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Haberler > Teknoloji > iPhone 16 pazartesi günü tanıtılacak! iPhone 16 renk seçenekleri neler?

iPhone 16 pazartesi günü tanıtılacak! iPhone 16 renk seçenekleri neler?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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iPhone 16 pazartesi günü tanıtılacak! iPhone 16 renk seçenekleri neler?
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın merakla beklenen iPhone 16 serisinin tanıtımına çok az kaldı ve yeni modellerin renk seçenekleri şimdiden sızdırıldı. iPhone 16 serisi, renk yelpazesinde önceki yıllardan farklı dokunuşlarla geliyor. İşte iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerinin renk seçenekleri…

Apple, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde renk paletinde bazı değişikliklere gidiyor. Geçen yıl tanıtılan mavi Titanyum rengi bu seride yerini altın Titanyum seçeneğine bırakacak. Ayrıca, doğal Titanyum, siyah ve beyaz renk seçenekleri yine kullanıcılarla buluşacak. Doğal Titanyum seçeneğinin griye yakın bir tonla gelmesi beklenirken, altın Titanyum renginin bronza yakın bir alt tonla sunulacağı belirtiliyor.

iPhone 16 pazartesi günü tanıtılacak! iPhone 16 renk seçenekleri neler? - 1. Resim

İPHONE 16 SERİSİNİN TANITIM TARİHİ NE ZAMAN?

Apple, iPhone 16 serisini önümüzdeki pazartesi günü düzenleyeceği etkinlikte resmi olarak tanıtacak. Bu yeni seri, hem tasarım hem de renk seçenekleriyle teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. iPhone 16 ile ilgili detaylı bilgilere tanıtım günü ulaşabileceğiz.

iPhone 16 pazartesi günü tanıtılacak! iPhone 16 renk seçenekleri neler? - 2. Resim

İPHONE 16 VE İPHONE 16 PLUS RENK SEÇENEKLERİ

Standart iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri için de bazı yenilikler var. Geçen yılki sarı renk seçeneği bu yıl yerini beyaz renge bırakacak. Bunun yanı sıra yeşil, pembe ve mavi renklerin bu sene daha gölgeli tonlarla sunulacağı söyleniyor. Apple’ın son dakika sürpriz renk seçenekleri ekleyebileceği de gelen bilgiler arasında.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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