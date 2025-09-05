Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye - İsveç maçı ne zaman? (12 Dev Adam son 16 turu maç tarihi)

Türkiye - İsveç maçı ne zaman? (12 Dev Adam son 16 turu maç tarihi)

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - İsveç maçı ne zaman? (12 Dev Adam son 16 turu maç tarihi)
EuroBasket, Türkiye, İsveç, Basketbol, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonasında heyecan dorukta. EuroBasket grup maçları tamamlandı. A Milli Erkek Basketbol Takımımızın son 16 turunda rakibi İsveç oldu. Türkiye - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? diye aratmalar başladı. Geri sayım başladı, işte Türkiye - İsveç maçına doğru son gelişmeler...

A Millî Basketbol Takımı’mız EuroBasket 2025’te A Grubu’nda Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile karşılaştı. Millilerimiz beşte beş yaptı ve gruptan lider çıkarak son 16 turuna yükseldi. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonasında rakip İsveç oldu. Peki Türkiye İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar... 

Türkiye - İsveç maçı ne zaman? (12 Dev Adam son 16 turu maç tarihi) - 1. Resim

TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - İsveç basket maçı 6 Eylül Cumartesi günü yapılacak.  Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga salonunda oynanacak karşılaşma, saat 12.00'de başlayacak. Milli Takımımızın İsveç ile karşılaşacağı mücadelenin TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

Türkiye - İsveç maçı ne zaman? (12 Dev Adam son 16 turu maç tarihi) - 2. Resim

TÜRKİYE KAZANIRSA NE OLUR?

Kazanan ekip çeyrek finale yükselecek. Türkiye, İsveç'i yenerse adını çeyrek finale yazdıracak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı! İl il açıkladıİbrahim Hacıosmanoğlu maç sonu isyan etti: Bunlar vatan haini!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde! - HaberlerKıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde!Dof Robotik katılım endeksine uygun mu, halka arz kaç lot verir? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı! - HaberlerDof Robotik katılım endeksine uygun mu, halka arz kaç lot verir? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı!İstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül listesi! Bugün elektrikler saat kaçta gelecek? - Haberlerİstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül listesi! Bugün elektrikler saat kaçta gelecek?Balıkesir deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Balıkesir deprem risk haritası - HaberlerBalıkesir deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Balıkesir deprem risk haritasıMessi futbolu bıraktı mı? Arjantin formasıyla son iç saha maçına çıktı - HaberlerMessi futbolu bıraktı mı? Arjantin formasıyla son iç saha maçına çıktıWednesday 3. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihine dair açıklama geldi! - HaberlerWednesday 3. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihine dair açıklama geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...