelerle yepyeni bir deneyim yaşayacaklar.

Apple'ın yeni iPhone 16 Pro Max modelinin tüm detaylarını ve farklarını, 9 Eylül’de yapılacak olan "It’s Glowtime" etkinliğinde öğreneceğiz. Teknoloji severlerin merakla beklediği bu model, çerçeveleriyle sadece Apple'ın değil, tüm akıllı telefon sektörünün çıtasını yükseltecek gibi görünüyor.

İPHONE 16 PRO MAX ÇERÇEVELERİ NE KADAR İNCE OLACAK?

iPhone 16 Pro Max’in çerçeveleri sadece 1.15mm olacak, bu da iPhone 15 Pro Max’e göre yüzde 40 daha ince demek.

YENİ APPLE ETKİNLİĞİ NE ZAMAN OLACAK?

Apple, iPhone 16 Pro Max modelini 9 Eylül’de "It’s Glowtime" etkinliğinde tanıtacak.