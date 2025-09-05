Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 5 Eylül FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 5 Eylül FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
FIFA, Avrupa Elemeleri, Futbol, Maç Programı, Slovenya, İsveç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında bugün Avrupa ve Afrika kıtalarında birçok karşılaşma oynanacak. Günün maç programı, akşam saatlerinde başlayacak! Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var merak ediliyor. 5 Eylül FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları takvimi ise belli oldu.

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var heyecanla araştırılıyor. Dün akşam büyük bir heyecana sahne olan Gürcistan-Türkiye Milli maçı sonrası Dünya Kupası Eleme Maçları tekrar gündemde.

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 5 Eylül FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları - 1. Resim

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 5 Eylül Cuma günü hem Avrupa hem de Afrika gruplarında birçok karşılaşma oynanacak. Gün boyu farklı saatlerde sahaya çıkacak takımlar, grup sıralamaları açısından kritik mücadelelere imza atacak.

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 5 Eylül FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları - 2. Resim

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Slovenya-İsveç, İsviçre-Kosova, Danimarka-İskoçya, Yunanistan-Belarus, İzlanda-Azerbaycan, Ukrayna-Fransa, İtalya-Estonya, Moldova-İsrail, Faroe Adaları-Hırvatistan ve Karadağ-Çekya maçları saat 21.45’te başlayacak.

Afrika Elemeleri’nde ise 22.00’de Mısır-Etiyopya, Senegal-Sudan, Moritanya-Togo, Fas-Nijer ve Fildişi Sahili-Burundi mücadeleleri futbolseverlerle buluşacak.

Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 5 Eylül FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları - 3. Resim

5 EYLÜL BUGÜNKÜ MAÇLAR TAKVİMİ

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - B Grubu

21.45 Slovenya-İsveç

21.45 İsviçre-Kosova

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - C Grubu

21.45 Danimarka-İskoçya

21.45 Yunanistan-Belarus

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu

21.45 İzlanda-Azerbaycan

21.45 Ukrayna-Fransa

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - I Grubu

21.45 İtalya-Estonya

21.45 Moldova-İsrail

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - L Grubu

21.45 Faroe Adaları-Hırvatistan

21.45 Karadağ-Çekya

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu

19.00 Cibuti-Burkina Faso

22.00 Mısır-Etiyopya

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - B Grubu

15.00 Güney Sudan-Demokratik Kongo Cumhuriyeti

22.00 Senegal-Sudan

22.00 Moritanya-Togo

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu

19.00 Lesotho-Güney Afrika

19.00 Benin-Zimbabve

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - E Grubu

19.00 Kongo-Tanzanya

22.00 Fas-Nijer

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - F Grubu

16.00 Kenya-Gambiya

22.00 Fildişi Sahili-Burundi

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - G Grubu

15.00 Somali-Gine

19.00 Uganda-Mozambik

FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu

16.00 Nambiya-Malavi

