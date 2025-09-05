Bu akşam hangi diziler var, Kızılcık Şerbeti bugün mü? 5 Eylül TV yayın akışı
5 Eylül 2025 Cuma günü televizyon ekranlarında yerli dizilerin tekrar bölümleri, sevilen filmler ve eğlence programları yer alıyor. Yeni sezonu beklenen ve Cuma akşamları ekrana gelen Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı araştırılıyor. 5 Eylül TRT1, NOW TV, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı belli oldu.
5 Eylül 2025 Cuma günü, Show TV'de Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun bugün başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi kanallar, dizilerden filmlere, yarışmalardan spor yayınlarına kadar geniş bir yelpazede içerik sunuyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
5 Eylül 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda yeni dizi bölümleri yerine daha çok tekrar bölümler, filmler ve yarışma programları öne çıkıyor.
Televizyon yayın akışına göre ATV’de 20.00’de Gözleri KaraDeniz tekrar bölümüyle ekrana gelecek.
Kanal D’de 20.00’de Arka Sokaklar (tekrar), TRT 1’de 22.00’de Gönül Dağı (tekrar) yayınlanacak. NOW TV’de ise 20.00’de Hayır Oluversin Gari filmi izleyiciyle buluşacak. Bu akşam dizilerden çok sinema filmleri ekranlara hakim. Star TV’de Süt Kardeşler, TRT 1’de Ters Yüz gibi filmler sinemaseverlere hitap ediyor.
KIZILCIK ŞERBETİ BUGÜN MÜ, YAYINLANACAK MI?
Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 5 Eylül 2025 Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranda olmayacak. Show TV’de bu akşam 20.00’de Hükümet Kadın 2 filmi, ardından 22.15’te Rüyanda Görürsün filmi yayınlanacak.
Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu 12 Eylül 2025’te başlıyor.
5 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Can Borcu
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri KaraDeniz (tekrar)
22:50 Can Borcu
01:50 Gözleri KaraDeniz
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (tekrar)
23:30 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hükümet Kadın 2
22:15 Rüyanda Görürsün
00:15 Hükümet Kadın 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Süt Kardeşler
21:45 Süt Kardeşler
00:30 Baba Ocağı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12:15 Seksenler
15:55 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Ters Yüz"
22:00 Gönül Dağı
01:10 Leyla İle Mecnun
NOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Hayır Oluversin Gari
23:15 Şevkat Yerimdar
01:00 Aşk Mantık İntikam
TV8 YAYIN AKIŞI
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım