Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İtalya - Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Yarı finale geri sayım başladı

İtalya - Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Yarı finale geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İtalya - Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Yarı finale geri sayım başladı
İtalya, Brezilya, Dünya Şampiyonası, Yarı Final, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya - Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda başlayacak belli oldu! Şimdi ise Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yarı final heyecanı başlıyor. Bangkok’un ev sahipliği yaptığı dev organizasyonda çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalistler belli oldu. Turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri de İtalya ile Brezilya arasında oynanacak yarı final karşılaşması.

İtalya - Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak netleşti! Huamark Spor Salonu’nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Brezilya, güçlü rakibi Fransa’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Karşılaşmada Güney Koreli hakem Joo-Hee Kang ve Kazakistanlı hakem Yuliya Akulova görev almıştı.

İtalya - Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Yarı finale geri sayım başladı - 1. Resim

İTALYA - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde Fransa’yı 3-0 mağlup eden Brezilya, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bangkok’ta oynanacak olan İtalya - Brezilya voleybol maçı 6 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak.

İtalya - Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Yarı finale geri sayım başladı - 2. Resim

İTALYA - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya ile Brezilya arasında oynanacak yarı final karşılaşması Türkiye’de TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca uluslararası izleyiciler İtalya - Brezilya voleybol maçı Valleyball TV de yayın yapacak.

İtalya - Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Yarı finale geri sayım başladı - 3. Resim

DEV MAÇTA 7. BULUŞMA

İtalya ve Brezilya, Dünya Voleybol Şampiyonası’nda daha önce 6 kez birbirine rakip oldu. İki takım arasındaki rekabet yarı final mücadelesiyle birlikte 7. kez sahneye taşınacak. 

Bangkok’ta oynanacak yarı final maçı, hem İtalya hem de Brezilya için son derece önemli.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şap hastalığında sevindiren gelişme! Bakan Yumaklı duyurdu: 6 ilin hayvan pazarı açılacakSüper Lig'de bu hafta maçlar neden yok? 5. hafta maç takvimi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde! - HaberlerKıskanmak dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Özgü Namal başrolde!Dof Robotik katılım endeksine uygun mu, halka arz kaç lot verir? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı! - HaberlerDof Robotik katılım endeksine uygun mu, halka arz kaç lot verir? Dof Robotik Sanayi talep toplamaya başladı!İstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül listesi! Bugün elektrikler saat kaçta gelecek? - Haberlerİstanbul elektrik kesintisi 5 Eylül listesi! Bugün elektrikler saat kaçta gelecek?Balıkesir deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Balıkesir deprem risk haritası - HaberlerBalıkesir deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Balıkesir deprem risk haritasıMessi futbolu bıraktı mı? Arjantin formasıyla son iç saha maçına çıktı - HaberlerMessi futbolu bıraktı mı? Arjantin formasıyla son iç saha maçına çıktıWednesday 3. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihine dair açıklama geldi! - HaberlerWednesday 3. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihine dair açıklama geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...