Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta canlı yayınlanacak? Filenin Sultanları maçına geri sayım!

Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta canlı yayın yapılacak netlik kazandı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta oynanacak kritik karşılaşma için nefesler tutuldu!

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-ABD voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ABD ile oynayacağı çeyrek final mücadelesi şifresiz olarak ekranlara gelecek. Voleybolseverler, herhangi bir ek ücret ödemeden Türkiye-ABD voleybol maçını TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çeyrek final karşılaşması 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak. Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda gerçekleşecek Türkiye-ABD voleybol maçı Türkiye saati ile 16.30’da başlayacak.

TÜRKİYE-ABD VOLEYBOL MAÇI NEREDE İZLENİR?

Filenin Sultanları Türkiye-ABD voleybol maçı televizyon ekranlarının yanı sıra TRT’nin dijital platformları üzerinden de izlenebilecek.