İtalya - Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Yarı finale geri sayım başladı
İtalya - Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda başlayacak belli oldu! Şimdi ise Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda yarı final heyecanı başlıyor. Bangkok’un ev sahipliği yaptığı dev organizasyonda çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalistler belli oldu. Turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri de İtalya ile Brezilya arasında oynanacak yarı final karşılaşması.
İtalya - Brezilya voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak netleşti! Huamark Spor Salonu’nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Brezilya, güçlü rakibi Fransa’yı 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Karşılaşmada Güney Koreli hakem Joo-Hee Kang ve Kazakistanlı hakem Yuliya Akulova görev almıştı.
İTALYA - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Çeyrek finalde Fransa’yı 3-0 mağlup eden Brezilya, yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bangkok’ta oynanacak olan İtalya - Brezilya voleybol maçı 6 Eylül Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak.
İTALYA - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya ile Brezilya arasında oynanacak yarı final karşılaşması Türkiye’de TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca uluslararası izleyiciler İtalya - Brezilya voleybol maçı Valleyball TV de yayın yapacak.
DEV MAÇTA 7. BULUŞMA
İtalya ve Brezilya, Dünya Voleybol Şampiyonası’nda daha önce 6 kez birbirine rakip oldu. İki takım arasındaki rekabet yarı final mücadelesiyle birlikte 7. kez sahneye taşınacak.
Bangkok’ta oynanacak yarı final maçı, hem İtalya hem de Brezilya için son derece önemli.