Türkiye - İsveç maçı ne zaman? (12 Dev Adam son 16 turu maç tarihi)

A Millî Basketbol Takımı’mız EuroBasket 2025’te A Grubu’nda Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile karşılaştı. Millilerimiz beşte beş yaptı ve gruptan lider çıkarak son 16 turuna yükseldi. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonasında rakip İsveç oldu. Peki Türkiye İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - İsveç basket maçı 6 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga salonunda oynanacak karşılaşma, saat 12.00'de başlayacak. Milli Takımımızın İsveç ile karşılaşacağı mücadelenin TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE KAZANIRSA NE OLUR?

Kazanan ekip çeyrek finale yükselecek. Türkiye, İsveç'i yenerse adını çeyrek finale yazdıracak.