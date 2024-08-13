Steve Jobs'a ait 278 ürün satışa sunuldu! Efsanevi bomber ceketi de satışta...

Steve Jobs'a ait eşyaların yer aldığı bir müzayede açıldı. Bu müzayedede, Apple'ın kurucu ortağıyla bağlantılı çekler, polaroidler ve hatta bir bomber ceket gibi eşyalar binlerce dolara alıcı bulabilecek.

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Apple hatıraları, koleksiyoncular için büyük bir çekim gücü olmaya devam ediyor ve Steve Jobs ile ilgili eşyalar her zaman popüler. RR Auction'ın "Steve Jobs ve Apple Computer Devrimi" müzayedesinde, merhum kurucu ve CEO'ya doğrudan ait olan 278 eşya satışa sunuluyor.

Jobs'a ait öne çıkan eşyalar listesinin başında, "IBM'e Orta Parmak" olarak bilinen deri bomber ceket yer alıyor. Wilkes Bashford tarafından üretilen bu ceket, Jobs'ın 1983'te IBM tabelasına orta parmak işareti yaptığı ikonik bir fotoğrafta giydiği ceket olarak biliniyor.

TİM COOK'UN ÖZEL ANILARI SATILIYOR

Müzayedede ayrıca 1976 yılına ait birkaç imzalı çek de yer alıyor ve bunların her birinin müzayede sona erdiğinde 25.000 doları aşması bekleniyor. Satışa sunulan fotoğraflar arasında, Jobs ve NeXT ID rozetleri için çekilmiş Polaroid kareler yer alıyor. Bu karelerin değerinin 10.000 doları aşması öngörülüyor.

Diğer Jobs'a özel lotlar arasında, kariyerinin çeşitli aşamalarına ait kartvizitler, 1997 yılında imzalanmış bir Pixar yıllık raporu ve 1972 yılına ait bir lise yıllığı bulunuyor.

Müzayedede Jobs dışında, Apple'ın şu anki CEO'su Tim Cook'a ait eşyalar da yer alıyor, ancak bu eşyaların fiyatları daha düşük seviyelerde.

MÜHÜRLÜ IPHONE'LAR SATILIYOR

Tim Cook'un Time 100 dergisindeki fotoğrafını imzaladığı bir fotoğrafın tahmini değeri 500 dolar olarak belirlenmiş. Ayrıca Cook ve müzisyen Dave Grohl'un birlikte imzaladığı bir fotoğraf, 500 dolarlık tahmini değerini şimdiden aşmış durumda.

Listeye dahil edilen diğer eşyalar arasında, "Twiggy" sürücülerine sahip bir Apple Lisa bilgisayarı, bir ProFile sabit diski ve ilgili yazılım ile kılavuzlar yer alıyor. Bu setin değeri 80.000 dolar olarak tahmin ediliyor. Ayrıca Jobs ve Steve Wozniak tarafından Apple'ın ilk uygulama mühendisine hediye edilen bir Apple-1 bilgisayarı, 300.000 dolar olarak tahmin ediliyor.

İlk nesil, mühürlü iPhone'lar da müzayedede yer alıyor. AppleInsider'in haberine göre, 8GB model için 20.000 dolar, daha nadir olan 4GB versiyonu için ise 80.000 dolar tahmin ediliyor.