İtalya - Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Yarı finale geri sayım başladı

İtalya - Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak netleşti! Huamark Spor Salonu’nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Brezilya, güçlü rakibi Fransa’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Karşılaşmada Güney Koreli hakem Joo-Hee Kang ve Kazakistanlı hakem Yuliya Akulova görev almıştı.

İTALYA - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde Fransa’yı 3-0 mağlup eden Brezilya, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bangkok’ta oynanacak olan İtalya - Brezilya voleybol maçı 6 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak.

İTALYA - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya ile Brezilya arasında oynanacak yarı final karşılaşması Türkiye’de TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca uluslararası izleyiciler İtalya - Brezilya voleybol maçı Valleyball TV de yayın yapacak.

DEV MAÇTA 7. BULUŞMA

İtalya ve Brezilya, Dünya Voleybol Şampiyonası’nda daha önce 6 kez birbirine rakip oldu. İki takım arasındaki rekabet yarı final mücadelesiyle birlikte 7. kez sahneye taşınacak.

Bangkok’ta oynanacak yarı final maçı, hem İtalya hem de Brezilya için son derece önemli.