Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var? 5 Eylül FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında bugün Avrupa ve Afrika kıtalarında birçok karşılaşma oynanacak. Günün maç programı, akşam saatlerinde başlayacak! Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var merak ediliyor. 5 Eylül FIFA 2026 Dünya Kupası eleme maçları takvimi ise belli oldu.
Bugün maç var mı, bu akşam kimin maçı var heyecanla araştırılıyor. Dün akşam büyük bir heyecana sahne olan Gürcistan-Türkiye Milli maçı sonrası Dünya Kupası Eleme Maçları tekrar gündemde.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 5 Eylül Cuma günü hem Avrupa hem de Afrika gruplarında birçok karşılaşma oynanacak. Gün boyu farklı saatlerde sahaya çıkacak takımlar, grup sıralamaları açısından kritik mücadelelere imza atacak.
BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Slovenya-İsveç, İsviçre-Kosova, Danimarka-İskoçya, Yunanistan-Belarus, İzlanda-Azerbaycan, Ukrayna-Fransa, İtalya-Estonya, Moldova-İsrail, Faroe Adaları-Hırvatistan ve Karadağ-Çekya maçları saat 21.45’te başlayacak.
Afrika Elemeleri’nde ise 22.00’de Mısır-Etiyopya, Senegal-Sudan, Moritanya-Togo, Fas-Nijer ve Fildişi Sahili-Burundi mücadeleleri futbolseverlerle buluşacak.
5 EYLÜL BUGÜNKÜ MAÇLAR TAKVİMİ
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - B Grubu
21.45 Slovenya-İsveç
21.45 İsviçre-Kosova
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - C Grubu
21.45 Danimarka-İskoçya
21.45 Yunanistan-Belarus
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu
21.45 İzlanda-Azerbaycan
21.45 Ukrayna-Fransa
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - I Grubu
21.45 İtalya-Estonya
21.45 Moldova-İsrail
FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - L Grubu
21.45 Faroe Adaları-Hırvatistan
21.45 Karadağ-Çekya
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - A Grubu
19.00 Cibuti-Burkina Faso
22.00 Mısır-Etiyopya
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - B Grubu
15.00 Güney Sudan-Demokratik Kongo Cumhuriyeti
22.00 Senegal-Sudan
22.00 Moritanya-Togo
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - C Grubu
19.00 Lesotho-Güney Afrika
19.00 Benin-Zimbabve
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - E Grubu
19.00 Kongo-Tanzanya
22.00 Fas-Nijer
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - F Grubu
16.00 Kenya-Gambiya
22.00 Fildişi Sahili-Burundi
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - G Grubu
15.00 Somali-Gine
19.00 Uganda-Mozambik
FIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - H Grubu
16.00 Nambiya-Malavi