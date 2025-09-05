Bu akşam hangi diziler var, Kızılcık Şerbeti bugün mü? 5 Eylül TV yayın akışı

5 Eylül 2025 Cuma günü, Show TV'de Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun bugün başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi kanallar, dizilerden filmlere, yarışmalardan spor yayınlarına kadar geniş bir yelpazede içerik sunuyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

5 Eylül 2025 Cuma akşamı, ulusal kanallarda yeni dizi bölümleri yerine daha çok tekrar bölümler, filmler ve yarışma programları öne çıkıyor.

Televizyon yayın akışına göre ATV’de 20.00’de Gözleri KaraDeniz tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

Kanal D’de 20.00’de Arka Sokaklar (tekrar), TRT 1’de 22.00’de Gönül Dağı (tekrar) yayınlanacak. NOW TV’de ise 20.00’de Hayır Oluversin Gari filmi izleyiciyle buluşacak. Bu akşam dizilerden çok sinema filmleri ekranlara hakim. Star TV’de Süt Kardeşler, TRT 1’de Ters Yüz gibi filmler sinemaseverlere hitap ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ BUGÜN MÜ, YAYINLANACAK MI?

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, 5 Eylül 2025 Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranda olmayacak. Show TV’de bu akşam 20.00’de Hükümet Kadın 2 filmi, ardından 22.15’te Rüyanda Görürsün filmi yayınlanacak.

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu 12 Eylül 2025’te başlıyor.

5 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Can Borcu

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz (tekrar)

22:50 Can Borcu

01:50 Gözleri KaraDeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (tekrar)

23:30 Eşref Rüya

02:00 Poyraz Karayel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hükümet Kadın 2

22:15 Rüyanda Görürsün

00:15 Hükümet Kadın 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Süt Kardeşler

21:45 Süt Kardeşler

00:30 Baba Ocağı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12:15 Seksenler

15:55 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Ters Yüz"

22:00 Gönül Dağı

01:10 Leyla İle Mecnun

NOW TV YAYIN AKIŞI

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Hayır Oluversin Gari

23:15 Şevkat Yerimdar

01:00 Aşk Mantık İntikam

TV8 YAYIN AKIŞI

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım