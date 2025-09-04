Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maçına geri sayım!

Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maçına geri sayım!
Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu! Turnuvada şimdiye kadar çıktığı tüm karşılaşmalarda rakiplerine set dahi vermeyen Filenin Sultanları, çeyrek finalde güçlü rakibi Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta canlı yayın yapılacak netlik kazandı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta oynanacak kritik karşılaşma için nefesler tutuldu!

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-ABD voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ABD ile oynayacağı çeyrek final mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek. Voleybolseverler, herhangi bir ek ücret ödemeden Türkiye-ABD voleybol maçını TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çeyrek final karşılaşması 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak. Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda gerçekleşecek Türkiye-ABD voleybol maçı Türkiye saati ile 16.30’da başlayacak.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NEREDE İZLENİR?

Filenin Sultanları Türkiye-ABD voleybol maçı televizyon ekranlarının yanı sıra TRT’nin dijital platformları üzerinden de izlenebilecek.

