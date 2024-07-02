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Mars'ta hayatta kalmak mümkün! Bilim insanları yeni bir bitki keşfetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mars&#039;ta hayatta kalmak mümkün! Bilim insanları yeni bir bitki keşfetti
Mars, Bilim, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mars'ın zorlu koşullarında hayatta kalabilen bir çöl yosunu bilim insanları tarafından keşfedildi. Yapılan keşif Elon Musk'ın sürekli dilinden düşüremediği sürdürülebilir yaşam için ilk adım olabilir.

Elon Musk'ın sürekli dilinden düşüremediği ve bilim insanlarının sürekli olarak çalışmalarını sürdürdüğü Mars için önemli bir gelişme yaşandı. 

Sıcaklığın -153 derecelere kadar düşebildiği Mars'ta, bilim insanları şu anda insan yaşamı için uygun olmadığını belirtse de yapılan büyük keşif bu sonucu değiştirebilir.

Güneş'ten gelen ısıyı ince atmosferi sayesinde yakalamayan gezegen, güneşten gelen zararlı ultraviyole radyasyona karşı da engel olamıyor.

Mars'ta hayatta kalmak mümkün! Bilim insanları yeni bir bitki keşfetti - 1. Resim

DEFALARCA DENENMİŞTİ

Mars'ta yaşam için bir çok deneme yapan bilim insanları, hayatta kalabileceğini düşündükleri çeşitli mikroorganizmaları, alg ve likenleri daha önce test etmişti.

Bilim insanları, Kızıl Gezegen'de yaşayabilmesi muhtemel bir yosun türü belirledi. Zorlu koşullarda hayatta kalabilen bitki Mars'taki ilk insan yaşamını başlatabilir.

Mars'ta hayatta kalmak mümkün! Bilim insanları yeni bir bitki keşfetti - 2. Resim

BÜYÜK İLERLEME KAYDEDİLDİ

Araştırma ekibi, zorlu koşullara dayanabilen bitkiyi Dünya'daki en zorlu çöl ortamlarında keşfetti. Yapılan testler sonucunda Mars'ın zorlu koşullarında bitkinin hayatta kalabildiği belirtildi.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Sarah Johnson, "Bu yosun türü, Mars'ın yüzeyinde var olabilecek biyolojik yaşamın mükemmel bir örneğidir. Mars'ta yaşam kurma çalışmalarımız için umut verici bir başlangıç sunuyor" açıklamasını yaptı.

Mars'ta hayatta kalmak mümkün! Bilim insanları yeni bir bitki keşfetti - 3. Resim

YAŞAM İÇİN İLK ADIMLAR

Dünya çapında ses getiren araştırmanın sonuçları, yosunun Mars'ın radyoaktif ve atmosferik basınca karşı adapte olabileceği ve zorlu koşullarda büyüyebildiği belirtildi. 

Yapılan keşif Mars'ta yeni bir yaşam oluşturmak için atılan en büyük adım olarak kabul ediliyor. Dr. Johnson, "Mars'ta sürdürülebilir bir ekosistem oluşturma yolunda önemli bir adım attık. Bu yosun türü, Mars'ta yaşamın mümkün olabileceğine dair inancımızı güçlendiriyor" diye ekledi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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