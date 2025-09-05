Arka Sokaklar ne zaman başladı, kaç bölüm çekildi? Yeni sezon yayın tarihi araştırılıyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan senelerin dizisi Arka Sokaklar yeni sezonda izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin hayranları heyecanlı bekleyişe geçti. Aksiyon dolu bölümler merak konusu, peki Arka Sokaklar ne zaman başladı, kaç bölüm çekildi, yeni bölüm ne zaman? İşte Arka Sokaklar dizisi ile ilgili detaylar...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

Arka Sokaklar yayın hayatına 31 Temmuz 2006'da başladı. 150 bölüm olarak planlanan dizi o kadar tutuldu ki yaklaşık 20 senedir izleyici ile buluşuyor. Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın kaç bölüm çekildiği de merak ediliyor. Vatandaşlar Arka Sokaklar ne zaman başlayacak, kaçıncı sezon, kaç bölüm çekildi, yeni sezonda var mı? diye soruşturmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR KAÇ BÖLÜM ÇEKİLDİ?

Arka Sokaklar 717. bölüm ile 19. sezonun finalini yaptı. Yani Arka Sokaklar bugüne kadar tam 717 bölüm çekildi. 718. bölüm tarihi merak ediliyor.

İlgili Haber Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörü aldığı maaşı açıkladı! Mehmet Tan merak edilen soruları cevapladı

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar yeni sezon yayın tarihi merak ediliyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Ekip geçtiğimiz haftalarda yeni sezon çekimleri için sete çıkmıştı. Yeni bölüm tarihi ile ilgili henüz açıklama gelmedi. Önceki senelerde eylül ayının ortasında başlamıştı.

ARKA SOKAKLAR 20. SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER OYNUYOR?

Alp Korkmaz ve Sarp Levendoğlu gibi oyuncular dizinin 20. sezonunda kadroya dahil oldu. Arka Sokaklar yeni sezon oyuncu kadrosunda oynayan oyuncular şu şekilde;

Rıza Soylu – Zafer Ergin

Mesut Güneri – Mesut Güneri

Hüsnü Çoban – Özgür Ozan

Selin Güneri – Oya Okar

Hakan Çınar – Ozan Çobanoğlu (Belirsiz)

Ali Akdoğan – Alp Korkmaz (Geri Dönüyor)

Barış Bozoğlu – Sarp Levendoğlu

Candan Ceylanlı – Ebru Cündübeyoğlu

Engin Balkan – İlker İnanoğlu (Belirsiz)

Gökçe Kurt – Yasemin Allen (Belirsiz)

Cevher Şanlı – Nail Kırmızıgül

Zeki Çevik – Burak Satıbol (Belirsiz)

Tunç Güneri – Kerimhan Duman (Belirsiz)

İzzet – Orhan Alp (Belirsiz)

Merve – Felicia Sağnak (Belirsiz)

Melih – Tolga Kandemir (Belirsiz)

Şule Çoban – Ecem Öz (Belirsiz)

Edanur – Aslı Şimşek

Metin Çoban – Furkan Göksel (Belirsiz)

Nazike – Nazlı Tosunoğlu (Belirsiz)

Esra – Gaye Gürsel (Belirsiz)

Haydar Berk – Mustafa Efe Günay (Belirsiz)