iPhone 16 modelleri bu akşam tanıtılıyor! İşte sızdırılan tüm özellikler

Saat 20.00'da başlayacak olan "It's Glowtime" etkinliğinde Apple merakla beklenen iPhone 16 modellerini tanıtacak. İşte yeni telefon serisi hakkında bilinen tüm detaylar...

Apple’ın merakla beklenen iPhone 16 serisi, bu akşam gerçekleşecek olan “It’s Glowtime” etkinliği ile tanıtılacak. Tanıtıma saatler kala, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max modellerine dair tüm sızıntılar ve detaylar ortaya çıktı. İşte yeni iPhone’ların fiyatları ve dikkat çekici özellikleri.

KAMERA ÖZELLİKLERİ VE YENİ 'CAPTURE BUTTON'

iPhone 16 serisi, özellikle kamera tarafında büyük yenilikler getiriyor. iPhone 16 ve 16 Plus modelleri, iki arka kamera sunarken, iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max üçlü kamera sistemi ile gelecek. Ayrıca, yeni “Capture Button” ile fotoğraf ve video modları arasında daha kolay geçiş yapılabilecek ve telefoto zoom ayarları manuel olarak kontrol edilebilecek.

İPHONE 16 PRO MAX 2 TB DEPOLAMA İLE GELİYOR

iPhone 16 Pro Max, 2 TB depolama alanına sahip olabilir. Bu kapasite, yüksek çözünürlüklü video çeken ve büyük oyun dosyaları saklayan kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor. Ayrıca, bu kapasiteye sahip olmasının arkasında 48 MP ultra geniş kamera ve piksel birleştirme teknolojisi ile güçlendirilmiş kamera sisteminin yer aldığı belirtiliyor.

DAHA GENİŞ EKRAN, İNCE ÇERÇEVELER

iPhone 16 Pro, 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max ise 6.9 inç ekran boyutuyla geliyor. Bu, iPhone tarihindeki en büyük ekran boyutu artışlarından biri olacak. Ancak daha büyük ekranlara rağmen cihazların boyutu değişmeyecek. Ayrıca, cihazların çerçeve kalınlığı sadece 1,15 mm olacak. Bu ince çerçeveler, Border Reduction Structure (BRS) teknolojisi sayesinde mümkün hale geliyor.

HİNDİSTAN'DA İPHONE ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Apple, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerini ilk kez Hindistan'da üretecek. Bu adım, şirketin küresel üretim stratejilerinde önemli bir değişim olarak değerlendiriliyor. Ancak, üretim başlangıçta Çin’de devam edecek ve Hindistan’da üretime geçiş biraz zaman alacak.

İPHONE 16 SERİSİNİN FİYATLARI SIZDIRILDI

Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 16 serisinin fiyatları şu şekilde:

iPhone 16 (128 GB): 799 dolar

799 dolar iPhone 16 Plus: 899 dolar

899 dolar iPhone 16 Pro (256 GB): 1099 dolar

1099 dolar iPhone 16 Pro Max (256 GB): 1199 dolar

1199 dolar iPhone 16 Pro Max (1 TB): 1599 dolar

APPLE'IN EN BÜYÜK UMUDU: İPHONE 16 PRO MAX

Apple, en çok umut bağladığı model olarak iPhone 16 Pro Max’i öne çıkarıyor. Bu model, üretim adetlerinin %37’sini oluşturuyor. Ayrıca, iPhone 16 Plus, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri de büyük ilgi görecek.

BU AKŞAM TÜRKİYE GAZETESİ'NDE CANLI OLARAK ANLATILACAK

Teknoloji meraklılarının ilgiyle takip edeceği Apple'ın iPhone 16 modellerini tanıtacağı "It's Glowtime" etkinliği bu akşam 20.00'de başlayacak. Telefonlar tanıtılırken turkiyegazetesi.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.