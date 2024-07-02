iPhone 16 serisi gelecekteki bütün Apple telefonlarının kaderini değiştirecek!

Apple'ın en yeni telefonu olan iPhone 16 serisi yakında duyurulacak ve etkinlik yaklaşırken telefon hakkında yeni söylentiler gelmeye devam ediyor. Apple'ın tüm iPhone 16 serisi modellerindeki RAM miktarını artıracağı bildirildi.

Geçen ay düzenlenen WWDC etkinliğinde Apple, büyük bir heyecanla beklenen iOS 18 güncellemesini tanıttı ve bu güncellemeyi yeni iPhone serisiyle birlikte piyasaya sürecek.

iOS 18'in önemli bir parçası olan yapay zeka entegrasyonu, Apple tarafından "Apple Intelligence" olarak adlandırılıyor. Bu entegrasyon, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve sesli iletişimi daha doğal hale getirmek için birçok özellik sunacak.

CİHAZ DONANIMLARI YETERSİZ KALIYOR

Yeni gelen yapay zeka özellikleriyle birlikte, cihazın donanımı yetersiz kalmaya başladı. iPhone 15 Pro'dan önce çıkan telefonlar şu anda yeni yapay zeka özelliklerini bulut teknolojisiyle destekleyeceği söyleniyor.

Apple'ın web sitesinde belirttiği üzere, Apple Intelligence, M1 işlemcili cihazlar ve üstü ile iPhone 15 Pro modellerine gelecek. Geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 15 bu özellikten faydalanamıyor.

İlk bakışta, Apple'ın cihazlarının planlı eskimesini sağlamak için bu adımı attığı düşünülebilir, ancak Apple Intelligence'ın yalnızca üst düzey iPhone'lara getirilmesinin nedeni cihazlardaki RAM'in düşük tutulması.

SADECE İPHONE PRO MODELLERİNDE BULUNUYOR

Apple, WWDC sırasında Apple Intelligence'ın güçlü bir NPU (Nöral İşlem Birimi) ve önemli miktarda RAM kapasitesi gerektirdiğini açıkladı. Bu özellikler yalnızca iPhone 15 serisinin Pro modellerinde bulunuyor.

Özellikle, standart iPhone 15 modellerinde bulunan A16 Bionic çipi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te bulunan A17 Pro çipine kıyasla iki kat daha yavaş bir NPU'ya sahip.

Bu nedenlerden dolayı, Apple'ın iPhone 16'daki RAM kapasitesini 6GB'den 8GB'ye çıkararak Apple Intelligence gereksinimlerini karşılaması bekleniyor.

Teknik olarak, bir yapay zeka komutu cihazın içerisinde bulunan çip ve RAM'de depolanıyor. TweakTown'ın haberine göre, cihazın üzerinde RAM boşluğu bulunmuyorsa telefonun genel performansı düşmeye başlıyor.

Eğer Apple, iPhone16 serisinde RAM'i 8GB'a yükseltirse, şirket gelecekte satışa çıkacak tüm iPhone jenerasyonlarının minimum RAM miktarını belirlemiş olacak.